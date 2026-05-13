Patricia del Pozo: "La línea 3 de Metro ha sido la mayor alegría que nos ha dado Juanma Moreno a Sevilla en estos siete años"

Los días de campaña antes de unas elecciones son largos e intensos. Ya ha pasado semana y media desde el inicio y cada vez queda menos para el próximo 17M, cuando se decidirá si se le da continuidad al Gobierno de Juanma Moreno, como apuntan todas las encuestas, o los votantes optan por un cambio. De ciudad en ciudad, de pueblo a pueblo, de acto en acto, o de debate en debate. Incluso de entrevista en entrevista. Es el momento de pisar la calle y Patricia del Pozo (Sevilla, 1969) está disfrutando de estos instantes previos a que decidan las urnas. "No suelo tener quince días intensivos para meterme a fondo en mi provincia. Me va a dar hasta pena que acabe la campaña", reconoce.

La actual consejera de Cultura y Deporte llegó a la Junta de Andalucía en 2019 de la mano de Moreno. Primero fue consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, y en 2022, tras las elecciones al Parlamento de Andalucía en las que ganó de nuevo el PP, fue nombrada consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. "Estaré siempre a disposición de mi presidente", cuenta sobre su futuro a El Correo de Andalucía, desde la sede del Partido Popular andaluz de la calle San Fernando de Sevilla. Aunque ahora mismo, como cabeza de lista del PP por Sevilla, solo piensa en la mayoría absoluta, en mantener los nueve diputados, y en seguir impulsando mejoras en el Metro de Sevilla, en vivienda, en sanidad, o lo que le toca más de cerca, completar proyectos como la apertura museística de las Atarazanas, la ampliación del Bellas Artes y las obras que faltan en el estadio La Cartuja.

PREGUNTA. Consejera, supongo que estarán siendo días muy intensos, ¿cómo está viviendo esta campaña y qué nota en la calle?

RESPUESTA. Lo estoy viviendo con muchísima ilusión, con mucha intensidad y alegría. Está siendo muy gratificante. Me quedo con el cariño de la gente por todos los sitios por donde pasamos. Para mí, que soy de la provincia de Sevilla, me da la oportunidad de hacer una inmersión en exclusiva durante quince días en mi provincia. Normalmente, estando de consejera de Cultura y Deporte viajo mucho por la comunidad autónoma, por todas las provincias, y no tengo esos quince días intensivos para meterme a fondo en mi provincia. Me va a dar hasta pena que acabe la campaña. Yo noto mucho cariño en la calle. Veo a muchas personas satisfechas por todo lo que se ha conseguido en estos siete años y tres meses que llevamos en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Se puede hacer un balance razonablemente positivo, la gente es consciente de los avances que se han hecho.

P. Supongo que también serán días de hacer cuentas. En 2022, el PP venció por primera vez en la provincia de Sevilla. ¿Tocó su techo electoral con los nueve diputados o hay aún margen de crecimiento este 17M?

R. El resultado que tuvimos en el año 2022 fue extraordinario. Veníamos de tres diputados y pasamos a nueve diputados. Recuerdo cuando entró el octavo que fue una alegría tremenda. Y no nos había dado tiempo a llegar a la sede regional cuando saltó el noveno, que fue ya la guinda. Mantener ese resultado en la provincia de Sevilla después de siete años sería un éxito. Mantener esos nueve diputados, mantener esa mayoría, ganar en la provincia de Sevilla, sería un resultado magnífico, en mi opinión. Pero yo nunca me pongo tope, la verdad. Siempre digo que mi lista tiene 18 candidatos, que hay 18 parlamentarios por la provincia de Sevilla, y no hay que ponerse ningún tope, lo que la gente quiera.

P. ¿Por qué a nivel nacional en las elecciones generales no consiguen los mismos resultados, como ocurrió en 2023?

R. Es que no es lo mismo un debate nacional que un debate autonómico o local. En los municipios, fundamentalmente, la gente vota muchísimo a la persona a la que va a ser su alcalde. Son unas elecciones muy directas, muy personalistas sobre casi la persona. En las comunidades autónomas hay un debate andaluz, hay temas y cuestiones importantes para Andalucía que son lo que se eligen, lo que se deciden en las elecciones autonómicas y a nivel nacional. Los debates son diferentes. Por tanto, es normal que no coincidan muchas veces los resultados a nivel nacional que a nivel autonómico o a nivel local.

La clave de lo que ha ocurrido en Andalucía es que Moreno ha conseguido que los ciudadanos lo perciban tan cercano, tan emocionalmente cerca, con tanta empatía, que verdaderamente es como si se hubiera convertido en el alcalde de Andalucía. Yo creo que ahí radica gran parte de la aceptación que tiene Moreno en Andalucía, aparte por supuesto de los resultados de la gestión que ha tenido, que sin duda han supuesto un avance muy grande para nuestra tierra y para la provincia de Sevilla, por la que yo me presento. Los datos de Sevilla son espectaculares de estos años, impensables.

P. ¿Depende el resultado en la provincia de Sevilla de que haya una abstención del voto socialistas o de izquierda?

R. Lo más importante es que los sevillanos vayan a votar y que vayan a votar la estabilidad. Y ellos saben perfectamente en qué consiste la estabilidad. La única opción de gobierno posible en Andalucía pasa por el Partido Popular y por Juanma Moreno. Lo único que hay que decidir es si quieren que gobernemos solos o acompañados. Eso es lo único que hay que decidir. Yo no veo opción de gobierno ni al Partido Socialista ni al Partido Socialista con el resto de las izquierdas. ¿Seguimos con esta estabilidad o rompemos la estabilidad?

La candidata número uno del PP por Sevilla, y actual consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, antes de las elecciones andaluzas del 17M / Raquel Pérez Andrados

P. Históricamente al PP le ha costado penetrar en entornos rurales o en algunos barrios de la ciudad de Sevilla. No sé si existía cierto miedo por no lograr conectar con ellos. ¿Cree que ya lo han conseguido?

R. Ha habido un cambio sociológico importante en Andalucía y en la provincia de Sevilla. Fundamentalmente porque hemos estado muchos años condenados a creer que no éramos capaces de conseguir las cosas, de liderar un crecimiento desde Andalucía a nivel nacional. Hemos estado muchos años pensando que teníamos que ser sí o sí los últimos, que eso era lo nuestro. Y ahí ha habido un cambio. Los sevillanos nos lo hemos creído, los andaluces se lo han creído, que somos capaces. Se ha generado un gran equipo en torno al Gobierno de la Junta de Andalucía con el liderazgo de Juanma Moreno y vamos todos a una. Eso, y la cercanía de Juanma, unido a ese cambio sociológico, es lo que ha posibilitado que haya zonas de Sevilla o incluso ciudades del entorno de Sevilla donde en las pasadas elecciones autonómicas ganara la opción de Juanma Moreno. Y son sitios, a lo mejor, donde habitualmente gana el Partido Socialista. Ese es el cambio sociológico que se produce, la cercanía del candidato y luego, la gente ve que Andalucía y Sevilla están progresando.

Les voy a dar un dato que doy siempre y a mí me fascina. Es muy ilustrativo, del Ministerio, no tiene ningún tipo de duda. Hemos pasado del 21% de paro que teníamos en 2018 a un 12% de paro en la provincia de Sevilla. Tenemos ahora mismo 13.000 autónomos más de los que teníamos en 2018. Tenemos 12.200 empresas más de las que teníamos en 2018. Y a mí no me extraña, porque en el ámbito cultural, en el ámbito mío, que es el que yo controlo y gestiono directamente, ha crecido el empleo un 55% y las empresas en torno a un 56%. Ha sido un incremento espectacular.

P. ¿Ocupa Sevilla el papel que le corresponde en cuanto a inversiones del Estado y de la Junta de Andalucía?

R. Por parte de la Junta, la verdad es que nunca hemos tenido las inversiones que tenemos ahora mismo. En 2018, que fue el último presupuesto del Gobierno socialista, teníamos el último presupuesto para la provincia de Sevilla. Teníamos 84 euros por habitante. En este último, en el de 2026, tenemos 505 euros por habitante. El incremento ha supuesto 5.000 millones de euros de presupuesto en la provincia de Sevilla. Eso era absolutamente impensable.

Cuando tú las cosas las puedes tocar, las puedes ver, no te lo tienes que creer o hacer un acto de fe, pues cambia. Y la gente ha visto en Sevilla, como he visto yo, ese hospital militar, el actual Muñoz Cariñano, que nos lo traspasaron a principios de los años 2000, funcionando. Era uno de los mejores hospitales de nuestro país. Y lo dejaron morirse, llenarse de palomas, de jaramagos, lo desvalijaron entero y ahora está funcionando. Es uno de los principales hospitales que tenemos con unos quirófanos absolutamente increíbles. Y ahora le van a meter también la prototerapia, que es lo máximo que tenemos ahora mismo en la lucha contra el cáncer.

P. Una de las principales preocupaciones de los sevillanos es la movilidad. Una de sus grandes apuestas en ese sentido ha sido el Metro de Sevilla.

R. Ha sido la mayor alegría que nos ha dado nuestro presidente Juan Manuel Moreno en estos siete años y tres meses. No solo ha puesto en marcha la línea 3 del metro, que la puedes ver, está a la altura del Parlamento, va a encarar ya la ronda, va a llegar hasta el Prado, luego va a continuar y va a hacer toda la ruta hasta Bellavista. No solo eso, es que se ha sacado del cajón también la línea 2. Todos los estudios informativos de la línea 2 se han actualizado, y esa va para adelante también, la que llega a Camas.

Y luego ya la alegría que nos hemos llevado en estos días ha sido el compromiso que ha asumido nuestro presidente con esa línea 1, que era algo muy demandado y fundamental para nuestras comunicaciones. Son esos ramales para el Aljarafe, a través de Tomares y de Bormujos. Ese estudio es clave para nosotros. Fíjese cómo va a cambiar Sevilla en los próximos años. Imagínese que se va a Alcalá de Guadaíra, coge el tranvía, enlaza en el metro, y puede llegar hasta Bormujos o a Tomares, o hasta Camas, desde Alcalá de Guadaira, que está en la otra punta. Es una inversión muy grande y una obra de mucha envergadura.

P. Si repiten en el Gobierno, ¿se pueden acelerar los plazos con las línea 3 y 2?

R. Va todo simultáneo, va todo en paralelo. Aquí no se está frenando nada. Lo que pasa es que los plazos son muy engorrosos. La tramitación administrativa es muy compleja. Los estudios son muy exhaustivos, se tardan muchas años en actualizar proyectos de esa envergadura. Y luego las obras tardan mucho tiempo. La línea 3 del metro pasa ahora por toda la ronda histórica, que Sevilla ya sabemos cómo es. Son obras que hay que estar constantemente sorteando. No es fácil. Tendremos que esperar lo que haya que esperar, los plazos que tengan que aplicarse y que no se puedan cambiar. Nos tenemos que quedar con la tranquilidad de que ya está todo en marcha. Mientras esté el Partido Popular y Juan Moreno en la Junta de Andalucía, esto no se va a parar.

P. Han anunciado un ramal desde Mairena del Aljarafe hacia Tomares y Bormujos y una extensión hasta Entrenúcleos. ¿Es un estudio de viabilidad o hay un compromiso firme de extender el metro por el Aljarafe?

R. Es que hay que empezar por ahí. El presidente ha dicho que se comprometen ya a empezar los estudios. Eso va a ser...con la cantidad de población que vive en toda esa área metropolitana, toda la parte del Aljarafe, muchísima gente joven, matrimonios jóvenes, estudiantes. Yo creo que eso ha sido de las mayores alegrías que nos hemos llevado en estos días de campaña, sin duda.

P. ¿Teme que en función del resultado del 17M el Gobierno pueda no confianciar las líneas 3 y 2 del metro?

R. Yo confío en que eso no pase de ninguna de las maneras, entre otras cosas porque los gobiernos tienen que gobernar para todos, para los que te votan y para los que no te votan. Y para las comunidades donde no gobierna tu partido y en las que gobierna tu partido para todo el mundo igual, así es como hay que gobernar. Entonces, yo considero o espero que no haya ningún tipo de cambio de ninguna manera en la confinanciación de los metros de Andalucía. Me parecería increíble, aparte de otro castigo sin motivo alguno a nuestra tierra si eso se produjera. El compromiso es con los andaluces y con los sevillanos.

La candidata número uno del PP por Sevilla, y actual consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, antes de las elecciones andaluzas del 17M / Raquel Pérez Andrados

P. Del Estado dependen el Puente del Centenario, la SE-40, o la conexión ferroviaria con el Aeropuerto. ¿A qué atribuye los ritmos tan lentos de ejecución? ¿Qué medidas se plantea el PP para incrementar la presión al Ejecutivo?

P. Ni están ni se les espera. Nosotros lo pedimos todos los días, yo cada vez que puedo lo pido, el presidente lo pide, lo ponemos de manifiesto y nos parece un trato cruel a la provincia de Sevilla. Y lo que es todavía más increíble es que la candidata del Partido Socialista, la señora María Jesús Montero, es sevillana, ha sido consejera de la Junta, conoce su provincia y sabe cuáles son nuestras carencias y nuestras necesidades. Está en un ministerio que bien le puede permitir ejercer la presión que tenga que ejercer para cumplir con Sevilla y con Andalucía, en este caso con las infraestructuras de Sevilla. Son infraestructuras de hace muchísimos años. Tú no puedes empezar la reforma de un puente de esa envergadura, con la de miles de coches que pasan por ahí todos los días, y que sigan pasando los años. Es una auténtica vergüenza.

P. Otra de las preocupaciones de los sevillanos es el acceso a la vivienda. ¿Se ponen un plazo de viviendas a construir en los próximos cuatro años?

R. En estos siete años del Gobierno de Juan Manuel Moreno se han construido en torno a 15.000 viviendas en Andalucía y en la provincia de Sevilla en torno a 7.000. Prácticamente la mitad de lo que se ha impulsado en Andalucía ha sido en la provincia de Sevilla, casi la mitad. En la última etapa del Gobierno socialista, en los últimos siete años del Gobierno socialista, si los comparas con los últimos siete años del Gobierno del Partido Popular, ellos hicieron 1.000 viviendas y nosotros hemos impulsado 7.000 en la provincia de Sevilla. ¿Qué hemos resuelto el problema? Ni mucho menos, ni muchísimo menos. El problema de la vivienda es un problema muy gordo en Andalucía y en España entera. El presidente ya ha dicho que para la próxima legislatura quiere impulsar la vivienda para que llegue a en torno a 200.000 personas. Las viviendas que está haciendo en Sevilla tienen nombre, tienen apellido, se pueden ver. Las promociones están ahí por toda la provincia, en los pueblos y en la capital.

P. ¿Va a adoptar más medidas el PP para frenar los pisos turísticos?

R. Yo creo que ahí se ha hecho un buen trabajo con los ayuntamientos para buscar esos puntos de equilibrio, sobre todo eso en las zonas en las que están especialmente saturadas. Hay algunas zonas ya del centro de la ciudad de Sevilla que están especialmente saturadas donde ya no cabe un piso turístico más, y eso se está haciendo coordinadamente. Son los propios ayuntamientos que conocen el terreno los que van ajustando y van regulando. Más que en imposiciones, consiste en buscar esos equilibrios de manera dialogada. Es verdad que Sevilla recibe muchísimo turismo. Millones de personas que vienen a vernos. Tenemos que buscar la compatibilidad porque no podemos obviar que el turismo es una de las grandes fuentes de riqueza también que tiene nuestra tierra. Tenemos que buscar ese equilibrio porque también genera mucha riqueza el turismo, y si no hable con los hoteleros, con los taxistas, con los restaurantes. Imagínese esa última Copa del Rey que se celebró aquí, ¿cuánto dinero supuso? ¿qué retorno? ¿qué impacto económico tuvo sobre la ciudad de Sevilla? Yo creo que de una manera moderada se tienen que llevar las cosas adelante.

P. La sanidad ha sido el principal problema del Gobierno andaluz. ¿Qué medidas se plantea el PP para mejorar la situación en la provincia de Sevilla?

R. Ya en estos años se ha producido un impulso importante en el tema sanitario. Se han impulsado muchísimos mecanismos, se ha invertido muchísimo, y se han construido hasta 100 centros sanitarios a lo largo y ancho de Andalucía. Aquí mismo, en la provincia de Sevilla, tenemos ahora 40 millones en ejecución en distintos puntos de la provincia de Sevilla, también en la capital. Para la próxima legislatura, el presidente ha hecho varias propuestas, pero, sin duda, a mí la que más me gusta y la que me parece más justa de todas las que ha dado es la de la ley de garantía sanitaria. Es que es una barbaridad lo que se produce cada día en el sistema sanitario de Andalucía. Y es muy difícil que funcione a la suma perfección. Siempre habrá alguien al que no le llegue la cita a tiempo. Es muy difícil que eso funcione a la perfección.

P. ¿Y en Sevilla hay margen de mejora? ¿Cómo se puede relanzar el hospital militar? Dice el PSOE que es un hospital fantasma y que sólo se usa como plató de cine.

R. Por supuesto. La sanidad no puede parar. El Muñoz Cariñano es un hospital de primerísimo nivel, solo hay que entrar para ver los magníficos quirófanos que tiene. Habrá que ir poco a poco incrementándolo todo, dotándolo cada vez más, incrementando los servicios. O el que se está haciendo en La Cartuja, exactamente igual. O las reformas en el Rocío, Macarena y el Valme. No se puede parar. Siempre hay algo que mejorar, reformar o incrementar dotaciones. Nunca se puede decir que hemos terminado.

P. Otros campos que a usted le pillan más cerca y en los que se han producido avances en los últimos años. Empecemos en Cultura por las Atarazanas. ¿Cuándo tendrá Sevilla un gran centro cultural abierto a la ciudadanía con un modelo de contenidos y gestión?

R. Nosotros ya hemos terminado las Atarazanas, por fin. Toda la parte que nos correspondía a nosotros, todo lo que era la parte de la concesión de obra, la ejecución de obra por parte de la Fundación La Caixa, todo el seguimiento, toda la inversión pública que se hizo también por parte de la Junta de Andalucía, porque hubo que actualizar el proyecto que se quedó ya desfasado, se habían incrementado los precios. Ahí se ha hecho un esfuerzo tremendo durante los siete años. Ahora, en estos momentos, ya lo tiene la Fundación Cajasol, que es el concesionario que se activa ahora. Una vez que la concesión de obra ha terminado se recepciona la obra, se activa la concesión de gestión de las Atarazanas, que lo va a tener por los próximos años, y en esa concesión va toda la musealización, los contenidos escénicos. Está ya la Fundación Cajasol terminando de hacer todo lo que quiere hacer para cuando abra que yo tenga todos los contenidos. Sobre todo, que sea un diálogo permanente con la otra orilla, con Latinoamérica, que es el discurso natural de las Atarazanas, el astillero para mí más imponente de toda Europa. Es un símbolo de la universalidad de Sevilla en el mundo hace siglos, es el símbolo de lo que brilló nuestra Sevilla universal, y es una forma de recuperar toda esa historia, esos ocho siglos de historia del río Guadalquivir.

P. ¿Tienen algún plazo para abrirlo como un gran centro cultural?

R. El presidente de la Fundación Cajasol dijo que ellos tenían muchísimas ganas de estar durante todo este año 2026 terminando de hacer los contenidos, terminando de organizar todo el interior, terminando de trabajar todas las zonas de Atarazanas lo antes posible. No me atrevo a decir ningún plazo porque ya depende de él, pero vamos, eso de los 10 y los 20 años de espera ya quedó en el olvido. Eso ya está superado. Ahora está en la fase final, la más ilusionante, porque es la que ya está casi en el momento de la apertura y la que la va a dotar de contenidos. No me atrevo a dar un plazo porque ya depende del tiempo que requiera el concesionario.

La candidata número uno del PP por Sevilla, y actual consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, antes de las elecciones andaluzas del 17M / Raquel Pérez Andrados

P. En su programa electoral figura la ampliación del Museo de Bellas Artes, ¿qué pasos inmediatos se compromete a dar? ¿Para cuando podremos tener ese proyecto en marcha?

R. Eso es un tesoso. Nosotros estamos trabajando mano a mano con el Ministerio, la verdad. Hemos mandado ya todos los documentos del plan museológico, todo lo que necesitan para sacar los pliegos de licitación. Ellos estaban ya trabajando y ya deben de tener en una fase muy avanzada los pliegos de licitación del proyecto de ampliación de Bellas Artes. Ahí se ha hecho un buen equipo, se ha trabajado bien y espero que en los próximos meses podamos tener ya esa licitación del Ministerio fuera para licitar el proyecto de ampliación de Bellas Artes. No paramos de hacer actividades y exposiciones. Ahora tenemos una exposición a finales de año de Juan de Mesa que va a ser también extraordinaria. La de la Caridad, ¿cómo ha sido esa exposición de la Caridad? O la de los Béquer. El Museo de Bellas Artes es una joya.

P. La gran infraestructura deportiva que depende de ustedes en Sevilla es el estadio La Cartuja, que sigue acogiendo finales de Copa del Rey y grandes eventos. En estos cuatro años el Gobierno andaluz que esté tiene la responsabilidad de dejarlo en las mejores condiciones para el Mundial de 2030. ¿Cómo van a darle una solución a los accesos?

R. Es verdad que los accesos hay que arreglarlos y están previstos. Ya el Ayuntamiento lo ha dicho, que están trabajando para el arreglo de esos accesos. Y nosotros estamos trabajando también con el Ayuntamiento y con otras consejerías afectadas para lo que es todo el entorno del estadio de cara al Mundial. Y luego seguimos con inversiones. La última partida presupuestaria que estamos ejecutando son 5 millones de euros. Ahora tenemos también una partida de eficiencia energética. No paramos de arreglar, de mejorar, de modernizar. No paramos. El estadio está ahora mismo en un momento fantástico. Es el preferido por nuestra Selección Española, es el preferido por un montón de equipos, es el preferido para los grandes conciertos. La verdad es que es una maravilla. Es una gozada. Solamente hay que mirar siete años atrás para recordar que los jaramagos salían por las ventanas. Es un antes y un después.

P. ¿Le preocupan las conclusiones de la investigación judicial y del informe de la UCO sobre los contratos con la RFEF?

R. Lo que se publicó en su día. Ha habido un Consejo de Administración posterior que se ha llevado con normalidad. Los cargos están elegidos por el Consejo de Administración, donde están sentadas todas las instituciones. El estadio sigue funcionando normalmente y yo no tengo más noticias. Sigue funcionando, los conciertos están programados, la final de la Copa del Rey se ha jugado con total normalidad.

P. ¿Se ve usted entonces cuatro años más en el Gobierno de Juanma Moreno? ¿Y en la misma consejería en la que está ahora?

R. Yo no lo sé. Primero hay que ganar las elecciones el 17 de mayo con estabilidad. Para que el presidente Moreno pueda hacer el mejor gobierno para Andalucía. Y yo estaré siempre a disposición de mi presidente donde él me quiera poner. Yo ya, habiendo estado en el gobierno del presidente en la primera legislatura, en la segunda legislatura, que soy de las más antiguas que hay en el gobierno. Empecé en enero del 19 con él y sigo con él. He tenido ese gran privilegio, haber protagonizado el primer gobierno de cambio de mi tierra y haber continuado después con esa mayoría de estabilidad.

He estado dos veces en la Consejería de Cultura y Patrimonio. He estado en la Consejería de Educación e Información Profesional. Estoy gestionando también el Deporte en esta tercera parte. Yo la verdad es que nunca en mi vida me imaginé que iba a tener tal privilegio y que iba a poder estar donde he estado en estos siete años protagonizando el cambio de mi tierra, en el primer gobierno de cambio de la historia de Andalucía. Donde el presidente me quiera poner, me faltarán días para darle las gracias por haberme puesto donde me ha puesto. Estoy plena de alegría, de ilusión, de agradecimiento por haber podido servir a mi tierra.

¿Que nos habremos equivocado en cosas? Pues claro. ¿Que habrá cosas que no hayamos podido terminar? Pues también. Por supuesto que sí. Los gobiernos hacen cosas mejores y cosas peores. Eso es así. Pero el conjunto del balance de estos siete años y tres meses es un balance positivo para Sevilla y para Andalucía. No es que lo diga yo que soy la número uno por Sevilla, es incuestionable. Con todas las sombras que haya podido haber, con todos los proyectos a los que no hayamos podido llegar, con todos los fallos que tenemos. En sanidad hay muchas cosas que hacer y que mejorar. En dependencia también hay muchas cosas que mejorar. Nosotros somos humildes. Ahora, el balance es razonablemente positivo y es absolutamente incuestionable el avance de nuestra comunidad y nuestra provincia. ¿Qué es lo que yo pido? Que sigamos apostando por la estabilidad. Cuando las opciones las tenemos claras, o es esto, o es esto, hay que elegir.