La Fiscalía de Sevilla pide cinco años y medio de cárcel para tres acusados de allanar la vivienda y amenazar de muerte a un hombre en Osuna

Tres hombres se enfrentan a una petición de cinco años y medio de prisión cada uno por amenazar de muerte, allanar y provocar daños en la vivienda y el ciclomotor de un vecino de Osuna (Sevilla). Será un jurado popular el encargado de enjuiciar este caso a partir del próximo 25 de mayo en la Audiencia Provincial de Sevilla, según ha informado el gabinete de comunicación del TSJA.

La Fiscalía señala en su escrito de acusación que los acusados habrían cometido tres ilícitos diferentes. Para cada investigado se solicita un año de prisión y tres años de prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la víctima por el delito de amenazas; dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 2.700 euros por allanamiento de morada; dos años de prisión por un delito de daños mediante incendio y una multa de 600 euros por un delito leve de daños, así como que indemnicen de forma conjunta y solidaria con un total de 505 euros al perjudicado por los daños causados.

El escrito de acusación del Ministerio Público explica que los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2020, en torno a las 14 horas. Los acusados, sin antecedentes penales computables a efectos de la pena, se presentaron en casa de la víctima. Uno de ellos llevaba una catana y "le profirieron desde la calle expresiones tales como dónde está el perro este que lo mato".

Entonces, "quebrantaron la puerta exterior" y sin permiso del acusado accedieron al interior de la vivienda. "Con intención de menoscabar el patrimonio ajeno, asestaron golpes a la puerta del pasillo, al cristal de la puerta del salón y al espejo de baño", explica la Fiscalía. Los desperfectos fueron valorados en 385 euros.

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Una vez fuera de la vivienda, los tres hombres le prendieron fuego a un ciclomotor de la marca Rieju Drac 50. El mismo ha sido valorado en 120 euros.