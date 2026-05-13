Sevilla recuperará la histórica nave Singer como el gran centro audiovisual andaluz en 2028 con platós, estudios y espacios de formación

El edificio Singer, unas históricas naves ubicadas en el Centro de Sevilla, junto a la Alameda de Hércules, se recuperará a partir de 2028. El consejero Jorge Paradela y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han puesto fecha a una iniciativa que se acaba de adjudicar y que supondrá la inversión de 4 millones de euros para su rehabilitación durante un acto de la campaña electoral para el 17-M.

El proyecto Singer implica rehabilitar unos 1.200 metros cuadrados, recuperando así un espacio emblemático de la ciudad para la formación, la innovación, el emprendimiento, y el talento audiovisual y digital. Estarán destinados a la industria del cine, el sector audiovisual y el sector de producción de videojuegos.

Entre sus salas habrá un estudio de producción de alta tecnología, un estudio de motion capture denominado Mocap, un plató virtual de última tecnología, una sala de simulación inmersiva, y otros platós de última generación. Además, se realizarán actividades específicas de formación en aulas y salones de usos múltiples.

El 27 de febrero la Junta de Gobierno Local aprobó el gasto y pliego de condiciones del contrato para la redacción del proyecto y la dirección de las obras de rehabilitación de la nave Singer y la nave Becas. Este paso es esencial para que su reforma quede totalmente definida, se adjudiquen los trabajos, y arranquen los 18 meses de plazo de ejecución.

(noticia en ampliación)