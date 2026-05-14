La ROSS lanza su programación 26/27 en torno a Beethoven y al objetivo de superar los 150.000 espectadores

A ocho manos y con cuatro arcos. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha presentado en la Real Fábrica de Artillería este jueves la programación para la temporada 2026/2027. El acto de presentación ha cumplido con todos los códigos de la ROSS: un escenario emblemático y la excelencia de un cuarteto de cuerda que ha rendido homenaje a Ludwig van Beethoven. No es casualidad. Esta 37ª edición de la Sinfónica sevillana dedicará su programación al 200 aniversario de la muerte del célebre compositor interpretando en 2027 todas sus sinfonías. Así, la ROSS, que acaba de copar los titulares junto al nombre de Rosalía, augura una temporada de récords con la mirada puesta en seguir ampliando su base de espectadores.

La programación de la temporada 26/27 se compone por más de 100 conciertos desde el 17 de septiembre hasta el 17 de julio de 2017 y medio centenar de programas de diversos géneros y estilos: sinfónico, operístico y popular. Así, el lema de la temporada, Contrastes, cobra sentido en una programación que hará un viaje desde las grandes obras habituales hasta nuevas propuestas. "La de este año está siendo una temporada llena de éxito, hemos llenado prácticamente todos los conciertos y estamos convencidos de que la próxima será aún mejor", ha augurado Lucas Macías, director titular de la Sinfónica sevillana.

La ROSS ha congreado a multitud de personalidades del mundo de la cultura en un evento donde también han asistido la Teniente de Alcalde, y Delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; el Secretario General de Innovación Cultural y Museos de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, José Ángel Vélez, y el Director Gerente de la ROSS, Jordi Tort quien señaló que la nueva temporada recoge “una diversidad de repertorios y público. Así a compositores como Vivaldi, Beethoven o Mahler se unirán a obras contemporáneas o del siglo XX”.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado que la nueva temporada de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla confirma el "extraordinario momento artístico y social que vive la ROSS", convertida hoy en uno de los grandes referentes culturales de la ciudad. "La ROSS se ha convertido en una embajadora cultural de primer nivel y demuestra que Sevilla no solo posee un patrimonio contemporáneo inigualable, sino una capacidad creativa a la altura de las grandes capitales mundiales", ha manifestado. Moreno ha puesto en valor una programación que "demuestra una vez más la capacidad de la orquesta para combinar excelencia, innovación y cercanía al público" a través de una "propuesta ambiciosa, diversa y abierta a todos los sevillanos”.

Por su parte, José Ángel Vélez señaló que “con esta ambiciosa temporada, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla da un paso más en su consolidación como una de las orquestas de referencia en España". "Es un referente internacional tanto por su programación de abono, como en sus colaboraciones con el Teatro de la Maestranza, donde podrá mostrar su gran versatilidad en óperas, zarzuelas, programas líricos y ballets".

Una programación de "contrastes"

La temporada se articula en torno a tres ciclos -Sinfónico, Música de Cámara y Feeling ROSS- y plantea una programación que transita entre la tradición y la innovación, combinando obras clásicas con música del siglo XX y contemporánea, y formatos habituales con propuestas más abiertas a nuevos públicos, como la propuesta de musicales o las actuaciones de la Bienal de Flamenco.

La programación, que recoge un total de 107 conciertos y actuaciones, se construye a partir del diálogo entre estilos, épocas y formas de entender la música: desde el clasicismo de Mozart, el romanticismo de Beethoven hasta autores del siglo XX como Shostakóvich, Bartók o Lutosławski. Desde grandes obras sinfónicas y corales hasta espectáculos que incorporan otros lenguajes como el flamenco o el musical. Este planteamiento vuelve a demostrar la enorme versatilidad de la ROSS y permite ofrecer una temporada variada, accesible y pensada para atraer tanto al público habitual como a nuevos espectadores.

El sello de Beethoven estará presente durante toda la temporada. Primero con la interpretación de varias de sus sinfonías más representativas, entre ellas la Heroica, la Quinta, la Cuarta, la Pastoral o la Novena Coral, que protagonizará el concierto participativo Canta con la ROSS con el que se cerrará la temporada y que cada año es un "éxito rotundo de participación", agotando todas las plazas ofertadas. Además durante el año 2027, se interpretarán todas las sinfonías del célebre compositor. "Es fascinante el nivel de repertorio de la próxima temporada. Creo que una orquesta que toca bien barroco, lo toca bien todo", señaló Macías.

Los clásicos de la ROSS

La temporada se abrirá con la Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi, bajo la dirección del director titular de la ROSS. "Somos una orquesta muy verdiana, la verdad", comentaba Macías durante la presentación. El titular inaugurará la edición con un destacado elenco internacional formado por Masabane Cecilia Rangwanasha, Silvia Tro Santafé, Enea Scala y Marko Mimica, junto al Coro del Teatro de la Maestranza.

La programación de abono 2026-2027 comprende 15 programas que suman un total de 30 conciertos. A lo largo del ciclo sinfónico se interpretarán también grandes títulos como El Mesías de Händel, la Sinfonía nº1 de Mahler, la Sinfonía nº7 de Bruckner, Don Quijote de Richard Strauss o Cuadros de una exposición de Mussorgski/Ravel, junto a obras de compositores como Prokófiev, Glazunov o Wagner. También se interpretarán dos sinfonías de Shostakóvich -la 5 y la 9- además de otras obras como Las danzas fantásticas de Turina, el Concierto para Violonchelo y Orquesta de Lutoslavsky o Las cuatro Estaciones recompuestas de Vivaldi recompuestas por Max Richter, una de las obras más exitosas de los últimos años, interpretada por primera vez por la ROSS en Sevilla.

Nuevas propuestas con nombres propios

La programación incorpora además una apuesta por la creación contemporánea con el estreno absoluto de dos obras, una del compositor Alberto Carretero y la versión sinfónica de una obra de Borja Mariño. También se estrenará a nivel nacional una partitura de Ivan Karabits, reforzando la combinación entre repertorio tradicional y nuevas propuestas. A esto hay que sumar el homenaje del compositor Josep Planellsal músico barroco valenciano Joan Cabanillesen su obra Contrafactum, y la obraEstructura I del compositor David Moliner.

La temporada contará con la participación de destacados directores como Eun Sun Kim, Kirill Karabits, Nuno Coelho, Martyna Pastuszka o Jaume Santonja junto a los principales directores invitados, Shi-Yeon Sung y György Györiványi Ráth, además del propio Lucas Macías que dirigirá varios de los programas de abono.

Musicales, arte cofrade y flamenco

Más allá de la sinfónica y la música de cámara, también habrá espacio para los musicales, el flamenco y las raíces de la Semana Santa. El ciclo Feeling ROSS volverá a apostar por formatos populares y abiertos a nuevos públicos, como lo son las colaboraciones con el guitarrista y compositor José Manuel Cañizares y la voz de Marina Heredia en el marco de la Bienal de Flamenco. Los musicales se colarán en la programación con el espectáculo Lo mejor de los musicales, que contará con la presencia de solitas del West End londinense. También regresarán propuestas de gran formato como Reza Sevilla y por tercer año consecutivo con la producción de Manuel Marvizón y las tradicionales citas de Navidad y Año Nuevo.

También dentro del ciclo Feeling ROSS y por tercer año consecutivo, tendrá lugar en el patio de la Montería del Alcázar un programa conmemorativo por el 150 Aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.

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A por los más de 150.000 espectadores

Esta nueva temporada se presenta en un contexto de crecimiento "exponencial". Según ha destacado el Director Gerente de la ROSS, Jordi Tort, la Orquesta ha experimentado un notable incremento de público en los últimos años: “En 2025 las actividades de la ROSS tuvieron un total de 117.000 espectadores físicos (incluyendo la temporada de ópera y ballet), una cifra nada desdeñable comparada con los 70.000 espectadores físicos que tuvimos en 2024. Nuestra expectativa de público físico para 2026 debería llegar a los 150.000 espectadores batiendo nuestro propio récord”, ha señalado. Tort ha subrayado además el papel del público, las instituciones y el propio equipo de la orquesta en este crecimiento: “La ROSS está de moda. Este año toca dar las gracias a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla, así como al público, que está respondiendo cada vez más a nuestras propuestas. También a los músicos, al personal de la orquesta y a nuestro director musical, Lucas Macías. Sin su trabajo y su compromiso, estos resultados no serían posibles”.