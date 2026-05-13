El pueblo de Sevilla que celebra esta semana sus 'Fiestas Patronales' con conciertos, atracciones y pasacalles: actividades, horarios y ubicación

El calendario de ferias de la provincia de Sevilla no ha hecho más que empezar, con cada vez más municipios del territorio llenándose de juegos, atracciones, conciertos y ambiente festivo para celebrar sus esperadas fiestas. Esta semana, es el momento de la localidad hispalense de Torre de la Reina, en Guillena, que se prepara para vivir sus esperadas Grandes Fiestas Patronales y Populares 2026.

Una cita que llevará hasta la localidad toda una agenda de tradición, música, convivencia y espectáculos en honor a San Isidro Labrador, patrón del municipio, en una celebración que se extenderá desde el jueves hasta el próximo domingo.

Cuatro días de feria en honor a San Isidro Labrador

De ese modo, los vecinos y visitantes que acudan a este rincón de Guillena podrán disfrutar de actividades para todas las edades, conciertos, animación infantil, pasacalles y "grandes noches de música" tanto en la Caseta Municipal como en el recinto ferial, los principales enclaves de estas fiestas.

Una feria que contará con un completo programa de actuaciones musicales de grupos como Somos del Sur, Pedro Calderón, Ricardo del Toro, Orquesta Elegidos, Barroso, La Cebolla & Negro Jari y Solo Noise.

El alumbrado y el pasacalles abrirán oficialmente la feria

La feria arrancará oficialmente en la noche de este miércoles con la celebración del pasacalles 'Shadow Circus' a las 23.00 horas, a lo que seguirá a las 00.00 horas el tradicional encendido del alumbrado, que servirá de inauguración oficial de esta feria que se extenderá hasta el domingo.

Además, tras esto, se podrá disfrutar en el lugar de dos toros de fuego infantiles en el recinto ferial a las 00.15 horas.

El Día del Patrón se celebrará este jueves, cuando se llevará a cabo la misa y la salida procesional en honor a San Isidro Labrador, unas iniciativas que se producirán a las 19.30 horas acompañadas por la Banda Villa de Guillena.

Juegos tradicionales y Día de la Flamenca el jueves

Durante la jornada, también se celebrarán distintos juegos infantiles tradicionales en el recinto ferial a las 16.00 horas, así como el Día de la Flamenca a las 22.30 horas.

Torre de la Reina celebra celebra esta semana sus 'Fiestas Patronales' con conciertos, atracciones y pasacalles: actividades, horarios y ubicación / Ayuntamiento de Guillena

El viernes 15 llegará el esperado Día del Niño, que permitirá a los más pequeños montarse en las atracciones del recinto ferial a un precio reducido de 2 euros desde la apertura de las máquinas hasta las 23.00 horas.

El viernes llegará el Día del Niño y el concierto de Somos del Sur

Asimismo, desde las 13.00 horas se realizarán juegos tradicionales infantiles en el recinto ferial, a lo que seguirá a las 17.00 horas el encierro de sanfermines y, a las 22.00 horas, la cena de homenaje a los mayores.

Será a las 22.30 horas cuando se lleve a cabo el concierto de 'Somos del Sur' en la Caseta Municipal, tras lo que se celebrará a las 00.30 horas la 'Fiesta Joven' con Pedro Calderón en el Parque Urbano de Torre de la Reina, así como el 'Retro Night' con Ricardo del Toro a las 2.00 horas.

Fiesta de la espuma, charanga y música en directo el sábado

La feria continuará el sábado con la 'Gran Fiesta de la Espuma' en el recinto ferial a las 16.30 horas, así como el pasacalles de la Charanga Los Alteraos en el recinto ferial a las 18.30 horas y la actuación de la Orquesta Elegidos a las 19.00 horas en la Caseta Municipal.

A las 00.30 horas se celebrará 'Tu Festival Me Suena' con Barroso, La Cebolla & Negro Jari y el dj animador en la Caseta Municipal. Finalmente, la jornada acabará a las 3.30 horas con la 'Noche Joven con Solo Noise' en la Caseta Municipal.

El domingo cerrará la feria con bingo, espectáculos y fuegos artificiales

El broche final de estas fiestas se pondrá el domingo con espectáculos familiares, actuaciones, bingo solidario y un gran cierre con fuegos artificiales, tracas y toros de fuego en la Plaza Mayor.

De ese modo, a las 17.30 horas se llevará a cabo la actuación de las Flamencas Torreñas en la Caseta Municipal, a lo que seguirá a las 18.00 horas la actuación de Zumba Kids, a las 18.30 horas el bingo a beneficio de la Romería de San Isidro y, a las 19.30 horas, el espectáculo de Huntrix.

Finalmente, las Grandes Fiestas Patronales y Populares acabarán a las 00.00 horas con el espectáculo de fuegos artificiales, tracas y cuatro toros de fuego en la Plaza Mayor.