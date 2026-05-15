Kiko Rivera pinchará como DJ en la Plaza de España de Sevilla tras el concierto de Isabel Pantoja e Il Divo

Kiko Rivera se incorpora al cartel de las Endesa Music Sessions de Icónica Santalucía Sevilla Fest como DJ invitado. El artista actuará el próximo 27 de junio en la Plaza de España de Sevilla, en una de las noches más esperadas del festival, tras el concierto conjunto de Isabel Pantoja e Il Divo.

Conocido por su trayectoria en el panorama musical y mediático español, Kiko Rivera ha consolidado en los últimos años su faceta como DJ, con presencia en salas, festivales y eventos de todo el país. Su propuesta está marcada por un sonido festivo y directo, pensado para conectar con el gran público a través de una mezcla de éxitos comerciales, música urbana y electrónica.

Además de su trabajo en cabina, Rivera ha publicado varios temas dentro del ámbito pop y urbano, con millones de reproducciones en plataformas digitales y colaboraciones con distintos artistas nacionales. Su participación en Icónica refuerza su perfil como nombre habitual en eventos de gran formato y suma un nuevo aliciente a la programación nocturna del festival sevillano.

La presencia de Kiko Rivera en las Endesa Music Sessions se une a la de otros nombres ya anunciados como Aaron Sevilla, Barce, Luc Loren, Vilu Gontero, Bea Miau, Marsal Ventura y Juanca Supersubmarina. Estas sesiones forman parte de la apuesta de Icónica Santalucía Sevilla Fest por ampliar la experiencia musical más allá de los conciertos principales, prolongando cada noche en un enclave único como la Plaza de España.

De Aitana a Romeo Santos: estos son los artistas confirmados en Icónica 2026

La sexta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest volverá a convertir la Plaza de España en uno de los grandes escenarios musicales del verano. El cartel de 2026 cuenta ya con nombres como Aitana, Pablo Alborán, Lola Índigo, Raphael, Romeo Santos, Prince Royce, Dani Fernández, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Hombres G, Juan Luis Guerra, Marilyn Manson, Moby, Maroon 5, Fatboy Slim, Jamiroquai, The Prodigy y Sting, entre otros.

El anuncio llega en el marco del respaldo de Endesa a algunos de los principales festivales de música en vivo de España. Por tercer año consecutivo, la compañía mantiene su apoyo a Icónica Santalucía Sevilla Fest y refuerza su compromiso con la cultura y la música en Andalucía como motor de creación, encuentro y desarrollo artístico.

Hierva Büena representará a Sevilla en la final de Endesa Play

Junto a la incorporación de Kiko Rivera, Endesa ha anunciado también que la banda sevillana Hierva Büena representará a Sevilla en la final de Endesa Play, tras imponerse en la semifinal celebrada en la Sala X.

El grupo fue elegido entre las cinco propuestas que actuaron en directo durante una noche dedicada al talento emergente. Con esta victoria, Hierva Büena se suma a L4 y Tere! como artistas ya clasificados para la gran final del certamen, que se celebrará el próximo 2 de junio en Madrid.

Noticias relacionadas

Impulsado por Endesa junto a la acb y la Federación Española de Baloncesto, Endesa Play se consolida como una plataforma de apoyo a nuevos artistas en España. Los finalistas competirán por actuar en grandes escenarios nacionales como Icónica Santalucía Sevilla Fest, Jardín de las Delicias, Espacio Zity Zaragoza, el Playoff final de la Liga Endesa o la final de la Copa de la Reina de baloncesto 2027. En esta edición, el concurso ha reunido a 457 artistas de toda España y cuenta con Siloé como padrinos del proyecto.