Cortes de tráfico y desvíos de Tussam hasta el domingo en la Cartuja por el festival Interestelar Sevilla 2026

Tussam ha anunciado modificaciones en varias de sus líneas con motivo de la celebración del festival Interestelar Sevilla 2026, que tendrá lugar en la Isla de la Cartuja durante este fin de semana. Los cambios afectarán a la circulación habitual del tráfico y del transporte público en la zona desde la tarde del viernes 15 de mayo hasta las 12:00 horas del domingo 17.

En concreto, a partir de las 16:00 horas del viernes quedará cortado el tráfico en la avenida Américo Vespucio y en el Camino de los Descubrimientos, dos de las principales vías de acceso al recinto donde se desarrolla el evento musical. Estas restricciones se mantendrán activas hasta la finalización del festival, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar la movilidad de los asistentes.

Como consecuencia de estos cortes, las líneas 2, Circular 1 (C1) y Circular 2 (C2) de Tussam modificarán sus recorridos habituales. Durante el periodo afectado, los autobuses circularán por el Puente del Cristo de la Expiración y la calle Torneo, donde realizarán de forma provisional las paradas correspondientes situadas en estos ejes alternativos.

En el caso concreto de la línea 2, además, se establece un itinerario especial para acceder a su parada terminal en Camino de los Descubrimientos–Torre Sevilla. Los vehículos utilizarán el recorrido alternativo por las calles Inca Garcilaso, López Pintado y el propio Camino de los Descubrimientos para garantizar el servicio en esta zona.

De Siloé a Ojete Calor: estos son los conciertos de Interestelar Sevilla 2026

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se convierte un año más en el escenario de uno de los festivales más importantes y esperados de la primavera sevillana: el Interestelar 2026. Esta décima edición, marcada por la caída de Love of Lesbian del cartel, se reivindica como un escaparate privilegiado para el indie, el pop alternativo y las nuevas escenas sonoras.

Este viernes 15 de mayo reunirá a nombres consolidados como Xoel López, Dorian, Pignoise y Álvaro de Luna, artistas capaces de conectar con públicos muy distintos sin perder el pulso emocional y melódico. El plato fuerte será Siloé. El conjunto vallisoletano que mezcla de folk, pop-rock y música electrónica refuerza el carácter expansivo en una jornada marcada por los varios habituales del festival.

El sábado 16 de mayo, el cartel lo encabeza la banda londinense Crystal Fighters, uno de los conjuntos más reconocibles dentro del circuito indie y electrónico. Además, se juntará este día una amplia representación del pop alternativo, el rock y la escena indie española. Empezando por las letras sentidas y la intensidad de Carlos Sadness, Íñigo Quintero y Mafalda Cardenal, para culminar con la explosividad y la energía de Sexy Zebras o Nil Moliner, sin pasar por alto la originalidad y desenfreno de Ojete Calor.