El Centenario de la Generación del 27 ya tiene imagen oficial: luz verde del Ministerio de Cultura al logo presentado por Sevilla

El Centenario de la Generación del 27 ya tiene imagen nacional oficial. La propuesta presentada por el Ayuntamiento de Sevilla ha sido aprobada este jueves por el Ministerio de Cultura. El logo ha sido impulsado y encargado por el Consistorio, y diseñado por el creador sevillano Manuel Ortiz. Según ha celebrado el Gobierno local, se consolida así "el liderazgo de la ciudad en la conmemoración de una de las efemérides culturales más relevantes de los próximos años".

El proyecto de esta identidad visual nace de una colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad de Sevilla y distintas entidades culturales. Principalmente, "nace del impulso decidido de la Universidad de Sevilla con motivo de la presentación de su congreso internacional sobre la Generación del 27, convirtiéndose desde el primer momento en una propuesta integradora llamada a representar institucionalmente el Centenario".

Según el Ayuntamiento, "simboliza también el compromiso académico e intelectual de la Universidad con el estudio, la divulgación y la proyección contemporánea del legado del 27, reforzando el papel de Sevilla como epicentro cultural y universitario de esta gran conmemoración". El Ayuntamiento de Sevilla es el propietario de esta identidad gráfica, concebida desde el inicio como una imagen común para proyectar institucionalmente el Centenario de la Generación del 27 y reforzar la conexión histórica de Sevilla con el origen de aquel movimiento literario y artístico que marcó la cultura española del siglo XX.

Esta iniciativa se suma a otras como la rehabilitación de la Casa Cernuda, los actos que se puedan hacer en Artillería o la decisión de crear una especie de paseo de la fama de la Generación del 27 en la calle Tetuán, con placas conmemorativas a los creadores de la llamada Edad de Plata.

Sevilla celebra que el logo de la Generación del 27 salga adelante

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha festejado que supone "un reconocimiento al trabajo serio, constante y coordinado que Sevilla lleva años desarrollando para situar esta conmemoración en el lugar que merece". "Que el Ministerio de Cultura adopte como imagen nacional el logo impulsado desde el Ayuntamiento de Sevilla demuestra que la ciudad no solo forma parte esencial de la historia de la Generación del 27, sino que también está liderando su proyección institucional y cultural hacia el futuro", ha señalado Angie Moreno.

Moreno ha destacado que "desde el primer momento entendimos que el Centenario debía construirse desde la colaboración entre administraciones, universidades, entidades culturales y sociedad civil, y hoy vemos cómo ese esfuerzo colectivo obtiene un respaldo institucional de enorme relevancia". La imagen fue presentada en el marco de las primeras acciones institucionales impulsadas desde Sevilla para preparar esta efeméride, declarada Acontecimiento de Especial Interés Cultural y que convertirá a la capital andaluza en uno de los grandes focos culturales del país durante 2026 y 2027.

De igual manera, Angie Moreno ha subrayado que "Sevilla está llamada a desempeñar un papel protagonista en la programación, el relato y la dimensión internacional del Centenario de la Generación del 27, porque aquí nació simbólicamente aquel movimiento irrepetible que transformó nuestra literatura y nuestra cultura".

El nexo de Sevilla con la Generación del 27

La ciudad mantiene una vinculación histórica directa con el nacimiento simbólico de la Generación del 27 tras el homenaje a Luis de Góngora celebrado en el Ateneo de Sevilla en 1927, un acontecimiento que reunió a algunos de los principales nombres de la literatura y la creación artística española de la época.

Con esta decisión, el Ministerio de Cultura reconoce el trabajo de coordinación y liderazgo realizado desde Sevilla para construir una identidad compartida entre instituciones, entidades culturales y administraciones implicadas en la celebración del Centenario.