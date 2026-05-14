El Consejo de Hermandades sube el precio de las sillas para la procesión del Corpus de Sevilla: costarán 15 euros en 2026

Los sevillanos tendrán que pagar más por presenciar sentados la procesión del Corpus Christi de Sevilla. El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha anunciado los plazos y precios para conseguir una silla durante el desfile de Jesús Sacramentado en la mañana del jueves 4 de junio. La ciudad ya descuenta los días para esta cita importante en el calendario cofrade. De hecho, este miércoles fueron presentados los diseños de las portadas que adornarán la Plaza de San Francisco al paso de la comitiva, así como el cartel anunciador de la festividad.

En la edición de 2026 las sillas costarán 15 euros, frente a los 13 del año pasado. Se trata de un aumento de dos euros en un año. Muchas personas optan por adquirir un asiento ante un desfile procesional largo al contar con un total de nueve pasos: Santa Ángela de la Cruz, Santa Justa y Rufina, San Isidoro, San Leandro, San Fernando, la Inmaculada, el Niño Jesús, la custodia 'chica' con la reliquia de la Santa Espina y la custodia de Arfe con el Santísimo.

La duración es de cuatro horas, mientras el tiempo de paso de todo el cortejo en un mismo punto es de dos horas y media, aproximadamente. Todas y cada una de las hermandades de la ciudad acompañan en representación al Santísimo Sacramento en esta importante cita del calendario cofrade de la ciudad.

Lugar y hora para comprar los tickets

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha anunciado las fechas para poder renovar los pases del pasado año, así como para adquirir otros nuevos. El lunes 1 de junio, desde las 09:00 hasta las 13:00 horas, los usuarios de tickets del año 2025 en la Avenida de la Constitución, calle Francos, Placentines (frente al Palacio Arzobispal) podrán renovar su ubicación en las oficinas del Consejo de la calle San Gregorio. Por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas, se abrirá el acceso al público general para estos mismos emplazamientos.

La jornada del martes 2 de junio será el turno para la renovación de aquellos que tuvieran sillas en 2025 en la Plaza de San Francisco, calle Sierpes, Cerrajería, Cuna y Plaza del Salvador en horario de 09:00 a 13:00 horas también en la sede de la institución cofradiera. De 17:00 a 21:00 horas el público general podrá adquirirlos en estos mismos puntos.

El miércoles 3 de junio, las sillas quedarán disponibles para todo el público en la sede del Consejo, tanto por la mañana (09:00-13:00) como por la tarde (17:00-20:00). Finalmente, los más rezagados podrán hacerse con tickets el jueves 4 de junio, día del Corpus Christi, a partir de las 08:00 horas directamente en las parcelas del recorrido procesional.