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La nueva Junta Directiva de la Agrupación Profesional de la Abogacía Joven Sevillana toma posesión en el Colegio de Abogados de Sevilla

Melquíades Manuel Álvarez De la Torre lidera una lista que quien agradeció la confianza depositada y manifestó el compromiso de la nueva Junta con la defensa, participación y proyección de la joven abogacía sevillana

La nueva junta directiva con Óscar Fernández León.

La nueva junta directiva con Óscar Fernández León. / ICAS

El Correo

El Correo

El salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla acogió el pasado viernes día 8 de mayo el acto institucional de toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Agrupación Profesional de la Abogacía Joven Sevillana, en una ceremonia que reunió a representantes institucionales, miembros de la abogacía sevillana y jóvenes profesionales del sector jurídico.

La mesa presidencial estuvo integrada por Juan Miguel Podadera, Esteban Rondón Mata, Óscar Fernández León, Felipe José Romero Rumín y Melquíades Manuel Álvarez De la Torre.

El acto fue inaugurado por el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, quien dio la bienvenida institucional y destacó la importancia de la Agrupación Profesional de la Abogacía Joven Sevillana como espacio de participación, formación y representación de las nuevas generaciones de la abogacía sevillana.

Durante la ceremonia intervinieron igualmente Felipe José Romero Rumín, presidente de FADEJA; Esteban Rondón Mata, director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía; y Juan Miguel Podadera, presidente saliente de la Agrupación.

La nueva Junta Directiva quedó integrada por: Melquíades Manuel Álvarez De la Torre (presidente), José Hermano Ribera (vicepresidente), María Auxiliadora Muñoz Valero (secretaría), José Ignacio López Barón (tesorero), Pablo Armijo Bidón (vocal 1º), Román Cano Lumera (vocal 2º), Helena Kabariti Carrión (vocal 3º), María López Diego (vocal 4º) y Reyes Durán Martínez (vocal 5ª).

Tras la jura de los nuevos cargos, tomó la palabra el nuevo presidente de la Agrupación Profesional de la Abogacía Joven Sevillana, Melquíades Manuel Álvarez De la Torre, quien agradeció la confianza depositada y manifestó el compromiso de la nueva Junta con la defensa, participación y proyección de la joven abogacía sevillana.

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El acto concluyó con la intervención del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, quien puso en valor el papel de la joven abogacía dentro de la institución colegial y animó a la nueva Junta Directiva a continuar impulsando iniciativas de formación, participación y representación profesional.

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