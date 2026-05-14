El nuevo 'templo' del dulce en Sevilla donde comer tarta de queso por menos de un euro: ubicación y cómo funciona

Sevilla se prepara para recibir uno de los negocios de tartas de queso más virales de todo el país: 99Cheesecake, una firma que ofrece sus cremosas tartas por tan solo 0,99 euros.

Tras triunfar con los locales abiertos en Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Girona y Palma de Mallorca, esta empresa ha puesto el punto de mira en Andalucía y, en concreto, en la capital hispalense, donde abrirá su próxima tienda.

La nueva tienda de 99Cheesecake abrirá en Sevilla

Aún no han dado a conocer el día en concreto en el que pondrá en marcha esta nueva tienda, pero lo que sí se conoce es que ya están buscando al personal que se encargará de dar vida a este nuevo local, por lo que se espera que sea en las próximas semanas cuando abra sus puertas.

Un establecimiento que se situará en pleno casco histórico de Sevilla. En concreto, este local que espera convertirse en un nuevo 'templo del dulce' sevillano se instalará en el número 24 de la céntrica calle Sagasta.

Un negocio que nació inspirado en Nueva York

A pesar de la envergadura que está tomando esta empresa por todo el país, el negocio nació casi por casualidad, cuando su creador, Roger Betossini, que apenas supera los 22 años de edad, viajó a Nueva York y vio cómo las porciones de pizza a 99 centavos eran todo un éxito que no dejaban de venderse.

Así, decidió trasladar este modelo a su postre favorito, las tartas de queso, y hacer el primer establecimiento que las vendiera por 0,99 euros.

Tartas de queso a las que se puede añadir toppings por 0,80 euros

"Sevilla, este es vuestro año: la Velada, la Copa del Rey y la llegada de 99Cheesecake", ha anunciado en redes sociales Betossini, que ha asegurado que, tras las peticiones que ha recibido en redes sociales para que montara su próxima tienda en Sevilla, "no podíamos hacer otra cosa".

"Así que llega 99Cheesecake a Sevilla: porciones a 99 céntimos a las que les puedes añadir toppings y dejarlas a tu gusto", ha recalcado el joven empresario.

Tartas desde 0,99 euros y más de 20 toppings

De ese modo, este establecimiento que oferta las "tartas de queso más baratas de España" dispone de cinco sabores de tartas y una especial que cambia cada mes, así como más de 20 toppings para personalizar cualquier porción.

La más vendida y económica de su carta es su 'Clásica', disponible por 0,99 euros la porción y 14,99 euros la tarta completa.

A esta se suman sus especiales por 2,99 euros la porción y 24,99 euros la entera, de chocolate blanco, cuatro quesos, 'Cookies & Cream', Lotus y la 'Premium del mes', que cambia cada mes y eligen por votación los propios seguidores del local.

Salsas, cremas y galletas para personalizar cada porción

Y todas ellas se pueden completar con toppings por 0,80 euros cada ingrediente, con distintas salsas como chocolate negro, chocolate blanco, Kinder Bueno blanco, pistacho o Lotus, así como mermeladas de fresa, frambuesa o maracuyá, y cremas de Ferrero, dulce de leche o Nocilla.

Además, los clientes pueden añadir a sus tartas pistachos, Lacasitos, Chips Ahoy!, galletas de los Simpson, Oreo, Lotus, galletas Dinosaurus, Filipinos blancos y Kataifi.

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Así, esta empresa que nació "desde 0" y ahora cuenta con un equipo de más de 120 personas busca llenar Sevilla de cremosidad y sabor con sus tartas a menos de un euro.