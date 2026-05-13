Más de 13.000 personas aspiran a las 24 VPO en alquiler de Triana: es la primera promoción pública en este barrio en 30 años

Más de 13.000 personas optarán a una de las 24 VPO en Triana. Emvisesa ha publicado en su web oficial el listado provisional de admitidos para participar en la convocatoria de adjudicación de una de estas viviendas protegidas en régimen de alquiler de la promoción Tejares-Triana, en Sevilla.

Esta demanda se debe a que es la primera promoción pública en este barrio sevillano en los últimos 30 años. Por ello, muchos sevillanos pretenden adquirir una vivienda en régimen de alquiler en esta zona tan cotizada de Sevilla.

Las listas se han publicado en la web oficial y aparecen separadas por diferentes cupos de participación, según indicaba las bases en el formulario de inscripción. Según la información facilitada por Emvisesa, las solicitudes válidas se han distribuido de la siguiente forma: 847 solicitudes para viviendas destinadas a familias numerosas, 400 para viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida, 244 para víctimas de violencia de género y 11.886 dentro del resto de solicitantes. En total, son 13.377 solicitudes.

Cómo consultar el listado provisional de admitidos de las VPO de Triana

Los interesados, en conocer si su solicitud está en la lista de admitidos, deberán acceder al archivo PDF correspondiente al cupo y buscar las iniciales del nombre y los apellidos junto con los cuatro últimos dígitos del DNI o NIE. El plazo para presentar reclamaciones finalizará el viernes 15 de mayo, mientras que la publicación del listado definitivo está prevista para el 20 de mayo.

Emvisesa recuerda que la participación en los distintos cupos no es excluyente, por lo que una misma persona puede aparecer en varios listados provisionales si cumple los requisitos específicos de cada uno de ellos.

Residencial Tejares-Triana con 24 VPO / Ayuntamiento de Sevilla

Viviendas desde 485 a 630 euros: este es el bajo precio de las 24 VPO de Triana

Una de las principales atractivos de esta promoción es el económico precio del alquiler comparado a otros pisos en la misma zona. Las viviendas de dos dormitorios tienen una renta base de 400 euros mensuales, a la que se suma el coste de la plaza de aparcamiento, por lo que el alquiler total oscila entre 485 y 500 euros al mes.

En el caso de las viviendas de tres dormitorios, las rentas totales se sitúan entre 560 y 600 euros mensuales cuando incluyen plaza de aparcamiento. Si además cuentan con trastero, el precio asciende a entre 590 y 630 euros al mes.

Por su parte, las viviendas de cuatro dormitorios tienen una renta base de 500 euros. Con plaza de aparcamiento, el alquiler total es de 600 euros mensuales, mientras que las unidades que incluyen también trastero alcanzan los 630 euros al mes.

Cuándo es el sorteo de las 24 VPO de Tejares - Triana

La promoción Tejares-Triana está compuesta por 24 VPO. Concretamente se reparten en cuatro viviendas de dos dormitorios, 18 de tres dormitorios —dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida— y dos viviendas de cuatro dormitorios destinadas a familias numerosas. El residencial cuenta además con 24 plazas de garaje y seis trasteros.

Las viviendas de la promoción Tejares-Triana se adjudicarán conforme a los cupos establecidos en la convocatoria. El reparto previsto es el siguiente:

2 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

para personas con movilidad reducida. 1 vivienda para víctimas de violencia de género.

para víctimas de violencia de género. 2 viviendas de cuatro dormitorios para familias numerosas.

para familias numerosas. 11 viviendas para jóvenes menores de 40 años.

para jóvenes menores de 40 años. 2 viviendas para mayores de 65 años.

para mayores de 65 años. 4 viviendas para el cupo general.

para el cupo general. 2 viviendas para grupos de especial protección.

El sorteo se realizará el viernes 22 de mayo ante notario y se emitirá a través de las redes sociales oficiales.