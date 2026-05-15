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Conciertos, mercadillo y gastronomía en Sevilla: así será la mítica fiesta 'Brecha' de este fin de semana

Esta cita que apuesta por el talento andaluz emergente se celebrará este sábado

Helicoptero BOOM, uno de los grupos que actuará en Brecha

Helicoptero BOOM, uno de los grupos que actuará en Brecha / Universidad de Sevilla / @diegorw_

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Un mercadillo de artesanía, puestos gastronómicos y conciertos tanto de rock, indie y pop como de reggaetón y house. Todas estas iniciativas componen el programa cultural de la tercera edición primaveral de la fiesta 'Brecha', una cita que busca servir de escaparate al talento emergente y que se celebrará este sábado en el patio del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus).

Para esta nueva edición, que se llevará a cabo este sábado de 17.00 a 23.00 horas, la organización contará con seis grupos musicales que demuestran el "talento andaluz emergente".

Seis grupos musicales en la tercera edición primaveral de Brecha

Y como en cada 'Brecha', el programa se caracterizará por su gran diversidad, al contar con propuestas de distintos estilos y formatos, con bandas de indie y rock alternativo hasta propuestas de flamenco, sonidos electrónicos de tech-house, música urbana y reggaetón.

De ese modo, los asistentes podrán disfrutar de la música de los grupos USERO (live), Helicóptero BOOM, SanD, Juanito Bienmesabe, La Hermandad del Underground y García Picasso.

Un mercadillo con artesanía, diseño y fotografía

Pero este festival no solo contará con actuaciones musicales, sino que en su amplia programación también se incluye un mercadillo con gran variedad de stands de distintos artistas y artesanos de la ciudad de Sevilla.

Así, los asistentes pondrán contemplar y adquirir toda clase de productos de artesanía de expertos en áreas como la joyería experimental, la fotografía analógica, la serigrafía, la ropa de diseño y la cerámica.

Los artistas y colectivos que participarán en los stands

Los stands estarán compuestos por artistas como KrudaKouture, crudito.lab, Fatal Designs, claritacloro, antielfo, crysstal.ttt, barro.dado, Rocío Mira, Pablo Porlan, Ricardo Barquín Molero, Rafael Tovar, Gris Ceniza, Silvia Arcar, pako.pako.pakoo, gaizkim y Asamblea por la Vivienda de Sevilla.

Y para completar una jornada repleta de ocio y cultura con los mejores sabores, Brecha también dispondrá de una zona gastronómica gestionada por Oasis de la Gata, que ofrecerá a los asistentes comida y bebidas elaboradas con productos ecológicos y sostenibles.

Precio de las entradas del evento en Sevilla

Además, el festival contará con la colaboración del programa Capitán Demo de Radio 3, dirigido por Víctor Moreno, que realizará una grabación especial del evento y hará entrevistas a los grupos participantes.

Para quienes quieran disfrutar de esta cita que busca poner en valor el amplio talento emergente sevillano, pueden adquirir sus entradas de forma anticipada por un precio de 5 euros.

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Quienes no las adquieran previamente, la organización pondrá a su disposición un número limitado de entradas en taquilla, que tendrán un precio de 7 euros.

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