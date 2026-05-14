Luz verde a un nuevo edificio de 14 plantas en el barrio de la Cruz del Campo: albergará 89 viviendas y 114 aparcamientos

El nuevo desarrollo residencial en los terrenos de la antigua fábrica de Cruzcampo sigue avanzando. Aunque en estos momentos está en plena construcción, el proyecto no para. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ya ha dado luz verde recientemente a la licencia de obras de una de las promociones de Metrovacesa en este barrio.

En concreto, se trata de un edificio desarrollado en 13 y 14 plantas sobre rasante y 2 plantas de sótano en las que se proyectan 89 viviendas y cuatro locales sin uso en planta baja y dos plantas de sótano con 114 plazas de aparcamiento para vehículos de cuatro ruedas, 89 trasteros y local comunitario y de instalaciones.

A ello se suma la urbanización de los espacios libres de parcela incluyendo dependencias complementarias de instalaciones, aseo y piscina de uso colectivo, según la información proporcionada por Urbanismo. En concreto, esta nueva promoción se ubica en la parcela denominada ARI-DSP-03 RMA 8.2.

Así es Torre Althea

Este bloque de pisos se denomina Torre Althea, con precios que oscilan entre 326.000 y 500.000 euros en función del número de habitaciones y los metros cuadrados de superficie. Las tipologías van de 2 a 4 dormitorios y todas las viviendas cuentan con plaza de garaje y trastero.

Las viviendas destacan por sus amplias terrazas y, las de planta baja, disponen de jardines de uso privativo, ofreciendo una experiencia residencial más abierta y conectada con el exterior. El proyecto incluye piscina comunitaria, local comunitario, zona infantil y jardines compartidos, pensados para promover la convivencia y el bienestar entre los vecinos.

Metrovacesa cuenta además con otras dos promociones en este nuevo barrio: Torremagna y Torrenova. Además, la promotora es la impulsora de Isla Natura, el nuevo desarrollo residencial ubicado en Palmas Altas y donde hace más de un año que hay vecinos.

Un barrio de 2.000 viviendas con el parque ya abierto

Lo que ya tiene vida en la Cruz del Campo -que contará con casi 2.000 nuevas viviendas, de las cuales 1.073 serán de renta libre y 890 de carácter público- es su parque, que representa el 68% de los suelos, pensado para que sea el gran pulmón verde del Distrito San Pablo-Santa Justa, de 70.000 metros cuadrados (siete hectáreas de zonas verdes), nuevos espacios libres y viarios, una nueva comisaría de la Policía Nacional, cuyos terrenos ya están cedidos al Ministerio del Interior, y parcelas para equipamientos deportivos, culturales o educativos.

Este espacio abrió sus puertas el pasado mes de septiembre. Tiene un área de juegos infantiles de casi 5.000 metros cuadrados con tirolina, balancines, toboganes y pirámide trepadora, dos pistas deportivas y un itinerario de un kilómetro para la práctica de running.

Además, cuenta con praderas con 950 árboles. En esta ubicación ya había 82 ejemplares previamente, retiraron 95 árboles por la afección con la obra, y con las nuevas plantaciones se llegaron a los casi mil árboles en total contando también con otras calles cercanas como la calle Tarso o la Avenida del Greco, entre otras.