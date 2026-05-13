El edificio del Parlamento de Andalucía tendrá un nuevo sistema de protección ante los efectos de las obras de la línea 3 del metro de Sevilla

Las obras de la línea 3 del metro de Sevilla siguen avanzando en la Macarena entre los diferentes edificios residenciales, el hospital y el Parlamento de Andalucía. Las excavaciones y movimientos de tierra están alterando la vida diaria en esta zona de la ciudad y dentro de los trabajos se toma como medida de precaución la protección de espacios como el antiguo Hospital de las Cinco Llagas. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha informado este miércoles de un total de seis expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico de Sevilla y provincia. Y entre ellos consta un sistema de auscultación en el Parlamento de Andalucía para controlar y prevenir posibles movimientos que pudieran ocasionar las obras.

El ente provincia ha emitido su veredicto favorable a esta intervención, en un momento en el que las obras todavía no han comenzado de manera notable entorno al Parlamento, pese a los cortes de tráfico en la zona. Además, Patrimonio también ha informado a favor de la apertura de un nuevo acceso al aparcamiento mediante la ampliación de un hueco existente en un muro construido en las obras de rehabilitación del edificio en 1992. Se considera que esta actuación mejora el uso y funcionamiento del acceso a la Cámara andaluza. Finalizada la intervención, deberá presentarse un informe descriptivo de la naturaleza y alcance de las actuaciones.

Actualmente, los trabajos impulsados por la Consejería de Fomento se concentran en el tramo más al norte de la avenida Doctor Fedriani, y al sur llegan principalmente hasta el entorno del Hospital Virgen Macarena. De hecho, no será la zona del Parlamento de Andalucía la más compleja ni la más sensible a afecciones sino la del centro sanitario. Allí es donde, como informó El Correo de Andalucía, se ha incorporado en los últimos días una hidrofresadora, una maquinaria especial para ejecutar pantallas a mayor profundidad, hasta 20 metros en este caso, y en terrenos más rocosos.

Los trabajos junto al centro sanitario son considerados por Fomento como "el punto de mayor complejidad de la obra". El equipo principal de la hidrofresa llegó en la semana de Feria y hace dos semanas se trabajó en su montaje y el de la grúa auxiliar, un proceso "complejo" que ya ha finalizado. También se han montado las instalaciones auxiliares como los depósitos de lodos de trabajos y los desareneros. Fomento también prevé iniciar en breve, cuando se resuelvan algunos detalles, los trabajos en los muros de la estación Macarena, que estaban previstos para este mes de mayo.

En paralelo, los operarios siguen trabajando a lo largo de la avenida Doctor Fedriani, con una pilotadora y dos equipos de pantalladoras, una de ellas en la zona norte, y otra, en el cruce con las calles Doctor Leal Castaño y Doctor Gregorio Marañón. En la avenida Doctor Fedriani, como en los tramos anteriores, la técnica utilizada sigue siendo cut and cover, consistente en construir un falso túnel entre pantallas para vía doble, salvo en las inmediaciones del Hospital Virgen Macarena, donde se salvará el aparcamiento subterráneo existente mediante la técnica de túnel en mina. Este paso bajo el parking del hospital será, de hecho, el de mayor profundidad de la línea 3 norte, con unos 20 metros bajo superficie frente a los 12 metros del trazado anterior.