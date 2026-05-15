Piden 25 años de cárcel para el acusado de asesinar a su pareja de 22 años en Utrera

La Fiscalía de Sevilla pide 25 años de prisión para el hombre acusado del presunto asesinato machista de una joven de 22 años en Utrera, ocurrido el 30 de julio de 2023 y cuya víctima era pareja del investigado. La solicitud coincide con la de la acusación particular, ejercida por la familia de la joven, que reclama además una responsabilidad civil de 150.000 euros.

Por su parte, el próximo 20 de mayo tendrá lugar la audiencia preliminar del Tribunal del Jurado, según consta en la providencia de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Utrera.

En este sentido, el representante de la familia de la joven, José Antonio Sires, ha expresado que tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan la pena máxima por un delito de asesinato, esto es 25 años, con dos circunstancias agravantes, por violencia de género y alevosía.

Acusación por asesinato con agravantes

En contexto y según el escrito de acusación, los hechos investigados describen una agresión "extremadamente violenta y prolongada", durante la cual "la víctima habría sufrido múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza, cuello y tórax, así como lesiones defensivas, lo que indicaría que permaneció consciente durante parte del ataque".

"La acusación sostiene que la violencia ejercida no fue inmediata ni necesaria para causar la muerte, sino que se prolongó deliberadamente, incrementando el sufrimiento físico y psíquico de la víctima, lo que fundamenta la calificación jurídica de asesinato con ensañamiento", añade el letrado.

"Más de diez golpes" en la cabeza

Según informaba en el momento de los hechos el letrado, el atestado de la Guardia Civil, de más de "500 folios", refleja que la víctima habría fallecido la mañana del pasado 30 de julio, como consecuencia de un "crimen atroz", pues habría recibido "más de diez golpes" en la cabeza "con un objeto contundente similar a un martillo o una herramienta dura".

Además incluye, según Sires, que al ser detenido, el inculpado portaba consigo unas bolsas, en cuyo interior ocultaba "una camiseta blanca manchada con sangre", incurriendo en "argumentos contradictorios" a la hora de explicar a los agentes la procedencia y circunstancias de dicha prenda.