Frustración entre jóvenes sevillanos por las 13.000 solicitudes para las 24 VPO de Triana: "Es más fácil que te toque un cupón"

Conseguir una de las 24 VPO que Emvisesa ha ofertado en Triana en régimen de alquiler se hace cuesta arriba para muchos jóvenes. Es la primera vez en 30 años que sale una promoción pública de vivienda en este popular barrio de la ciudad. En cambio, algunos han perdido la esperanza de conseguirlo. Hasta 13.000 personas se han inscrito, según recoge el listado provisional de admitidos. La alta demanda hace que "sea un milagro" optar a una de ellas, por lo que los jóvenes piden más oferta y endurecer los requisitos de acceso para que tener una VPO en Sevilla no acabe siendo una utopía.

Bruno es un vecino del Aljarafe de 30 años de edad que viaja diariamente a Sevilla para trabajar. "Me apunto a todas las convocatorias y nunca me han llamado", lamenta este joven que lleva tres años como solicitante en Emvisesa. La alta demanda, hasta 13.000 personas, hace que sea "casi un milagro que te toque", confiesa al tiempo que asume que es muy frustrante "porque en los tiempos que corren comprarte una vivienda en Sevilla es imposible". Bruno señala que la difícil situación del mercado inmobiliario deja a las VPO como la única posibilidad de conseguir un techo donde vivir. Aunque no es nada fácil porque "está media Sevilla apuntada", desliza entre risas afirmando que incluso "es más fácil que te toque un cupón".

Rosario es una sevillana de 28 años que coincide en este análisis. "Llevo cinco años y no veo la luz", afirma añadiendo que nunca se ha quedado a menos de 500 números de los elegidos mediante sorteo. Esta joven prefirió optar en un principio a las promociones en régimen de compra como las de Nervión hace unos años, pero -ante el elevado precio de las mismas- ha acabado recurriendo al alquiler. "Son caras y en las inmobiliarias salen opciones casi iguales", subraya decepcionada.

"Deberían mirar más la renta de la gente"

"El filtro está muy por arriba", señala Bruno a la hora de hablar de la renta máxima exigida para optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en el Registro de Demandantes. Un detalle que también señala Rosario, al tiempo que pide más control por parte de los poderes públicos: "A veces me cabreo porque deberían mirar más la renta de la gente". Tal y como recoge la web de Emvisesa, para acceder al Registro de Demandantes es necesario pertenecer a una unidad familiar cuyos ingresos no excedan de 7 veces el IPREM, lo que se traduce en un máximo de 58.800 euros brutos al año.

En cambio, los requisitos para acceder a las 24 VPO en Triana son diferentes. No será necesario estar inscrito en el Registro de Demandantes hasta la firma del contrato de alquiler y las viviendas se adjudicarán a unidades familiares que no superen 3,5 veces el IPREM, es decir, 29.400 euros brutos al año.

Rosario indica que la gran demanda de personas para acceder a las VPO puede deberse, a su juicio, a la aparente simplificación a la hora de cumplimentar la solicitud correspondiente. "Conozco a gente que ahora con un formulario está inscrita en el registro, recuerdo más burocracia cuando entré". Según recoge Emvisesa, la inscripción en el registro debe llevarse a cabo mediante la declaración responsable por la que los solicitantes manifestarán tres requisitos: ser mayores de edad, no ser titular de una vivienda en propiedad y acreditar el nivel de ingresos anteriormente mencionado.

Los menores de 40 años solo optarán a 11 VPO en la promoción de Triana

La promoción Tejares-Triana está compuesta por 24 VPO. Concretamente, se reparten en cuatro viviendas de dos dormitorios, 18 de tres dormitorios y dos viviendas de cuatro dormitorios. En cambio, los menores de 40 años solo pueden optar a un total de 11 viviendas. "Me parece muy poco, solo en esa franja de edad estamos 11.000 personas, salimos a 1.000 solicitantes por cada una", señala Bruno ante las dificultades de jóvenes como él que viajan diariamente a la capital para trabajar.

Las viviendas de la promoción Tejares-Triana se adjudicarán conforme a los cupos establecidos en la convocatoria. El reparto previsto es el siguiente:

2 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

para personas con movilidad reducida. 1 vivienda para víctimas de violencia de género.

para víctimas de violencia de género. 2 viviendas de cuatro dormitorios para familias numerosas.

para familias numerosas. 11 viviendas para jóvenes menores de 40 años.

para jóvenes menores de 40 años. 2 viviendas para mayores de 65 años.

para mayores de 65 años. 4 viviendas para el cupo general.

para el cupo general. 2 viviendas para grupos de especial protección.

Uno de las principales atractivos de esta promoción es el económico precio del alquiler comparado a otros pisos en la misma zona. Añadiendo las plazas de aparcamiento, las viviendas de dos dormitorios rondan los 485 y 500 euros al mes, las de tres habitaciones se sitúan entre 560 y 600 euros, mientras aquellas de cuatro dormitorios están entre 600 y 630 euros mensuales.

El sorteo se realizará el viernes 22 de mayo ante notario y se emitirá a través de las redes sociales oficiales. Se conocerá entonces quiénes serán los afortunados que puedan hacerse con una vivienda en pleno barrio de Triana tras la primera promoción en el barrio después de tres décadas. Pero algunos sienten que las soluciones no llegan. "Es la principal preocupación de la juventud y los responsables públicos no ponen soluciones", afirman los jóvenes con frustración porque muchos se quedarán fuera ante el reclamo que ha causado este anuncio en la ciudad.