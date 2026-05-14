Los Palacios refuerza la sensibilización animal para su Romería 2026

Con el objetivo de que la Romería de Los Palacios 2026 sea una celebración respetuosa también para los animales, la Protectora de Animales El Buen Amigo lanza su campaña de concienciación animal de cara a la cita de este sábado 16 de mayo. Bajo el lema “Si ellos disfrutan, tú también”, la asociación quiere seguir impulsando el bienestar animal en uno de los días más señalados del municipio, donde se espera la participación de decenas de galeras tiradas por bueyes y más de un centenar de carros de caballos.

Desde 1994, la Protectora de Animales El Buen Amigo participa activamente en la Romería en honor a San Isidro Labrador. Cada año, para prevenir situaciones de agotamiento, sobreesfuerzo o sufrimiento animal, la asociación solicita al Ayuntamiento la presencia de un veterinario y un herrador que acompañen a la comitiva durante todo el recorrido. En caso de que algún animal no pueda continuar el trayecto, se dispone de un vehículo especial para garantizar que el traslado sea seguro.

“Nada de esto sería posible sin la colaboración tanto del Ayuntamiento como de la Hermandad”, señala el voluntario responsable de la campaña. Desde la asociación destacan especialmente la implicación de ambas entidades, cuya colaboración consideran “fundamental” para seguir desarrollando esta labor.

Cartel de la romería / El Correo

Cuidar, la mejor tradición

Desde la protectora aseguran que su presencia en la romería sigue siendo necesaria, aunque reconocen que cada vez perciben más avances en la conciencia animal. “El año pasado fue muy emocionante ver cómo muchas galeras se quedaban prácticamente vacías y los romeros se bajaban para ayudar a empujar y subir el puente andando”, explican.

Sin embargo, también reconocen que todavía hay personas que no comprenden del todo su labor y sienten que, en ocasiones, se les percibe como enemigos, generando en algunos romeros una actitud reactiva. Frente a eso, la asociación quiere lanzar un mensaje de unión. “No queremos que nos vean como rivales, sino como aliados. Sabemos que muchos romeros quieren y cuidan a sus animales, y eso nos honra como pueblo”.

A través de esta campaña, El Buen Amigo busca que el pueblo de Los Palacios se sienta identificado con esta labor y orgulloso de vivir una romería donde también disfrutan los animales. Ese es precisamente el mensaje que la voluntaria Aurora de la Haza ha querido reflejar en el cartel de este año, pintado completamente a mano. La obra transmite la idea de que “la mejor tradición también es cuidar”, representando la compasión y el respeto entre el romero y su animal.

Presencia y recomendaciones

Durante la jornada, la protectora estará presente en la Calle Real, a la altura de la Casa de la Cultura, repartiendo sus tradicionales lazos amarillos en favor del bienestar animal. También contará con presencia en La Corchuela, junto al veterinario, y en la subida del puente, animando a los romeros a realizar ese tramo andando para evitar un sobreesfuerzo innecesario a los animales.

“Es un puente bastante grande y los animales ya vienen cansados de todo el camino. Por eso creemos que subir el puente andando es un gesto muy gratificante. A ti no te cuesta nada y al animal le das un gran alivio.”

El Buen Amigo recuerda:

● No forzar ni sobrecargar a los animales.

● No olvidar darles descanso.

● Habrá disponible servicio de veterinario y herrador.

● Cuidar y respetar el medioambiente.

En base a la ley, se prohíbe:

● Obligar a trabajar a animales enfermos o desnutridos.

● Maltratar o agredir físicamente a los animales.

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● Someterlos a prácticas que les provoquen sufrimiento.