El Real Alcazar acoge la exposición 'Ecos de un imperio' del artista andaluz Alejandro Vico

El Real Alcázar de Sevilla acoge hasta el 19 de junio la exposición 'Ecos de un Imperio', del artista granadino Alejandro Vico. Una propuesta pictórica creada con motivo del V Centenario de la Boda del Emperador Carlos V e Isabel de Portugal. El acceso a la muestra será gratuito con la entrada general al Real Alcázar, ubicada en el Semisótano del Palacio Mudéjar, espacio restaurado desde septiembre de 2018 para albergar este tipo de obras.

'Eco de un imperio' por Alejandro Vico / Elizabeth Arria

El pintor de la pólvora

Según el artista, en su paso formativo por la asignatura de escultura (en el que se trabajan diversos materiales) se encontró un trozo de azufre que puesto al fuego formaba un trazo. Esto le llevó a investigar sobre sus componentes químicos y así descubrió la pólvora como un elemento manipulable para dibujar. Alejandro Vico estudió Bellas Artes en la Universidad de Granada, tiene dos máster uno de dibujo y otro de producción, además de una trayectoria artística en diversas ciudades: Jaén, Úbeda, Milán o Madrid, Granada y ahora Sevilla.

Vico utiliza la pólvora, históricamente asociada al conflicto, como medio plástico y poético. Con ello genera texturas imprevisibles, zonas de sombra y luz, y una estética cargada de dramatismo y simbolismo. Cada retrato nace de una combustión controlada, en la que la ceniza, la huella y el fuego se convierten en parte esencial del proceso creativo.

Elizabeth Arria

Se trata de siete piezas que se inspiran en la obra de Tiziano, quien en el siglo XVI retrató la imagen de Carlos V e Isabel de Portugal más allá de su humanidad para elevarlos a símbolos de poder, memoria y permanencia. Cinco siglos después, Alejandro Vico propone una reinterpretación contemporánea de aquellos iconos a través del lienzo y pone el acento en la tensión entre memoria e idealización, entre la permanencia del mito y la fragilidad de lo humano.

La exposición contó con la asistencia inaugural del delegado de Hacienda, Juan Bueno, quien ha destacado que “el Real Alcázar vuelve a convertirse en un espacio de diálogo entre la historia y la creación contemporánea", y agrega sobre la obra del artista: "La obra de Alejandro Vico transforma un material vinculado a la destrucción en una herramienta de creación, y esa mirada contemporánea aporta una lectura muy sugerente sobre el poder, la memoria y el legado histórico del emperador y la emperatriz”, ha finalizado el delegado Juan Bueno.