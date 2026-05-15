La mayor escuela infantil de Pino Montano ante la gratuidad y el nuevo precio de la plaza: "La financiación sigue sin ser suficiente"

La mayor escuela infantil de Pino Montano ha cerrado el curso con el 75% de sus plazas ocupadas, pero prevé arrancar septiembre en torno al 60% tras recibir 50 solicitudes menos. Su situación refleja la asfixia económica que viven muchas guarderías andaluzas por la caída de la natalidad, el aumento de costes y una financiación que consideran "insuficiente", pese al principio de acuerdo para subir 9,52 euros el precio de la plaza y el decreto para ampliar la gratuidad de 1 a 2 años. "La financiación sigue siendo insuficiente, nos consta que las escuelas infantiles están muy cabreadas".

No hace ni una semana desde que las patronales y la Consejería de Educación sellaron la paz tras meses de tensión. El motivo fue la negociación sobre el aumento del precio de la plaza para aquellas guarderías adheridas al programa de ayudas para las familias de la Junta, es decir, aquellas de titularidad privada pero de gestión concertada. Tras dicho pacto, la Junta sostiene que el presupuesto aumentará en 10 millones de euros hasta rondar los 300 millones.

Pese a que la administración aceptó una subida del precio a partir de enero de 2027, el relato de algunas escuelas infantiles sigue siendo reivindicativo. La de Pino Montano tiene alrededor de 200 plazas para niños de 0 a 3 años, 11 tutores, cuatro auxiliares, dos cocineras, un secretario y una directora. Es una escuela emblemática que, desde hace ya años, hace malabares para no tener que cerrar el negocio. Desde la pandemia, la bajada de la natalidad les dejó sin beneficios y desde entonces, insisten, cada año "es peor". Fuentes del centro insisten en que el pacto no viene a mejorar la situación de las escuelas y que con una subida que no alcanza ni los 10 euros "apenas se notará el impacto".

"Esto no vale para callar bocas, es imposible"

Su crisis se resume así: durante estos años los ingresos han disminuido y los gastos han aumentado. "Ha subido el IPC, los gastos de gestión, la alimentación y los proveedores. Nosotros, además, tenemos cocina propia, y notamos muchísimo la subida de los gastos en general", apuntan. La situación, añaden, se ha agravado porque los ingresos dependen directamente del número de niños matriculados: "Llevamos años poniéndole dinero al negocio. Así, tal como están ahora las cosas, es imposible".

Respecto al principio de acuerdo alcanzado la semana pasada con la Junta, desde la escuela lo consideran claramente "insuficiente". "Son seis años sin subir y el aumento no llega ni a diez euros", critican. Además, recuerdan que esa actualización no llegará hasta enero, por lo que no servirá para aliviar de forma inmediata los gastos del inicio de curso. "Se están riendo de nosotros en nuestra cara. Esto no vale para callar bocas, es imposible", lamentan fuentes del centro.

Las maestras también cuestionan que la aceptación del acuerdo por parte de las patronales refleje realmente el sentir de las escuelas infantiles. "Aunque las patronales lo hayan aceptado, nos consta que las escuelas no están de acuerdo, incluso las que pertenecen a esas mismas patronales", aseguran. Según trasladan desde la dirección, el enfado entre los centros es generalizado: "Nos exigen como a cualquier centro educativo, pero después no nos dan soluciones".

50 solicitudes menos para el próximo curso

El centro se encuentra ahora en pleno proceso de escolarización, que no se cerrará hasta junio, pero los primeros datos ya preocupan. Según explican desde la escuela, de momento cuentan con unas 50 solicitudes menos que este curso. La escuela, que tiene una capacidad de 200 alumnos, tiene ahora un aula cerrada. Para el próximo año, calculan que podrían quedarse en torno al 60% de ocupación, un escenario que, según advierten, complicaría aún más la viabilidad económica del proyecto.

Su realidad dista de las cifras que El Correo de Andalucía publicó a principios de semana: la comunidad va en camino de conseguir el récord de matriculaciones de 0 a 3 años el próximo curso, según la Consejería de Educación. De hecho, las solicitudes se han disparado un 15% respecto a este curso. Este escenario de optimismo no ha llegado a la escuela de Pino Montano.

A esa bajada de matrícula se suma otro factor: la subida salarial prevista por convenio a partir de septiembre. “Eso significa que aumentan más los gastos”, indican desde el centro, que insisten en que su plantilla es fija y no pueden prescindir de personal. “Estamos con lo comido por lo servido”, resumen. Aun así, reconocen que su tamaño les permite resistir mejor que otras escuelas más pequeñas, donde la presión económica es todavía mayor.

La dirección recalca que se trata de una escuela "muy de barrio", con amplios espacios exteriores y una fuerte implantación en Pino Montano. Sin embargo, aseguran que la situación se repite en otros centros de la zona. "Los profesores están en contacto y sabemos que hay muchas escuelas que, si no sube más el precio de la plaza, tienen que cerrar", afirman. En su opinión, el problema es especialmente grave para los centros con menos alumnos, que cuentan con menos margen para absorber el aumento de costes.