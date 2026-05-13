Joaquín, vecino de Sevilla multado por invadir el carril bus: "Muchísimas personas hemos caído en esa trampa"

Si invades con tu coche o furgoneta el carril bus en Sevilla, hay multa de 260 euros. Pero solo si lo haces en alguno de los 11 puntos con videovigilancia de la ciudad: del puente del Cachorro a Enramadilla, de Recaredo al Paseo Colón, entre otras zonas. Y no son pocos los que han caído: solo en los tres primeros meses de este año se han puesto más de 63.000 sanciones, según la estadística oficial del Ayuntamiento.

Uno de esos conductores que han tenido que pagar es Joaquín Montes, vecino del casco histórico de Sevilla: "Me la pusieron en octubre, y la aboné con pronto pago: 130 euros". "Tenía que girar en la calle Velarde, pero me metí antes de tiempo. Me cogió la cámara y me multó", explica Montes. "Vivo aquí en el centro, y la verdad que es muy fácil que te confundas en un momento determinado y te metas dentro del carril bus".

Y no es el único que ha caído: "A mi hija, a mi hermana y a mi vecino y a su hijo también los han multado. Hay muchísimas personas de aquí del centro que hemos caído en la trampa esta", señala este sevillano. "Y la gente que viene de fuera habrá caído incluso muchísimo más que los que residimos aquí. Es muy normal que se metan en ese carril porque hay una marquita en el suelo que no se nota mucho".

Como castigo por esta infracción de tráfico ha tenido que hacer frente a una sanción de 260 euros -130 si se paga de inmediato-. Una cifra que le resulta "totalmente injusta": "Creo que habría que reducir el importe, al menos. Es una ruina para muchas familias", opina. Lo mismo piensa el también sevillano Francisco Madueño: "Las multas en España son muy caras; 260 euros me parece una pasada". "Y en la calle Arjona es un continuo: mientras me fumaba el cigarro han caído seis o siete".

Más de 63.000 multas en tres meses

En el pasado enero se interpusieron 19.912 multas por circular por el carril exclusivo para autobuses, taxis y motos, según informan fuentes municipales. Aun así, el número de sanciones bajó "sensiblemente" respecto a diciembre. Este descenso, según el Gobierno local, se debe "al cambio de comportamiento por parte de los ciudadanos que han recibido las sanciones correspondientes a los primeros meses de funcionamiento del sistema", implantado en julio de 2025.

Esta reducción en la cifra se mantuvo también el pasado febrero, cuando se contabilizaron 19.364, según la estadística oficial. Sin embargo, en marzo cambió la tendencia: las multas se elevaron "sensiblemente", hasta alcanzar las 24.529. Así, en los tres primeros meses de este año el total se sitúa en 63.805 sanciones.

Teniendo en cuenta este mismo periodo, la media de infracciones diarias que sale es llamativa: casi 709 multas al día por invadir el carril bus en Sevilla. Todas estas infracciones de tráfico, asimismo, conllevan un castigo económico ejemplar: 260 euros por cada una de ellas (e incluso más, si no se abona en plazo).