El tranvibús choca contra una moto en Sevilla Este y deja al menos un herido

El tranvibús ha vuelto a verse implicado en un nuevo siniestro. Después de que un frenazo provocara lesiones leves en cinco personas el pasado 6 de mayo, este jueves un autocar de la línea TB1 ha chocado contra una moto también en el barrio de Sevilla Este. Por el momento, y según han detallado los alertantes al Servicio de Emergencias 112, hay una persona herida a consecuencia de esta colisión.

El suceso ha tenido lugar a las 08:30 de este jueves en la avenida de las Ciencias, casi a la altura del centro de salud María Fuensanta. Según los avisos recibidos por el 112, un tranvibús y una motocicleta han impactado en esta zona de Sevilla Este, afectando al menos a una persona. Por el momento, y según las fuentes consultadas por este medio, se desconoce la gravedad de las heridas.

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