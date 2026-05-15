Cae en Sevilla una organización criminal dedicada a vender viviendas en alquiler con documentación falsa

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla una organización criminal presuntamente dedicada a cometer estafas inmobiliarias mediante la usurpación de identidades y el uso de documentación falsificada. La operación se ha saldado con la detención de cinco personas por su presunta implicación en delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales.

La investigación ha permitido destapar un entramado especializado en la venta fraudulenta de viviendas, al que los agentes atribuyen un sofisticado sistema para dar apariencia legal a operaciones inmobiliarias falsas. Según la Policía Nacional, la actuación ha evitado un perjuicio económico superior al millón de euros y ha permitido esclarecer una defraudación valorada en más de 1,3 millones.

Así actuaba la organización

El grupo investigado localizaba inicialmente viviendas en régimen de alquiler. A partir de ahí, sus integrantes utilizaban documentación falsa e identidades usurpadas para contactar con propietarios o anunciantes, acceder a los inmuebles y conseguir las llaves de las viviendas.

Una vez que lograban hacerse con el control de los inmuebles, buscaban compradores interesados, principalmente agencias de inversión inmobiliaria. Para cerrar las operaciones, la organización recurría a documentos falsificados, entre ellos certificados administrativos, recibos y otros justificantes necesarios para aparentar que la compraventa era legítima.

La investigación también ha permitido comprobar que los detenidos llegaban incluso a obtener documentos notariales mediante identidades usurpadas. Con ello, trataban de materializar las operaciones fraudulentas y, posteriormente, canalizar el dinero obtenido a través de cuentas bancarias abiertas también con identidades falsas.

Viviendas en Sevilla y Fuengirola

La actuación policial ha permitido bloquear capital defraudado y paralizar operaciones de compraventa vinculadas a viviendas situadas en Sevilla y Fuengirola, evitando así un perjuicio económico superior al millón de euros.

La operación culminó con la detención de cinco personas consideradas presuntas integrantes de la organización. Entre ellas figura el principal responsable del entramado, que fue identificado y detenido en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Tras las detenciones, la Autoridad Judicial competente decretó el ingreso en prisión provisional para uno de los investigados.