Un incendio nocturno afecta a tres naves industriales en Alcalá de Guadaíra

Tres naves industriales han resultado afectadas por un incendio declarado en la noche de este miércoles en Alcalá de Guadaíra. Una persona tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios en el lugar del suceso, aunque no precisó traslado a un centro hospitalario, según ha informado el Emergencias 112.

El fuego se originó sobre las 22:40 horas en el Polígono Industrial Las Espaldillas. A esa hora, varios ciudadanos alertaron al teléfono de emergencias de que las llamas afectaban a varias naves de la zona.

De inmediato, la sala coordinadora activó a los Bomberos de la Diputación de Sevilla, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Los sanitarios atendieron en el lugar a una persona, que finalmente no necesitó ser evacuada. Por su parte, los bomberos confirmaron que el incendio provocó daños en tres naves industriales.

En las labores de extinción intervinieron efectivos de los parques de Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, Utrera y Sanlúcar la Mayor.