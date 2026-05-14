El avance de las obras del metro permite liberar uno de los principales cruces de tráfico en Pino Montano

Los cruces de las calles Camino de los Toros y Estrella Betelgeuse con Agricultores, en el barrio de Pino Montano, han sido reabiertos al tráfico tras el avance de las obras del túnel de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla. Esta reapertura supone una mejora para la movilidad del barrio, que llevaba meses afectado por cortes, desvíos y modificaciones en el transporte público debido a los trabajos de construcción del metro.

La recuperación del tráfico se produce después de completarse fases clave de la infraestructura, como la ejecución de los muros pantalla y la losa de cubierta del túnel. Estos elementos permiten avanzar en la excavación subterránea y, al mismo tiempo, ir normalizando progresivamente el tráfico a vecinos, conductores y autobuses.

Por su parte Tussam confirma que desde el miércoles 13 de mayo de 2026 la línea 3 recupera su recorrido habitual por Estrella Canopus, Camino de los Toros y Agricultores, con recuperación de paradas en Agricultores–Sembradores y Agricultores–Garrochistas. También desde esa fecha las líneas 13 y A1 recuperan recorrido por Estrella Betelgeuse gracias a la apertura al tráfico del giro Agricultores–Estrella Betelgeuse, recuperándose las paradas Estrella Betelgeuse–Agricultores y Estrella Betelgeuse–Estrella Canopus.

La actuación forma parte del primer tramo de la Línea 3 Norte, que discurre por Pino Montano. La Junta de Andalucía informó en marzo de 2026 de la finalización de los 2.946 metros de pantallas del túnel en este tramo, incluyendo las estaciones subterráneas de Pino Montano y Los Mares. Según la Junta, con estos muros concluye la fase más molesta para los vecinos y los trabajos pasan a centrarse en la losa de cubierta y la excavación del túnel bajo tierra.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián, con una longitud de 7,5 kilómetros, además de un ramal técnico de 1,3 kilómetros hacia talleres y cocheras. El proyecto contempla 12 estaciones, de las que 11 serán subterráneas y una en superficie, y cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros.