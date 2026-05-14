La falta de examinadores vuelve a poner contra las cuerdas a las autoescuelas sevillanas: "A las que somos pequeñas nos van a hundir"

Parece que obtener el carné de conducir está más difícil que nunca. El motivo: la falta de examinadores y el bajo ratio de cupos en numerosas autoescuelas de la ciudad. El sector denuncia que la "escasez de personal" en la Jefatura Provincial de Tráfico ha provocado un colapso sin precedentes en la convocatoria de exámenes, dejando a cerca de 27.000 alumnos en lista de espera para examinarse y poder optar a conseguir el permiso de conducir en la provincia sevillana. Las autoescuelas advierten cómo los retrasos, los cuales en algunos casos superan varios meses, les están generando sin duda importantes pérdidas económicas, a la vez que frustración entre los aspirantes.

En cuanto a cuáles son las causas tras el problema, son varias las señaladas: la principal es la falta de examinadores suficientes para asumir la que es una elevada demanda de pruebas prácticas en Sevilla. El número de alumnos que solicita examinarse se ha incrementado de manera notable en los últimos años, pero la plantilla de la Dirección General de Tráfico (DGT) no se ha reforzado al mismo ritmo, según denuncia todo el sector.

A ello se suman las jubilaciones y traslados de examinadores que no han sido cubiertos con rapidez, lo que ha terminado reduciendo todavía más la capacidad para realizar los exámenes con periodicidad. Las autoescuelas también critican que, en determinadas épocas fuertes del año para ellos, como verano o Navidad, las vacaciones del personal agravan más todo el retraso ya acumulado.

Otro de los factores es el sistema de asignación de pruebas prácticas: las autoescuelas reciben menos plazas de examen de las necesarias para dar salida al volumen de alumnos preparados, provocando de esta forma inasumibles listas de espera de varios meses. La situación obliga a muchos aspirantes a seguir pagando clases para no perder soltura al volante mientras esperan su fecha. El colapso, además de afectar a los aspirantes, también perjudica notoriamente a las propias autoescuelas, pues se ven limitadas en su actividad y con dificultades para planificar su formación e incorporación de nuevos alumnos.

"Estamos teniendo dos, o como mucho tres exámenes mensuales. En esta pasada Semana Santa tuvimos sólo uno, y en Feria directamente no se examinó" nos cuenta Juan Segundo Mendoza, uno de los propietarios de la autoescuela AutoCanver en la barriada de Sevilla Este. "Son pruebas a cuenta gotas" "El problema es que se nos limita el número de plazas que podemos tener, una autoescuela al uso como es mi caso, sólo me permiten llevar a 3 alumnos dos veces al mes, pues imagínate, es inviable".

Juan explica cómo se va acumulando una lista larga de jóvenes que se preparan y esto acaba por no permitirles meter a otros nuevos como consecuencia, empeorando más todavía el escenario "si los exámenes se suspenden". En cuanto a las empresas, el dueño de AutoCanver describe las circunstancias: "La situación es complicada sobre todo para las pequeñas empresas, el cupo que nos dan va en función de la bolsa de alumnos que tienen las escuelas. Las grandes acaban teniendo más plazas y a las pequeñas es que nos van a hundir"

La situación es complicada sobre todo para las pequeñas empresas, el cupo que nos dan va en función de la bolsa de alumnos que tienen las escuelas. Las grandes acaban teniendo más plazas y a las pequeñas es que nos van a hundir. Juan Segundo Mendoza — Dueño de la autoescuela AutoCanver

Insiste Juan en la insostenibilidad de esta realidad que está empezando a acabar con la calma de todos. Ante la esperanza de que se instauren soluciones sin más demora, cuentan con un portavoz y se manifestará junto a otras muchas autoescuelas sevillanas en la Jefatura de Tráfico el próximo día 29 de mayo a las 12.00 horas para protestar, dejar de ser invisibles y exigir respuestas.

Desde Autoescuela Quintero, que presta servicios en los municipios sevillanos de Burguillos y Castiblanco de los Arroyos, uno de sus profesores, Aarón Quintero, expone: "Necesitamos más examinadores y más exámenes, básicamente para poder seguir ofreciendo nuestro servicio" "Es como si una tienda que está vendiendo muchísimo pide más a sus proveedores, lo lógico. Pero nosotros no podemos hacer eso", apunta. Aclara cómo desde las autoescuelas se encuentran de acuerdo con que los examinadores realicen mejoras de sus jornadas, pero la administración debe entonces estar ahí para sopesar las consecuencias.

"Se sabe que las plantillas no se amplían desde hace bastante tiempo" "Es una realidad que cada vez hay más gente sacándose el carnet, lo mismo la infraestructura y el número de funcionarios que había hace diez años no sirve para hoy" "Necesito más exámenes, yo y todos mis compañeros de todas las autoescuelas. Tanto a nivel provincial, como a nivel autonómico y nivel nacional, es que estamos todos igual" "Podríamos facturar más y no podemos porque la administración no nos deja, y nos vemos afectados nosotros y los alumnos a los que tenemos que negarle sus prácticas". Aarón solicita una solución a corto plazo, ya que igual que ellos presionan, están siendo presionados por los alumnos, resultando ser "la pescadilla que se muerde la cola". Al haber pocas pruebas, la realización de las prácticas de conducir se ven reducidas. En consecuencia, Aarón es tajante: "Se van a ver incluso despidos".

Una rueda inacabable de esperas y efectos negativos que, de no empezar a rodar a mejor, acabará desembocando en una situación de más colapso y odisea, si cabe. Infinitas esperas llenas de incertidumbre y una interminable pérdida económica, cada uno de ellos en su parcela, para alumnos y autoescuelas en toda la ciudad.