Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Complemento salarial funcionariosPolémica carril bus SevillaNuevo edificio Cruz del CampoCampaña electoral Polígono SurLuis García Plaza VillarrealAemet frente AndalucíaInversión Puerto SevillaMultas carril bus SevillaFiestas GuillenaTrampa carril busMaría Jesús MonteroTranvibus SevillaResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Sucesos

El tranvibús choca contra una moto en Sevilla Este y deja al menos un herido

El siniestro, en el que se han visto implicados un autocar de la línea TB1 y una motocicleta, ha tenido lugar este jueves a las 8:30 en la avenida de las Ciencias

Imagen del accidente del tranvibús en Sevilla Este ocurrido este jueves 14 de mayo.

Imagen del accidente del tranvibús en Sevilla Este ocurrido este jueves 14 de mayo. / El Correo

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

El tranvibús ha vuelto a verse implicado en un nuevo siniestro. Después de que un frenazo provocara lesiones leves en cinco personas el pasado 6 de mayo, este jueves un autocar de la línea TB1 ha chocado contra una moto también en el barrio de Sevilla Este. Por el momento, y según han detallado los alertantes al Servicio de Emergencias 112, hay una persona herida a consecuencia de esta colisión.

El suceso ha tenido lugar a las 08:30 de este jueves en la avenida de las Ciencias, casi a la altura del centro de salud María Fuensanta. Según los avisos recibidos por el 112, un tranvibús y una motocicleta han impactado en esta zona de Sevilla Este, afectando al menos a una persona. Por el momento, y según las fuentes consultadas por este medio, se desconoce la gravedad de las heridas.

Noticias relacionadas y más

(Noticia en ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio en las multas por invadir el carril bus en Sevilla: se apaga la cámara en la Resolana y se activa en el Paseo de las Delicias
  2. El mapa de los precios de la vivienda en Sevilla: de los 330.000 euros de Palmas Altas a los 217.000 de Bormujos
  3. El Ayuntamiento de Sevilla vence en los tribunales y mantiene el tope a la altura de edificios para proteger La Palmera
  4. Rosalía eligió la ROSS para su concierto sobre el Guadalquivir: 'Sevilla debe saber que esta orquesta está jugando ya a muy alto nivel
  5. Más de 63.000 multas por invadir el carril bus en solo tres meses en Sevilla: la cámara de Plaza de Armas, la que más sanciona
  6. El nuevo barrio del Higuerón de Sevilla coge velocidad: la mitad de las 2.500 viviendas previstas tendrán que iniciarse en cinco años
  7. Sevilla cierra los parques, el cementerio y las instalaciones deportivas por los riesgos del viento, tormentas y lluvia en la ciudad
  8. Pilatus se acerca a Carmona: arranca la inversión de 5,6 millones para garantizar suministro eléctrico a la nueva fabrica de aviones

El tranvibús choca contra una moto en Sevilla Este y deja al menos un herido

El tranvibús choca contra una moto en Sevilla Este y deja al menos un herido

El pueblo de Cádiz a 90 minutos de Sevilla con un 'Jurassic Park' de entrada libre: réplicas a tamaño real y rutas entre la naturaleza

El pueblo de Cádiz a 90 minutos de Sevilla con un 'Jurassic Park' de entrada libre: réplicas a tamaño real y rutas entre la naturaleza

El nuevo 'templo' del dulce en Sevilla donde comer tarta de queso por menos de un euro: ubicación y cómo funciona

El nuevo 'templo' del dulce en Sevilla donde comer tarta de queso por menos de un euro: ubicación y cómo funciona

Un incendio nocturno afecta a tres naves industriales en Alcalá de Guadaíra

Un incendio nocturno afecta a tres naves industriales en Alcalá de Guadaíra

Luz verde a un nuevo edificio de 14 plantas en el barrio de la Cruz del Campo: albergará 89 viviendas y 114 aparcamientos

El Puerto de Sevilla suma una nueva gran inversión con la ampliación de uno de sus referentes logísticos: 19.000 metros y 4 millones

El Puerto de Sevilla suma una nueva gran inversión con la ampliación de uno de sus referentes logísticos: 19.000 metros y 4 millones

De los separadores 'aleta de tiburón' a las cámaras y las multas: la polémica sobre el carril bus continúa en Sevilla

La campaña del 17-M pasa de largo por el barrio más pobre de Andalucía: "Al Polígono Sur no han venido ni para engañarnos"

Tracking Pixel Contents