El Puerto de Sevilla suma una nueva gran inversión con la ampliación de uno de sus referentes logísticos: 19.000 metros y 4 millones

En noviembre de 2024, Aldeport se convertía en la primera compañía en inaugurar una nueva terminal en 25 años, "un hito histórico", como aseveraba entonces el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, durante el evento.

La empresa, dedicada a la logística portuaria integral, está especializada en la manipulación, almacenamiento y transporte de mercancías, con un enfoque destacado en graneles sólidos. En el Puerto de Sevilla, combina el muelle en primera línea, con los almacenes y espacio para desarrollos industriales, en segunda.

Hace seis meses, el Puerto anunciaba que estas instalaciones, junto con las de Sevitrade, se verían ampliadas, en su caso, con el objetivo de construir nuevas naves dedicadas a la logística de productos agroalimentarios y fertilizante. La empresa, conformada por los grupos Portillo y Ership, tenía previsto invertir en torno a los 4 millones de euros.

Una ampliación de 19.000 metros cuadrados

En el caso de Aldeport, el aumento de superficie planteado era de 19.000 metros cuadrados, una ampliación que ha recibido recientemente un impulso tras la aprobación -en la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de la pasada semana- de la licencia de obras para acometer el proyecto.

En concreto, dicha licencia se refiere a obras "de nueva planta para la construcción de una nave de almacenamiento de grano dividida en cuatro módulos aneja a terminal portuaria existente en la denominada “Dársena del Cuarto” del Puerto de Sevilla", señala la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Hasta ahora, Aldeport gestionaba una parcela de casi 70.000 metros cuadrados" con posibilidad de ampliación a más de 100.000 metros cuadrados en una ubicación estratégica, en el único puerto marítimo de interior de España", señalaba durante su inauguración en una nota de prensa el Puerto de Sevilla.

Instalaciones actuales en el Puerto

En la actualidad, Aldeport ocupa una terminal sincromodal al sur del Puerto, donde confluirán el buque, el tren y el camión. Cuenta con 150 metros lineales de muelle y con dos Duque de Alba en cada extremo que permite el atraque de dos buques de forma simultánea.

Además, la terminal tiene acceso directo a las rondas de circunvalación SE-30 y SE-40; y también dispone de un ramal ferroviario hasta la entrada del recinto.

Esta compañía opera en más de 25 puertos de la Península Ibérica y continúa su expansión internacional. Además, cuenta con oficinas en más de 30 ciudades de seis países y con un equipo de más de 1.000 personas.

Sevitrade también aumentará su superficie

No es la única empresa que tiene previsto un mayor despliegue en la Dársena del Cuarto para ganar en competitividad. Sevitrade, de hecho, ha solicitado ampliar sus instalaciones de la terminal de líquidos destinados a la construcción de nuevos tanques de almacenamiento para granel líquido, en especial para aceite y otras mercancías de interés, y para la habilitación de un área que optimice la operativa de camiones con mayores cargadores y más espacio de báscula.

Para ello, el operador logístico -que lleva 37 años instalado en el Puerto de Sevilla- tiene previsto invertir 10,3 millones de euros y ejecutará los trabajos en tres fases, hasta 2027.