El GAR de la Policía Local interviene un kiosko del Polígono Sur que actuaba como punto de venta de drogas

El Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local de Sevilla (GAR) desmanteló este martes un punto de venta de drogas instalado en un kiosko del Polígono Sur. La actuación se saldó con la detención del propietario de este establecimiento ubicado en la calle Escultor Sebastián Santos de la capital hispalense. Los agentes localizaron varias bolsas y cajas con marihuana para su posible distribución tras la actitud sospechosa de varios jóvenes que, presuntamente, habían acudido al lugar para comprar la droga.

Los agentes recibieron un aviso de Tussam advirtiendo de dificultades para circular las líneas 30, 31 y 32 en la zona del Polígono Sur. Dos equipos del GAR, se desplazaron al lugar para dar protección a los autobuses y asegurar que se pudiera seguir prestando el servicio al ciudadano. Al llegar, detectaron tres vehículos -concretamente dos quads y un turismo- que circulaban de forma temeraria y sin documentación por lo que se identificó a sus conductores y se incautaron los tres vehículos.

Una vez concluido el servicio, los agentes permanecieron en la zona haciendo labores de prevención. Durante el patrullaje, los policías observaron a un grupo de jóvenes junto a un kiosko en la calle Escultor Sebastián Santos que parecían alarmarse ante la presencia policial. Viendo la reacción sospechosa, los agentes procedieron a apearse del vehículo para identificar y cachear de forma superficial y preventiva a los sospechosos, interviniéndose a tres de ellos sustancias estupefacientes, concretamente marihuana y hachís.

Registro del kiosko e intervención de droga

Junto a los jóvenes se encontraba el propietario del kiosko que durante la actuación policial mostró una actitud visiblemente nerviosa, esquiva e intranquila. Tras la inspección y registro exhaustivo del interior del kiosko, los agentes localizaron varias bolsas y cajas con marihuana en su interior, preparadas para su posible distribución y venta.

Concretamente, en el interior del establecimiento y de forma oculta fueron intervenidos: tres bolsas de plástico con marihuana con un peso aproximado de 1,340 kg, una caja de moneda fraccionaria, una balanza y bolsas para distribuir las dosis, un machete de 30cm de hoja, un cuchillo de grandes dimensiones y una pistola de aire comprimido tipo glock. Por todo lo anterior, los agentes procedieron a detener al propietario del kiosco acusado de un presunto delito contra la salud pública.

Un operativo del Grupo de Apoyo y Reacción

El Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local de Sevilla es un grupo táctico formado por 36 agentes, 30 policías, 4 oficiales, un Inspector y un Intendente Principal de reciente creación y que tiene su sede en las naves de la calle Calatrava del Casco Histórico. Los agentes de esta nueva unidad de intervención han pasado por un proceso selectivo y una formación muy rigurosa que se mantendrá de forma continua para lograr tener un equipo de élite y que cuenta además con una dotación, uniformes, vehículos y sede específica.

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La puesta en marcha de esta unidad supone un apoyo para el resto de la plantilla y una mejora notable en el servicio a los ciudadanos. Además de la consecución de una petición histórica por parte del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla.