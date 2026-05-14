Los 10 conciertos de la ROSS que no puedes perderte en Sevilla: del Requiem de Verdi a lo mejor de los musicales

Del Requiem de Verdi a Lo mejor de los musicales. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla acaba de lanzar la programación de la temporada 2026/2027 y entre los más de 100 conciertos que tiene planificados para la 37ª edición, hay citas que marcarán la agenda cultural de la ciudad el próximo otoño. Conciertos sinfónicos, música de cámara, musicales, flamenco o un espectáculo de música cofrado. Para todos los públicos, con precios reducidos y en enclaves emblemáticos de la ciudad.

Bajo el lema Contrastes, la nueva temporada propone un recorrido musical diverso en el que conviven grandes obras del repertorio con nuevas propuestas, destacando la figura Beethoven en el 200 aniversario de su muerte como uno de los ejes principales. Además, esta edición tiene la mirada puesta en la ampliación del público: quiere alcanzar los 150.000 espectadores, batiendo así su propio récord.

Esta es una lista definitiva con algunos de los mejores conciertos entre el 17 de septiembre de 2026 y el 17 de julio de 2027.

Requiem de Verdi: 17 y 18 de septiembre

Es la obra inaugural de la temporada para una orquesta que el propio director titular, Lucas Macías, ha definido como "muy verdiana". Se trata de una obra donde conviven la plegaria íntima, la sacudida dramática y una escritura coral de impacto fulgurante. De la mano de la soprano Masabane Cecilia Rangswanasha, la mezzo Silvia Tro, el tenor Enea Scala y el bajo Marko Mimica, la obra goza de un elenco musical de primer orden junto con el director titular de la ROSS. Además, también contará con la participación del Coro del Teatro de la Maestranza.

Lugar: Teatro de la Maestranza.

Fecha: 17 y 18 de septiembre.

Hora: 20 horas.

El Mesías de Haendel con adn sevillano

Lo compuso en tan solo tres semanas, tras superar una dura enfermedad en una época de penuria existencial. Esta fue, para Haendel, la obra que le hizo resurgir en su carrera. Arias, corales, himnos y fugas barrocas, esta pieza se ha convertido ya en la esencia de la Navidad. Este año, será la soprano sevillana, Leonor Bonilla, la encargada deprotagonizar las voces de la obra junto a Rachel Wilson, Jorge Navarro y Julien Ségol y a la directora Martyna Pastuszka.

Lugar: Teatro de la Maestranza.

Fecha: 17 y 18 de diciembre.

Hora: 20 horas.

La Quinta de Beethoven, con Zimmermann

Beethoven reiventó la sinfonía con una Quinta que sigue marcando el pulso de la historia. Paul Hindemith, más de un siglo después, recoge ese legado y lo transforma en un concierto para violín de gran intensidad. Al violín, Frank Peter Zimmermann y a la batuta el director titular de la ROSS.

Lugar: Teatro de la Maestranza.

Fecha: 18 y 19 de febrero.

Hora: 20 horas.

La Maldición de la Novena de Shostakóvich

La llamada Maldición de la Novena convirtió el número nueve en una frontera casi mítica para los grandes sinfonistas: Beethoven, Schubert, Bruckner o Mahler quedaron asociados a la idea de que alcanzar esa cifra suponía asomarse al final de una trayectoria creativa. El caso más curioso es el de Mahler, que intentó burlar la superstición evitando numerar una de sus obras como Novena, aunque acabaría muriendo con su Décima Sinfonía inacabada.

Bajo esta leyenda, tras Beethoven, la Novena dejó de ser uns sinfonía más para convertirse en un enorme desafío. La ROSS actuará junto al pianista Alexander Gavrylyuk y a la directora Shi-Yeon Sung para interpretar las sinfonías de Glazunovz, Prokófiev y Shostakóvich.

Lugar: Teatro de la Maestranza.

Fecha: 24 y 25 de febrero.

Hora: 20 horas.

Antihéroes con Daniel Müller Schott

A Don Quijote y a Napoleón. Las obras de Richard Strauss y Ludwig van Beethoven resonarán como uno de los conciertos más esperados de la temporada de la mano del célebre violonchelista, Daniel Müller Schott y la directora Eun Sun Kim.

Lugar: Teatro de la Maestranza.

Fecha: 8 y 9 de abril.

Horas: 20 horas.

Noches en los Jardines de España en el Patio de la Montería

Este año, con motivo de la efeméride del nacimiento de Manuel de Falla, el Patio de la Montería acoge tres obras del artista. La vida breve, El sombrero de tres picos y Noches en los jardines de España de 1916. Al piano, Javier Perianes y a la batuta Lucas Macías.

Lugar: Patio de la Montería.

Fecha: 10 y 11 de octubre de 2026.

Horas: 21 horas.

Concierto de Año Nuevo con Rodrigo Tomillo

Offenbach, Waldteufel, Bizet y los hermanos Strauss protagonizarán los primeros días del año en Sevilla. De la mano de la soprano Soraya Méncid, la mezzosoprano Adèle Charvet y el director Rodrigo Tomillo, el Maestranza dará la bienvenida a 2027 con el Concierto de Año Nuevo bajo el título Belle Nuit D'Amour.

Lugar: Teatro de la Maestranza.

Fecha: 3 y 4 de enero.

Hora: 19 y 20 horas.

Reza Sevilla: la ROSS y la Semana Santa

Bajo la producción de Manuel Marvizón, la Semana Santa de Sevilla se convierte en una experiencia sinfónica de gran formato bajo el título Reza Sevilla. El éxito de sus ediciones anteriores reafirman que el público ha acogido con fuerza una propuesta que une lo mejor de la música cofrade con la ROSS.

Lugar: Teatro de la Maeztranza.

Fecha: 5 y 6 de marzo.

Hora: 20 horas.

Las estrellas de los musicales en el Maestranza

Cuatro de los solistas más destacados del West End londinense aterrizarán en Sevilla para traer a su público la esencia de los musicales más aclamados de los últimos tiempos. El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, Mamma Mía!, West Side Story, El Rey León o Hamilton son algunas de las propuestas que se podrán disfrutar con el espectáculo Lo mejor de los musicales junto a Alfonso Casago Trigo, una figura del mundo de los musicales.

Lugar: Teatro de la Maestranza.

Fecha: 5 de febrero.

Hora: 20 horas.

La venta de entradas sueltas de los conciertos que se celebrarán tanto en el Teatro de la Maestranza como en el Real Alcázar incluidos en el ciclo Feeling ROSS, se abrirá mañana viernes 15 de mayo y los correspondientes al ciclo Sinfónico, a partir del 16 de junio.

El periodo de renovación de los abonos se abrirá el 19 de mayo, y se prolongará hasta el 15 de junio. La venta de nuevos abonos, comenzará el mismo día, pero se extenderá hasta el 10 de septiembre.