El Hospital de Valme, el primero en Sevilla en completar las plazas MIR 2026

El Hospital Universitario de Valme ha colgado el cartel de completo. En poco más de una semana, el hospital sevillano ha llenado sus 61plazas para médicos residentes, convirtiéndose en el primero de Sevilla en cubrir sus vacantes MIR para los futuros residentes que están escogiendo una especialidad.

Quedan 10 días para que finalice el plazo nacional de adjudicación de plazas, que comenzó el pasado 4 de mayo y concluirá el próximo 27. En este escenario, el Hospital de Valme ya no es una opción para miles de médicos que siguen a la espera de hacer oficial su solicitud. También están muy cerca de hacerlo en Hospital Virgen del Rocío, que según el propio hospital ya tiene 166 plazas ocupadas, así como el Virgen Macarena, que también está en su recta final.

Desde el Hospital de Valme apuntan a que este lleno es la consecuencia del "prestigio consolidado de la calidad de la formación especializada" en este hospital.

"Nos han elegido brillantes expedientes. A nivel regional somos la primera opción para Cirugía General y Digestiva y en Sevilla la primera elección en especialidades como Neurología, Medicina Intensiva, Anatomía Patológica y Neumología", sostienen desde el Hospital de Valme, que también se coronó durante la prueba PIR (Psicólogo Interno Residente) como la primera elección a nivel nacional. Además, también fue la segunda para EIR (Enfermera) de Salud Mental y la tercera para Farmacia Hospitalaria.

A nivel provincial, el de Valme ha sido la segunda opción para Medicina Interna, Endocrinología, Urología, Angiología y Cirugía Vascular y Hematología.

Actualmente hay una treintena de especialidades pero, desde el centro sostienen que en los últimos años el hospital está aumentando su capacidad docente con nuevas integraciones y también con la ampliación de los plazas dentro de los servicios implicados en el ámbito docente.

Para ello cuenta con un centenar de profesionales centrados en la docencia postgrado entre tutores, colaboradores docentes y profesionales de todas las categorías que participan en la formación de modo integral.

Como consecuencia, el hospital dio el reconocimiento a Mejor Expediente MIR de Andalucía en 2024 y el Accésit al Mejor MIR Nacional al facultativo Juan Manuel Morón, formado en el servicio de Dermatología.

Andalucía agota 23 especialidades

En tan solo una semana, la comunidad andaluza ha pasado de agotar seis especialidades a completar el cupo de plazas de un total de 23. Entre ellas están Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía vascular, Cirugía Vascular o Aparato Digestivo. También han completado su oferta Cirugía Torácica, Cirugía General, Cirugía Plástica, Neumología, neurocirugía y Neurología. A estas se suman Oncología Médica, Obstetricia y Ginecología, Otorrinolaringología, Pediatría, Radiodiagnóstico, Cirugía Ortopédica y Traumatología y, finalmente, Urología.

En cuanto a las más demandadas, destacaron Dermatología -que se agotó en las primeras horas- Oftalmología, Cardiología, Endocrinología y Cirugía Maxilofacial. Todavía quedan plazas disponibles en otras como Medicina de Familia -la especialidad con más plazas ofertadas- Inmunología, Anatomía Patológica y Medicina Interna.