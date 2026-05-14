Danza, música y arte contemporáneo: la agenda cultural del mes de mayo se amplía en Sevilla

La agenda cultural de Sevilla se refuerza este mes de mayo. Danza, exposiciones, teatro, títeres o jornadas de especialistas forman parte de una amplía y variada programación cultural en la ciudad del 14 al 20 de mayo.

Entre las citas más destacadas se encuentra el ciclo Danza Sevilla, un programa que reúne danza contemporánea, clásica, española y flamenca en un recorrido vinculante para escena, espacio urbano y ciudadanía. Hasta el 31 de mayo sumará una planificada programación que acercará la creación coreográfica a distintos espacios de la ciudad con un gran abanico de espectáculos y acciones participativas. En primer lugar, “Yo soy Yerma”, de Cía AndanZas-TNT, una función que se ofrecerá los días 14 y 15 de mayo en el Foro Magallanes de la Real Fábrica de Artillería a las 21:00 horas. Las entradas para asistir tienen un coste de 16 euros y se pueden obtener a través de la página web del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.

Continuamos con “Illo Tempore. De Murillo a Gordillo”, de Dos Proposiciones. Una plan que se dará cita el 18 de mayo en el Espacio Santa Clara con unos horarios de 11:00, 13:00, 17:30 y 19:30 horas. En cuanto a las entradas, la obra pone a disposición de la comunidad educativa funciones matutinas, y las invitaciones para las visitas de tarde estarán disponibles a partir del 14 de mayo en las taquillas físicas de la Real Fábrica de Artillería y Espacio Santa Clara, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

En tercer lugar “Eter. Danza con luces y sombras”, de la Compañía La Imperdible, aterriza en la ciudad el día 31 de mayo en el Espacio Escénico de la Real Fábrica de Artillería a las 20:00 horas, los pases tienen un precio de 10 euros y pueden comprarse, de igual forma, en la página web de del Instituto de la Cultura y las Artes.

El Espacio Turina da cabida a la música

La Orquesta Barroca de Sevilla, formación residente del Espacio Turina, ofrece el jueves 14 de mayo un nuevo concierto de su temporada 2025-2026 con Los sueños de Eneas, una propuesta producida junto con el Festival Espurnes Barroques, que podrá contar con la refutada soprano Rocío Faus, en su estreno en la ciudad hispalense, y con Martyna Pastuszka al violín y la dirección. El programa articula un recorrido dramatúrgico en torno a los sueños del héroe troyano Eneas, alternando sonatas con páginas vocales, todo esto enmarcado en un diálogo a caballo entre mitología, emoción y pasiones humanas, transitando por lo heróico, lo sagrado y lo amoroso. Se desarrollará el día 14 de mayo en el horario de las 20:00 horas, teniendo las entradas un coste de entre 20 y 10 € en la misma página web.

La temporada de la Orquesta Bética de Cámara se clausura con un programa que combina evocación, lirismo y energía rítmica bajo la dirección de Michael Thomas y con José Antonio Moreno como solista al vibráfono. La cita propone un recorrido sonoro que va de la atmósfera nostálgica de Tarde de verano a la delicadeza de la Pavana para un impulso folclórico de las Danzas de Galanta. se producirá el viernes 15 de mayo a las 20:00 horas. Las entradas se encuentran a disposición en la página web a un coste de 15 euros.

El próximo 16 de mayo, el mismo Espacio Turina acoge una nueva cita del ciclo Lied en Turina con el debut en Sevilla del barítono británico Simon Keenlyside, una de las grandes figuras del canto lírico internacional, en un recital junto al pianista Malcolm Martineau. Reconocido por su ya sólida trayectoria operística y su especial vinculación con la canción de cámara, Keenlyside protagonizará una velada marcada por la expresividad y la excelencia interpretativa, acompañado por uno de los pianistas más prestigiosos de la escena vocal contemporánea. Todo esto se podrá divisar el sábado 16 de este mismo mes en el horario de las 20:00 horas. El precio de los pases es de 18 euros y se pueden comprar a través de la misma página web.

Como última entrega, el espacio va a recibir el XV Festival Encuentros Sonoros, el cual incluirá una nueva cita del ciclo Piano en Turina con la actuación del Proyecto Piano Joven, una iniciativa impulsada desde el Aula de Piano de Ignacio Torner en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales de Sevilla, que acerca a jóvenes intérpretes al repertorio contemporáneo español e iberoamericano en un contexto más profesional. El concierto combinará estrenos de Juan González Batanero y Xavier Gelabert, teniendo sitio el domingo 17 de mayo a las 12:00 horas. Las entradas cuestan 10 euros y se pueden conseguir en la página web.

La 46ª Feria Internacional del Títere se celebra en Sevilla

Continúa hasta el 23 de mayo la cuadragésima sexta edición de la Feria Internacional del Títere en la ciudad, con una programación que mantiene activa su presencia en los distintos espacios de la capital andaluza a través de espectáculos, actividades paralelas y propuestas dirigidas al público diverso. En esta recta final, la cita sigue desplegando sus funciones al tiempo que refuerza su alcance con talleres, pasacalles, exposiciones y acciones formativas, además de sumar este año la Real Fábrica de Artillería como uno de sus escenarios. Sucederá hasta el 23 de mayo en el Teatro Alameda, situado en la Alameda de Hércules, la Real Fábrica de Artillería, el Espacio Santa Clara, Sala La Fundición, Sala Cero, Factoría Cultural y centros otros centros cívicos. Las entradas tienen un precio de 5 euros en espacios escénicos, siendo el resto de actividades gratuitas hasta completar aforo. Toda la información e se encuentra disponible en la página web.

I Jornadas ‘Sevilla es de álbum’

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Biblioteca Municipal Felipe González Márquez, celebrará el próximo viernes 15 de mayo las I Jornadas sobre Álbum Ilustrado Sevilla es de álbum, una nueva jornada dedicada a la difusión de este formato artístico y literario que reunirá a profesionales del sector y público general en una jornada que incluirá encuentros con estudiantes junto a Desirée Acevedo y Raquel Díaz Reguera, la inauguración de una exposición colectiva con obra de 26 ilustradores -abierta hasta el 30 de junio- y una mesa redonda sobre el papel de Sevilla en el ámbito del álbum ilustrado. Se celebra del 15 de mayo hasta el 30 de junio, y el horario es de Lunes a viernes, de 9:30-14:30 horas y de 16:00-21:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. Toda la información en su página web.

Concierto Messi di Requiem

La Catedral de Sevilla acogerá este jueves 14 de mayo la interpretación de Messa di Requiem de Gaetano Donizetti, un concierto fruto de la colaboración entre distintas instituciones comprometidas con la actividad musical y cultural de la ciudad, entre ellas la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera (ASAO), el Ayuntamiento de Sevilla, el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, la Universidad de Sevilla y el Cabildo de la Catedral. La cita contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Conjunta y el Coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza, bajo la dirección de Pierangelo Pelucchi y con un elenco muy variado. Se dará cita el 14 de mayo a las 20:00 horas, y las entradas se obtienen mediante invitación, disponible para su recogida en la Catedral de Sevilla de lunes a sábado, de 11:00 a 17:00 horas.

Ciclo ‘EmPEÑAdos por Sevilla’

EmPEÑAdos por Sevilla regresa con una programación renovada de más de 40 recitales flamencos en peñas de distintos barrios, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con la descentralización cultural y el impulso al flamenco como seña de identidad. Bajo la dirección artística de Luis Ybarra y en colaboración con la Unión de Peñas Flamencas, esta propuesta del programa municipal ‘Promoción del Flamenco’ refuerza el apoyo económico a las peñas y garantiza el acceso gratuito hasta completar el aforo.

El primero de ellos es RAFAEL RODRÍGUEZ el día 15 de mayo a las 21.00 horas en la Peña Flamenca Cerro del Águila. Posteriormente, el 16 de mayo se dará paso, a las 12.00 horas, a ÁNGELES GABALDÓN en la Peña Flamenca Aires Flamencos.

Exposición colectiva ‘Ritos, retos y restos’

Ritos, retos y restos propone una reflexión sobre los procesos previos a la creación artística a través de la obra de seis artistas que proponen explorar la relación entre materia, memoria, intuición y ritualidad. La muestra dialoga con la identidad artesanal y patrimonial del Centro de la Cerámica de Triana. Se celebra hasta el 26 de junio, y el horario que presenta es de martes a sábado de 10:0 a las 20:00 horas, de igual forma que los domingos y festivos será en horario de 10:00 hasta las 15:00 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Exposición- homenaje a Federico Guzmán: ‘La semilla infinita’

Promete saberse una celebración de la vida y homenaje al legado de Federico Guzmán a través de la imagen, la palabra y lo colectivo. La semilla infinita propone un encuentro que reivindica el arte como ejercicio de generosidad y pensamiento compartido, activando durante su desarrollo La red de rizomas, una creación colectiva tejida junto a su comunidad de colaboradores y afectos. Se puede disfrutar hasta el domingo 17 de mayo en la Nave de Fundición de la Real Fábrica de Artillería, en horario de martes a sábado de 10:00 a 20:00 horas, y domingos y festivos de 10:00 hasta las 15:00 horas. La entrada también es libre hasta completar el aforo.

Exposición ‘Te dormirás y soñarás con la canción de las flores’, de Raquel Algaba

Raquel Algaba revisa el mito de los comedores de loto para reflexionar sobre una sociedad entregada al presente inmediato, al hedonismo y a la fragilidad de la conciencia. A través de esculturas de cerámica pintada, dibujos y escenografías silenciosas, la artista sevillana nos plantea una lectura crítica y poética sobre conceptos como la felicidad, la utopía, el deseo o la memoria, incorporando además referencias interculturales que conectan imaginarios de Oriente y Occidente. Está disponible hasta el 20 de septiembre e la Real Fábrica de Artillería, en horario de martes a sábado de 11:00 a 20:00 horas, y domingos y festivos de 10:00 hasta las 14:00 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Exposición ‘Del Color en el Arte (Coloramas)’

Nos encontramos ante los últimos días para visitar Del color en el arte (Coloramas), una muestra que reúne a artistas contemporáneos para reflexionar sobre la evolución del color en la creación artística desde su dimensión científica, simbólica y sensorial. Puede acudirse hasta el 17 de mayo, también en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. La disponibilidad es de lunes a sábado de 11:00 a 20:00 horas, y domingos y festivos de 10:00 hasta las 14:00 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Exposición ‘Obras maestras de la pintura sevillana’

La exposición Obras maestras de la pintura sevillana propone un recorrido por cuatro piezas esenciales del patrimonio artístico hispalense procedentes de la Fundación Focus Loyola, reunidas en un enclave de especial valor histórico. Comisariada por Juan Suárez, la muestra permite contemplar la Vista de Sevilla de autor anónimo, Santa Rufina y La imposición de la casulla a San Ildefonso de Diego Velázquez, así como San Pedro penitente de Bartolomé Esteban Murillo, obra procedente del Hospital de los Venerables. La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Fundación Cajalmendralejo. Estará hasta el 30 de mayo en la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento de Sevilla de lunes a viernes, de 10:00-13:30h a 17:00-20:00 horas, los sábados de 10:00 a 13:30h, encontrándose los domingos y festivos cerrado. El acceso es gratuito.

Exposición ‘El Aniversario de las Bodas de Carlos V’

La conmemoración de la boda de Carlos V aporta una exposición comisariada por el catedrático de Historia del Arte Alfredo Morales, el cual reúne más de medio centenar de piezas en torno a tres secciones: Amores reales. La boda imperial, Lisboa y Sevilla, capitales de ultramar y Sevilla, universo artístico. Entre las obras más destacadas figuran la figura de oro inca conservada en el Museo de América, la capa pluvial llamada de Carlos V depositada en la Catedral de Sevilla y el retrato Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, perteneciente a la Fundación Casa de Alba. se puede visitar hasta el día 30 de mayo en el Espacio Santa Clara de martes a sábado: 10:00 a 19:00 h, los domingos y festivos de 10:00a 15:00 h, permaneciendo cerrado los lunes. Las entradas son de acceso gratuito previa solicitud de entradas online en la página web o en las taquillas de Artillería y del Espacio Santa Clara.

Exposición ‘Hierve el huerto, ‘Oh,oh!

Hierve el huerto, ¡oh, oh! propone en la Real Fábrica de Artillería un recorrido por la memoria, la materia y el territorio a través del trabajo de la artista sevillana Irene Infantes, en una muestra comisariada por Blanca del Río que dialoga con el pasado agrícola y la historia industrial del enclave. Concebida específicamente para este espacio patrimonial, la obra traza una lectura contemporánea del lugar mediante un lenguaje visual que conecta historia, arquitectura y materiales, y podrá visitarse con entrada libre hasta el próximo 20 de septiembre. Se podrá disfrutar hasta el 20 de septiembre en la Real Fábrica de Artillería en un horario de lunes a sábado, de 11:00 a 20:00 horas. Los domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas. La entrada es gratuita.

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III Ciclo ‘Las Noches de Euterpe’

La tercera edición de Las Noches de Euterpe, impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Turismo y Cultura, vuelve a convertir la Real Fábrica de Artillería en escenario de un ciclo dedicado a redescubrir la música barroca europea y española de la mano de Accademia del Piacere, ensemble sevillano dirigido por Fahmi Alqhai, con conciertos que abordan distintas tradiciones de la música antigua desde una propuesta escénica que combina rigor, expresividad y una mirada contemporánea.