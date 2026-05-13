Más de 63.000 multas por invadir el carril bus en solo tres meses en Sevilla: la cámara de Plaza de Armas, la que más sanciona

Más de 63.000 multas por invadir el carril bus en solo tres meses. Ese es el resultado del primer balance de sanciones de enero a marzo de 2026, según la estadística oficial del Ayuntamiento de Sevilla. Y de entre los 11 puntos donde se ubican las cámaras de videovigilancia dispuestas por el Consistorio, el que más infracciones ha registrado en este periodo es el situado junto a la estación de Plaza de Armas, en la calle Arjona frente a plaza de la Legión.

En el pasado enero se interpusieron 19.912 multas por circular por el carril exclusivo para transporte público sin autorización, según informan fuentes municipales. Aun así, el número de sanciones se redujo "sensiblemente" respecto a diciembre. Este descenso, según el Gobierno local, se debe "al cambio de comportamiento por parte de los ciudadanos que han recibido las sanciones correspondientes a los primeros meses de funcionamiento del sistema", implantado en julio de 2025.

Esta bajada en la cifra de infracciones se mantuvo también el pasado febrero, cuando se contabilizaron 19.364, según la estadística oficial. Sin embargo, en marzo cambió la tendencia: las multas se elevaron "sensiblemente", hasta alcanzar las 24.529. Así, el total en los tres primeros meses de este año se sitúa en 63.805.

Teniendo en cuenta este mismo periodo, la media de infracciones diarias que sale es llamativa: casi 709 multas al día por invadir el carril bus en Sevilla. Todas estas infracciones de tráfico, asimismo, conllevan un castigo económico ejemplar: 260 euros por cada una de ellas (e incluso más, si no se abona en plazo).

Las once cámaras de videovigilancia en los carriles bus de Sevilla Gráfico: El Correo de Andalucía Fuente: Ayuntamiento de Sevilla

Plaza de Armas, el punto con más sanciones

Hay 11 cámaras repartidas por la ciudad y pendientes de todo aquel vehículo que se cuele en el carril bus. Y de entre todos los enclaves supervisados, sin duda el más conflictivo es el entorno de Plaza de Armas, que ha concentrado un buen número de multas entre enero y marzo de 2026. Porque además este espacio está doblemente videovigilado: se controla la calle Arjona con plaza de la Legión, y también la zona del puente del Cachorro con la propia estación de autobuses.

De hecho, durante el primer mes de este año "la disminución fue generalizada en todos los puntos de control, salvo el del puente Cristo de la Expiración con la estación de Plaza de Armas", según apuntan desde el Ayuntamiento. Solo ahí se interpusieron 3.217 multas en enero. "En este punto se mantiene el comportamiento sancionable asociado a la carga y descarga de personas que acuden a la estación de autobuses".

Pero no fue esa la zona con más infracciones, sino la calle Arjona con plaza de la Legión, con 5.780 sanciones. Y en febrero también, con 4.654. Y en marzo volvió también a ser el sitio donde más vehículos invadieron el carril exclusivo, con 5.082. Es decir: el 24% del total. Una de cada cuatro multas se pusieron justo ahí, al lado de la estación Plaza de Armas.

Cambios en el mapa de multas

Después de 10 meses desde la implantación de esta medida, a partir del 18 de mayo habrá cambios en el funcionamiento. Por un lado, se abrirá al tráfico rodado el carril bus ubicado en las calles Parlamento de Andalucía y Resolana, por lo que desaparecerá la videovigilancia que sanciona hoy día en este enclave. En su lugar, y como novedad, se activará una cámara en el Paseo de las Delicias, tal como ha informado el Ayuntamiento este lunes.

Esta modificación obliga a renovar el mapa de las multas por invadir el carril bus en Sevilla. Aunque ligeramente: el número de dispositivos de control se mantiene en 11, ya que se apaga una cámara y se enciende otra a la vez. Solo que si antes había que extremar la precaución en la Resolana, ahora hay que hacerlo en las vías reservadas al transporte público en el Paseo de las Delicias.

Aun con el cambio, el sistema sigue contando con 11 cámaras situadas en puntos estratégicos de la ciudad. Son estos: