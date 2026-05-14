De Siloé a Ojete Calor: estos son los conciertos que no te puedes perder en el Interestelar Sevilla 2026

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se convierte un año más en el escenario de uno de los festivales más importantes y esperados de la primavera sevillana: el Interestelar 2026. Esta décima edición, marcada por la caída de Love of Lesbian del cartel, recupera varios de los grupos habituales en el festival.

Esta décima edición reúne una combinación de artistas consolidados, fenómenos recientes y sonidos emergentes, que consolidan al festival sevillano como una de las grandes citas que abre la temporada de festivales en España. Interestelar Sevilla volverá a reivindicar así su papel como punto de encuentro para el público indie, el pop alternativo y las nuevas tendencias musicales.

Viejos conocidos para la jornada del viernes

El Interestelar Sevilla 2026 arranca este viernes 15 de mayo con una jornada pensada para quienes buscan una fotografía completa del pop y el indie nacional actual. El cartel del primer día reunirá a nombres consolidados como Xoel López, Dorian, Pignoise y Álvaro de Luna, artistas capaces de conectar con públicos muy distintos sin perder el pulso emocional y melódico que define buena parte de la escena alternativa española.

La programación del viernes también apostará por una nueva generación de voces que ya forma parte del presente de los festivales indie. Samuraï, Paula Mattheus, Besmaya y Karavana aportarán frescura, guitarras, sensibilidad pop y una mirada contemporánea a un cartel que equilibra nostalgia, descubrimiento y canciones con vocación de directo.

Imperdibles: Karavana, Xoel López y Siloé

El plato fuerte del viernes será Siloé. El conjunto vallisoletano que mezcla de folk, pop-rock y música electrónica refuerza el carácter expansivo en una jornada marcada por los varios habituales del festival, como lo es Dorian, y por otros que juegan en casa, como le ocurre al sevillano Álvaro de Luna.

El primer día se completará con una selección de artistas y DJs que ampliarán la experiencia más allá de los grandes conciertos. Isaac Corrales, Oski, La Rubia Pincha, Random Vestax, Undo Factor City y Mara Ghodoy pondrán el acento en la pista, el baile y el ambiente festivalero. Así, el viernes 15 se perfila como una apertura diversa y culturalmente representativa del indie español, ideal para quienes buscan vivir la música en directo desde la tarde hasta la madrugada.

Cartel del Interestelar del viernes 15 de mayo / Interestelar

La diversidad, protagonista en la jornada del sábado

El sábado 16 de mayo, en el CAAC se subirá la intensidad. El cartel lo encabeza la banda londinense Crystal Fighters, uno de los conjuntos más reconocibles dentro del circuito indie y electrónico. Su presencia sitúa al festival sevillano en una dimensión más internacional, con un directo conocido por su mezcla de rock indie y electrónica, con una puesta en escena pensada para festivales como el Interestelar. Un imperdible de la jornada.

Además, el segundo día las fuerzas no decaen y en el CAAC se juntará una amplia representación del pop alternativo, el rock y la escena indie española. Si algo caracteriza la nómina de artistas de la jornada sabatina es la diversidad. Empezando por las letras sentidas y la intensidad de Carlos Sadness, Íñigo Quintero y Mafalda Cardenal, para culminar con la explosividad y la energía de Sexy Zebras o Nil Moliner, sin pasar por alto la originalidad y desenfreno de Ojete Calor.

Imperdibles: Crystal Fighters, Sexy Zebras y Ojete Calor

También se subirán al escenario dos clásicos de la escena festivalera: Carlos Ares y Veintiuno. Todos en su conjunto conforman un bloque de artistas muy diverso, capaz de atraer tanto al público festivalero más fiel como a nuevas audiencias. Entre el humor musical, la canción de autor contemporánea, el pop luminoso y las guitarras, el sábado ofrecerá una lectura muy amplia de lo que hoy significa la música independiente en España.

El cierre del cartel del sábado contará con propuestas como Zaza, Jamonja, Bea Miau, Blondex, Kristina y Marian, nombres que refuerzan el carácter abierto y descubridor del festival.

Cartel del Interestelar del sábado 16 de mayo / Interestelar

Con esta programación, Interestelar Sevilla 2026 confirma su papel como una de las grandes citas de la primavera musical andaluza y como un escaparate privilegiado para el indie, el pop alternativo y las nuevas escenas sonoras. La cita combina nombres consolidados, artistas emergentes y propuestas internacionales en un cartel que conecta con distintas generaciones de público, reforzando su identidad cultural y su capacidad para tomar el pulso a la música en directo.