Mapa Rancio
Rancio nos enseña a votar: abstención, voto nulo y voto en blanco no son lo mismo
Rancio nos explica de forma sencilla qué diferencia hay entre no ir a votar, anular el voto o depositar un sobre vacío en estas elecciones
Rancio nos explica a 48 horas de las elecciones andaluzas por qué votar en este domingo importa. Insiste en que este 17 de mayo se elige a los diputados autonómicos que representarán a la ciudadanía y tomarán decisiones que afectan al día a día de todos los andaluces.
Una de las claves de su didáctica explicación es la diferencia entre abstención, voto nulo y voto en blanco. La abstención supone directamente no participar en la votación. El voto nulo, por ejemplo meter dos papeletas distintas o introducir algo que no corresponde en el sobre, no sirve para ningún partido ni tiene efecto en el reparto.
El voto en blanco, en cambio, sí entra en el recuento general. Rancio advierte de que, aunque no se asigna a ninguna candidatura, puede hacer más difícil que algunas fuerzas políticas consigan representación, ya que aumenta el total de votos válidos sobre el que se calcula el acceso a los escaños.
En su vídeo también desmonta la idea de que solo las elecciones generales son importantes. Rancio recuerda que en las autonómicas se deciden competencias que tienen una incidencia directa sobre la ciudadanía, como la sanidad, la vivienda, los asuntos sociales y otros servicios públicos.
Con ese mensaje, lanza una llamada a no despistarse y acudir a las urnas. Su conclusión es clara: estas elecciones no son menores y conviene saber bien qué implica cada forma de votar antes de tomar una decisión.
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