Un grupo de mayores acompañados por voluntarios disfrutan de la película ‘Abuelos’ por parte de la iniciativa Voluntariado CaixaBank

Más de 140 personas han sido las voluntarias en la actividad de cine con mayores celebrada en la ciudad de Sevilla, contribuyendo a mejorar la vida de 145 personas en situación de vulnerabilidad dentro del marco del ‘Mes Social’ de la entidad financiera Caixabank. La iniciativa tiene como objetivo el acercamiento y fomento de la práctica voluntaria para con la sociedad a través de actividades solidarias como esta.

La jornada ha sido posible gracias a la colaboración de 11 residencias y entidades sociales de la ciudad hispalense. La jornada ha tenido lugar en una localización emblemática para la ciudad: el Cine Cervantes, donde las personas asistentes han disfrutado de la proyección de la película ‘Abuelos’, en un espacio pensado para dar pie a la convivencia, el ocio y la creación de vínculos sociales. Los mayores beneficiarios de centros como San Juan de Dios, el Hospital de la Caridad, la asociación Entre Amigos o Cruz Roja, que se han podido sumar a la actividad solidaria a través de sus proyectos de intervención integral con personas mayores y atención a personas en situación de soledad no deseada. Han podido contar con el acompañamiento de dieciocho técnicos de entidades sociales.

La campaña ‘Mes Social’ se celebrará durante todo el mes de mayo y principios de junio, y promete lograr movilizar a empleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación La Caixa”, así como a familiares, amigos y clientes en la totalidad del territorio. Todas las actividades se encuentran alineadas con sus ejes estratégicos, que bien son algunos como la educación financiera, la digitalización, el impulso profesional o el medioambiente. Esta edición que acontece coincide, además, con el ‘Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible’, declarado por la ONU, contexto que consigue reforzar un impulso de acciones solidarias con las que se avanza hacia una sociedad más justa e inclusiva para todos. Además de este ‘Mes Social’ se encuentra abierto para toda a ciudadanía, la cual puede inscribirse en el programa de actividades según preferencias y disponibilidad a través de la web de voluntariado.

Voluntariado CaixaBank

El proyecto se constituye como una de las mayores iniciativas solidaras en el marco de nuestro país, siendo su propósito base es acercar la praxis de las acciones solidarias en toda la ciudadanía del Año Internacional de Voluntariado. Contando con un bagaje de más de 20 años, la asociación se encuentra formada por empleados y exempleados, así como amigos, familiares y clientes de CaixaBank. Gracias al trabajo conjunto con alrededor de 2.500 entidades sociales y fruto de la implicación de cerca de 24.000 voluntarios, el programa ayuda a más de 755.000 personas vulnerables en toda España. El fomento del voluntariado corporativo es una de las líneas de actuación de CaixaBank, siendo para la entidad una forma de dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, ofrece servicios y soluciones para entidades sociales y personas en riesgo de vulnerabilidad.