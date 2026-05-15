Tres detenidos por robar jamones, bebidas y 2.000 euros en efectivo en Morón de la Frontera
La investigación continúa abierta tras la recuperación parcial del botín con la detención de los tres involucrados en el robo a la carnicería
Detenidas tres personas por el robo de jamones y de 2.000 euros en efectivo a una carnecería en Morón de la Frontera. Los hechos tuvieron lugar el 23 de abril cuando un hombre accedió al interior del establecimiento tras fracturar el cristal de la puerta de entrada.
Según relata la Policía Nacional en un comunicado, los sujetos se llevaron dinero en efectivo, varios jamones y paletillas, latas de conserva, botellas de bebidas alcohólicas y garrafas de aceite de oliva.
De acuerdo con las autoridades, el hombre que cometió el robo contactó con otros dos varones para recoger y llevar los objetos sustraídos en un vehículo. Las fuerzas policiales identificaron a los presuntos implicados, lo que permitió la entrada y registro autorizado del domicilio de uno de ellos.
Durante la operación, los agentes lograron recuperar parte de lo robado en el establecimiento, la investigación continúa abierta y las diligencias han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente.
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