Ya es oficial: el pleno aprueba por unanimidad las Medallas de Sevilla de 2026 y Luis Gordillo y Morante de la Puebla serán Hijos Predilectos

No ha habido discusión. El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en una sesión extraordinaria, ha aprobado de forma unánime las medallas de la ciudad de Sevilla para este año 2026. La propuesta presentada por el alcalde la semana pasada ha recibido el respaldo del resto de grupos municipales, por lo que no habrá cambios en las distinciones para reconocer los méritos de personas, entidades e instituciones en beneficio de la sociedad. La entrega será a finales de mes, con motivo del Día de San Fernando, patrón de la ciudad. El 30 de mayo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), tendrá lugar la gala en la que se hará entrega de las medallas.

Por tanto, se confirman también los títulos de Hijo Predilecto para el pintor español de arte abstracto Luis Gordillo y el torero Morante de la Puebla, y una treintena de personas y entidades de diversa naturaleza que recogerán la Medalla de Sevilla. El alcalde de Sevilla ha agradecido la unanimidad: "No se distingue a nadie por su ideología, color político o posiciones, sino que se reconoce el talento sevillano y su proyección internacional, llevando muchas veces el nombre de Sevilla a muchísimos rincones del mundo".

Por parte del PSOE ha hablado su portavoz municipal, Antonio Muñoz. "Puede que sea por la herencia de haber sido la ciudad durante siglos cruce de todos los mundos, de distintas culturas. Es puerta y puerto; puede que quien nace o echa raíces en una tierra así, aprenda, sin darse cuenta, que la grandeza no está en cerrarse, sino en dar".

Con Podemos-Izquierda Unida también ha aprobado los galardones. Su concejal Ismael Sánchez, ha destacado que las cuatro asociaciones premiadas representan "cuatro realidades muy distintas, pero atravesadas por una misma idea: Sevilla no se construye en los despachos". Además, ayudan "a cientos de niños y familias en situación de vulnerabilidad para ofrecerles protección, formación, cariño y estabilidad".

Para la portavoz de Vox, Cristina Peláez, los dos Hijos Predilectos son "verdaderos referentes, sin duda alguna, de la cultura y las tradiciones sevillanas". Ha tenido también palabras para Hogar de Nazaret, "institución de vida consagrada misionera de la Iglesia Católica, desde donde se crean hogares de menores cuya situación familiar es desfavorable".

Las medallas de Sevilla de 2026

Casa Palacios y el establecimiento Blanco Cerrillo han sido reconocidos por ser "referentes de la hostelería que cumplen un siglo de vida", así como el bar El Tremendo, en concreto, las hermanas María del Rocío y Carmen Padilla "por los más de 60 años detrás de la barra de esta institución en la hostelería sevillana"; también como espacio emblemático tendrá un reconocimiento la histórica papelería Ferrer, en la céntrica calle Sierpes.

En la categoría de 'Contribución a la ciencia y la salud', la distinción ha recaído en Rosa Ostos, jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Valme, y en Margarita Cabanás, jefa de servicio de la Unidad de Oftalmología del Virgen del Rocío.

El jinete olímpico sevillano Luis Astolfi ha sido distinguido en el apartado de 'Méritos deportivos', junto al Cajasol Sevilla Balonmano Proin, que "ha hecho historia al ascender a la primera división del balonmano nacional"; y por su 'Trayectoria profesional', el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos y presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, fundador en 1986 del Instituto Hispalense de Pediatría, y la directora de BBVA España, Cristina de Parias.

En la modalidad de 'Impulso económico y empresarial' han sido distinguidos el grupo Inmobiliaria del Sur (Insur) por su "contribución al crecimiento económico de la ciudad"; el presidente del Grupo Morera & Vallejo, Antonio Morera, "por su liderazgo ejemplar, basado en el emprendimiento basado en el mundo de los seguros desde hace más de 40 años"; Agro Sevilla, "presente en 80 países y convirtiéndose en un referente mundial en el sector agroalimentario", y la empresaria Rocío Medina, del Grupo Medina, calificada por el alcalde como "ejemplo de talento femenino, de liderazgo, innovación y compromiso con una agricultura moderna y sostenible".

En cuestión de 'Labor emprendedora y talento sevillano', recogerán la medalla el empresario sevillano y fundador de la conocida marca 'Scalpers', Borja Vázquez; la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, por el equipo Andalucía Racing Team (ARUS), "ejemplo de talento, innovación y de la formación de los jóvenes sevillanos" y la compañía aeroespacial 'Alter Technology', por "su participación en el último proyecto que ha visitado la Luna, a la vanguardia de la aeronáutica aeroespacial en nuestro país y en Europa", ha remarcado Sanz.

Por el fomento del arte, la cultura y el patrimonio serán destacados la galerista Juana de Aizpuru, una "figura decisiva que convirtió Sevilla en la capital de vanguardia de la industria artística"; a título póstumo, el humorista Pepe Da Rosa, por "trasladar el humor sevillano y andaluz a toda España"; la bailaora Pepa Montes y el guitarrista Ricardo Miño, dos "embajadores del alma del flamenco sevillano en los escenarios de todo el mundo", y el arquitecto y catedrático de la Universidad de Sevilla, Alfonso Jiménez Martín, por llevar "toda una vida dedicada a conservar y engrandecer el patrimono histórico" de la ciudad.

En referencia al fomento de las tradiciones de Sevilla recibirán la Medalla de la Ciudad la Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol y la Asociación Cultural Cabalgata Su Eminencia, que representa la fuerza de los barrios de Sevilla". Por su labor social, la Hermandad del Inmaculado Corazón de María, en Torreblanca; la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Club Deportivo Padre Pío por "llevar el deporte base a todos los barrios" y el citado Hogar Nazaret.

Por último, en la categoría de 'Labor comunicativa' serán distinguidos el periodista y director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, "que estuvo 22 años al frente de este periódico centenarios", y el también periodista Carlos Colón, por relatar "a diario la ciudad, como nadie lo hace".