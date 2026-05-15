MULTAS
Cuidado con no parar completamente el vehículo ante esta señal: la DGT avisa a los conductores sevillanos de multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet
Esta novedad busca reducir una problemática que provoca "mayor presencia en la accidentalidad vial"
A pesar de las señales, las campañas de concienciación y las medidas puestas en marcha, aún son muchos los conductores sevillanos que, en lugar de parar completamente ante una señal de STOP, apenas reducen la velocidad de la marcha y, si ven que no viene otro vehículo, reanudan su camino sin parar el vehículo. Una problemática que, tal y como asegura la DGT, provoca una "mayor presencia en la accidentalidad vial", lo que le ha llevado a poner en marcha una nueva señal e imponer multas de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet.
Esta novedad que empezó a utilizarse a finales de 2025 es la señal S-991d, un distintivo que advierte de que el STOP está vigilado a través de un control automático de tráfico.
La nueva señal que busca vigilar la correcta parada ante un STOP
Tal y como explica la DGT, esta señal indica la presencia de un dispositivo de control de tráfico como los que se ponen en marcha para controlar la velocidad pero, en esta ocasión, vigila si los conductores realizan una parada real ante un STOP.
La nueva S-991d se puede reconocer por tener un diseño similar al de las señales que informan de una zona controlada por radar, pero con la diferencia de que en la parte izquierda presenta un dibujo de la señal de STOP.
Un nuevo control que comprobará los movimientos del vehículo
Sobre la importancia de esta nueva señal, la DGT ha asegurado: "Indica la existencia de un dispositivo de control de paso con STOP. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional".
Además, esta novedad sirve para que los conductores se aseguren de realizar adecuadamente la detención ante un STOP, ya que estos dispositivos comprobarán sus movimientos y podrán multarles si no lo respetan.
La obligación de detener el vehículo para los conductores sevillanos
"Ignorar la prioridad de paso es uno de los factores con mayor presencia en la accidentalidad vial", ha recalcado sobre este asunto la DGT.
Lo mismo indica el propio Reglamento General de Circulación, que señala: "Existe obligación de detener el vehículo ante una línea de detención o, si esta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y, una vez detenido el vehículo, ceder el paso a los vehículos que circulen por ella".
Multas económicas y de pérdida de puntos para quien no respete esta nueva señal
Junto a esto, añade: "Si la marca está situada en un carril delimitado por marcas longitudinales, la obligación descrita se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por ese carril".
La norma también establece que, si en el lugar en el que se debe detener el vehículo para realizar el STOP no existe plena visibilidad para comprobar si vienen otros coches, será necesario avanzar y volver a detenerse en un lugar seguro desde el que pueda observar correctamente la circulación, lo que le llevará a realizar un doble STOP.
Para aquellos conductores que no respeten la señal de STOP o la nueva S-991d, la normativa establece una multa económica de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir al tratarse de una infracción grave.
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