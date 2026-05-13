Estas son las portadas del Corpus Christi de Sevilla 2026 dedicadas a las hermandades del Amparo y Montserrat: "Tienen un enorme aroma a la Magdalena"

El calendario cofrade de la ciudad avanza y la festividad Corpus Christi está a la vuelta de la esquina. El jueves 4 de junio la capital hispalense volverá a acoger la tradicional procesión sacramental que partirá de la Santa Iglesia de la Catedral. El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado esta mañana las portadas que dibujarán la estampa de la comitiva a su paso por la Plaza de San Francisco. En esta ocasión, rinden homenaje a las hermandades de la Virgen del Amparo y Montserrat en unas estructuras de fuerte "aroma a la Magdalena", en referencia a la parroquia a la que pertenecen ambas corporaciones. Además, se ha dado a conocer la fotografía que ilustra el cartel anunciador de la fiesta, obra del sevillano Jaime Rodríguez.

El Salón Colón del Consistorio ha acogido en la mañana de este miércoles el acto de presentación del diseño de estas estructuras, obra del técnico municipal José Manuel Peña. El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha conducido la presentación, que ha contado con la presencia de Francisca Ruiz y Juan Coto, hermanos mayores de la Virgen del Amparo y Montserrat, respectivamente.

Según ha explicado Alés, los diseños "tienen un enorme aroma a la Magdalena". La decoración de la portada del Amparo se ha dedicado a la propia composición arquitectónica de la espadaña de la Parroquia de la Magdalena, "tratando fielmente sus elementos característicos como pilastras, remantes y cornisas para dar forma a la misma". En cuanto a su ornamentación, se han integrado diversos detalles geométricos, mientras que en la paleta cromática predomina el salmón, el blanco y el azul cobalto, rematados a su vez por tonos rojos. Este último, según ha señalado el delegado, es el "color por antonomasia de la solemnidad del Corpus". En cuanto a los datos técnicos, la altura es de 14,72 metros, mientras su anchura alcanza los 10 metros. Por su parte, la altura de paso (el arco interno de la portada) es de 6,60 metros, siendo su ancho de 3,50 metros.

Respecto a la dedicada a la Hermandad de Montserrat, su estructura integra diversos elementos arquitectónicos de la capilla de la corporación ubicada en la calle Jesús del Calvario. Sobresalen las pilastras, remates y cornisas para dar cuerpo a la composición. Asimismo, la ornamentación se completa con los frescos de su interior, "trasladando su riqueza decorativa", según ha indicado Manuel Alés. En su cromatismo, sobresalen el ocre claro y el terracota, ampliado con el azul cobalto de las cornisas. En cuanto a sus dimensiones, la altura máxima es de 16,90 metros con anchura de 9,50 metros, mientras que la altura de paso asciende hasta los 7,75 metros y su ancho a 3,50 metros.

Los hermanos mayores del Amparo y Monterrat han mostrado su gratitud por escoger sus respectivos templos para ilustrar las portadas de la Plaza de San Francisco. La máxima responsable del Amparo, Francisca Ruiz, destacaba que es un "motivo de legítimo orgullo y supone una llamada a seguir viviendo con fidelidad el amor a Jesús Sacramentado". Por su parte, el de Montserrat, Juan Coto, agradecía la iniciativa para "perpetuar la historia de la corporación en el corazón de la ciudad".

La fotografía regresa para ilustrar el cartel

El cartel ha apostado en esta edición por la fotografía. El fotógrafo elegido mediante concurso en la Comisión del Corpus Christi del Consistorio ha sido el cofrade Jaime Rodríguez. Se trata de una obra fotográfica que "quiere transmitir la luz del Jueves del Corpus para animar al público a salir a la calle". Es una instantánea significativa porque "sutilmente se ve las piernas de los costaleros", algo que se recuperó el pasado año ya que el paso de la Custodia venía siendo portado a ruedas desde hace bastante tiempo.