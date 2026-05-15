Guías turísticos de Sevilla denuncian intrusismo, grupos masivos y bots con entradas: "Esto se ha convertido en una selva, se saltan todas las normas"

Un máximo de 30 personas en grupos turísticos que visiten la ciudad de Sevilla, audioguías en vez de altavoces y equipos de amplificación de sonido, respetar las horas de descanso de los vecinos y las horas de inicio y fin de los repartos de mercancías, no obstaculizar las entradas a los edificios, respetar el patrimonio histórico, usar papeleras y contenedores o fomentar las compras en el comercio local. Son algunas de las prohibiciones y buenas prácticas en las que el Ayuntamiento comandado por el PP lleva insistiendo en los últimos dos años. De hecho, se firmó un protocolo con las principales empresas turísticas para establecer una serie de limitaciones en el barrio de Santa Cruz, donde más se concentra la actividad turística. Sin embargo, el hartazgo sigue creciendo entre los guías, que se quejan de intrusismo, de bots que se hacen con las entradas de los principales monumentos, grupos masivos, falta de policías o el uso de altavoces y bicicletas.

"Se corre el riesgo de morir de éxito. Se está volviendo incontrolable. Cada vez hay menos regulación y menos turismo de calidad", transmite Enrique Dueñas, presidente de Auits (la Asociación de guías turísticos de Sevilla). Es la mayoritaria, nacida hace más de 20 años, y con representación de 84 guías, desde autónomos hasta empresas. "Es un circo", lamenta Dueñas, y "se está dañando la imagen de la ciudad, por lo que si nadie toma cartas en el asunto nos lo vamos a cargar”.

Para Dueñas, "no se puede hacer un turismo de calidad si no se controla la actividad. En las reuniones el Ayuntamiento nos transmite que quiere que sea un turismo de calidad, pero en la práctica no hay ningún control de la legalidad ni hay legalidad". Desde el Ayuntamiento de Sevilla aseguran a este periódico que mantienen un contacto directo y un diálogo permanente con los guías mediante una mesa de gobernanza que se reúne unas cinco veces al año, en la que están representadas Auits, City Tour Sevilla, Apit, APGT Passion Tour y Agot.

Una de las placas que ha instalado el Consistorio en este barrio del centro / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

"Nos han hecho llegar sus demandas de mejora en el sector y muchas de ellas ya se han puesto en marcha", aseguran fuentes de la delegación de Turismo, "como la lucha contra la reventa, donde se han implementado medidas como los catchaps y la eliminación de las IP’s desde las que se hacen compras masivas o sospechosas". También se defiende la labor policial, aunque aseguran que la Policía Turística está especializada en otras infracciones y el resto de policías locales pueden "intervenir cuando es necesario", como hacen con motoristas en el tráfico del Casco Antiguo "donde circulan principalmente los tour de bicicletas".

Un guía turístico que prefiere mantenerse en el anonimato denuncia que cuando han intentado ponerse en contacto con la Policía Turística estos agentes les dicen que pongan quejas, que ellos no pueden con todo. "Pedimos mayor presencia policial y mayor control de la actividad. No hay ningún tipo de control, que aumenten los efectivos o que la Policía Local pueda intervenir. Sevilla está totalmente descontrolada y se puede hacer cualquier cosa. Vamos a la deriva si es el tratamiento que se nos da. Es una selva en la que cada uno hace lo que le da la gana. Nosotros tenemos que hacer frente a numerosos pagos. Va a trabajar uno y no puede hacer su trabajo porque ves grupos sin acreditación, con altavoces, etc. Incluso asociaciones de vecinos haciendo visitas turísticas con un grupo de personas, con una radio, eso está prohibido", explica, con la intención de que les hagan caso de verdad.

Los guías turísticos de Sevilla denuncian intrusismo, precariedad y bots que se quedan tickets

Uno de los principales problemas que denuncian es el intrusismo. "Son empresas de freetours con gente que no está habilitada, desde falsos autónomos hasta asalariados, que funcionan por propina y sin control ninguno de fiscalización. Es una actividad en negro", cuenta Enrique Dueñas, que cree que esto también afecta a las condiciones de los trabajadores. "Es una precariedad total, pagan una miseria, pero mucha gente joven dice que es la única manera de trabajar", continúa. Esto último lo menciona por el uso de los bots, es decir, la compra de tickets de monumentos como la Catedral de Sevilla o el Alcázar y se quedan con todas las entradas. "Se hacen con las entradas y solo se puede hacer con ellos, ya no quedan. Así se hace difícil hacer visitas para nuestras empresas y guías con el bloqueo de las entradas", prosigue el presidente de Auits.

"Existe una normativa para la explicación del patrimonio histórico. No vale buscarse a cinco turistas y explicárselo, es penalizable. Vemos como se hace esta actividad en la Catedral y el Alcázar, lo comentamos entre los compañeros y se lo decimos al personal de seguridad, pero nos dicen que no pueden hacer nada", afirma el guía turístico. En este caso, hace referencia a los acompañantes: "Yo tengo mi licencia para entrar en monumentos, mientras que un guía acompañante solo puede acompañar de un punto a otro y no tiene licencia para explicar ni entrar en monumentos".

Grupos de más de 30 personas, con altavoces y en bicicleta

Otra de las situaciones de las que se quejan los guías es que observan grupos masivos, haciendo mucho ruido e incluso en bicicleta. "Hay empresas que se saltan todo lo que hemos firmado. En el barrio de Santa Cruz vemos constantemente grupos de más de 30 personas, que no usan auriculares y van con altavoces, lo cual está totalmente prohibido. Y encima el guía muchas veces no es oficial", expone Dueñas.

Los tours en bicicleta son otra actividad denunciable para ellos. "Suena muy sano y está muy de moda, pero tampoco están habilitados ni son guías. Imagínese más de 30 bicicletas juntas, se saltan a la torera la legislación", aseguran desde Auits. "No solo son señores sin acreditación, es que colapsan las calles y forman atascos", coincide el guía turístico en contacto con este periódico, poniendo como ejemplo el carril bici junto al Pabellón de Portugal o la actividad de una empresa holandesa que ofrece este servicio.

Ante tipo de situaciones, el sector de los guías turísticos piden un refuerzo de la Policía Turística, ya que consideran que no ha crecido de forma paralela a las cifras de turistas que llegan a Sevilla, y no se contentan con el Ayuntamiento les transmita que "la situación es lo que es y se está intentando ampliar la plantilla". "Vamos a más cantidad y menos calidad", lamentan sobre la situación del turismo en el centro de la ciudad si no cambia el panorama.