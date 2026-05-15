Recoveco market en Sevilla: el gran mercado de artesanía local llega este fin de semana al barrio de San Julián

Recoveco Maket, la gran muestra de artesanía local organizada por creadoras y talleres del casco histórico sevillano, celebrará su decimoquinta edición los días 16 y 17 de mayo en el barrio de San Julián. Más de 40 marcas participantes se darán encuentro en el lugar, creando así una ruta por espacios artesanos en el corazón de la ciudad.

El barrio de San Julián, el pleno centro de Sevilla, volverá a convertirse este fin de semana en un verdadero escaparate de artesanía contemporánea con la celebración de una nueva edición de Recoveco Market, una propuesta cultural y comercial que combina una amalgama de diseño atemporal, consumo local y recuperación del tejido creativo del propio barrio. El evento se plantea como una “ruta artesana” que invita al público a recorrer enclaves donde habitualmente se producen piezas de moda, cerámica, ilustración, mobiliario, cosmética natural o textil de forma manual y en pequeña escala.

Según explica la organización del evento en su página oficial, Recoveco Market “no es solo un mercado de artesanía y diseño”, sino que promete ser una experiencia en busca de acercar al visitante a los procesos de creación y manufactura de productos únicos. La iniciativa está impulsada por un colectivo de mujeres creadoras vinculadas al barrio de San Julián, que nace desde una clara y firme apuesta por el consumo de proximidad y la sostenibilidad. El recorrido incluirá talleres y espacios creativos como Nantú, Wud Taller, La Puerta Roja o Pinto 1.1, entre muchos otros. Además de la exposición y venta de productos, los asistentes al market podrán conocer de primera mano las actividades relacionadas con carpintería, serigrafía, costura, restauración de mobiliario y diseño artesanal.

Uno de los elementos distintivos a destacar dentro del propio evento es el denominado “pasaporte Recoveco”, una dinámica participativa mediante la cual los visitantes recorren los distintos espacios y sellan un itinerario que posteriormente entra en el sorteo de cestas de productos artesanos aportados por las marcas participantes. La propuesta se enmarca en una tendencia creciente de proyectos vinculados a la economía circular y al consumo responsable, especialmente en sectores que son creativos y culturales. En los últimos años, iniciativas relacionadas con la reutilización, la producción sostenible y el comercio de proximidad han ganado protagonismo y se encuentran en claro auge social, tanto en España como fuera, dentro de otros mercados europeos.

Desde la organización defienden un modelo de consumo basado en la calidad frente a la cantidad, intentando actuar como contrapeso ante producciones masivas y consumo compulsivo. Reivindican el valor económico y social del pequeño comercio y la producción artesanal. “Consumir local es una forma de expresarte”, señalan en la presentación previa al proyecto. Toda la información sobre el mercado artesanal de este próximo fin de semana puede encontrarse en la página web de la marca iniciativa.