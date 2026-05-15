Asociaciones de la Macarena denuncian el "abandono institucional" ante la falta de limpieza, la carencia de viviendas y poca inversión en servicios sociales

Poca limpieza, falta de viviendas asequibles y merma en la inversión de los servicios públicos. Esto es lo que denuncian 34 entidades vecinales de la zona norte del Distrito de la Macarena en un manifiesto dado a conocer a los medios de comunicación. Por tanto, piden a las administraciones una "estrategia pública" para acabar con la "degradación" de estos barrios por una falta de planificación que está causando la exclusión de muchos vecinos desde hace 15 años.

"La solución no puede recaer sólo en el vecindario, sino principalmente en las instituciones públicas", sentencian tras denunciar el "abandono institucional" en una zona de abundante población vulnerable. Los colectivos van a reclamar en la Junta de Distrito que se celebra a finales del mes de mayo un incremento progresivo de los recursos para "garantizar una convivencia digna". El escrito ha sido respaldado, entre otras, por asociaciones vecinales como la AAVV La Huerta de La Carrasca, AAVV El Haular, AAVV Haciendo Barrio, Comunidad de Propietarios Dr. Marañón, o la Asociación Histórica Retiro Obrero, así como por AMPAS de centros docentes de la zona, como el CEIP El Carmen, CEIP San José Obrero, CEIP Arias Montano, CEIP Pedro Garfias o el IES Macarena entre otros.

Entre sus reivindicaciones, están reclamar unos servicios municipales suficientes, especialmente en limpieza, mantenimiento e infraestructuras básicas, con aumento de zonas verdes y de sombra y el desarrollo de equipamientos públicos que fomenten el ocio, el deporte, la cultura y la formación como herramientas clave para la convivencia. De igual forma, solicitan inversiones estables en servicios sociales, garantizando plantillas suficientes y evitando depender de subvenciones temporales, rechazando su externalización. Ponen el foco sobre la atención primaria y recursos adecuados para la atención a la dependencia.

"Tensiones en la convivencia" ante la falta de vivienda

Otros de los puntos clave del comunicado es la construcción de vivienda pública, preferentemente en régimen de alquiler y VPOs a precios asequibles y reales en toda la ciudad de Sevilla. Igualmente, han indicado que la carencia de vivienda convierte la calle "en el único lugar de encuentro y socialización, lo que, en un contexto de sobresaturación y masificación en un espacio urbano reducido, genera tensiones en la convivencia".

Ante esta situación, las asociaciones han advertido de que “el control policial no lo soluciona todo, y puede incrementar la desconfianza y dificultar cualquier proceso de integración social”. En su lugar, inciden en la recuperación de un modelo de policía de barrio cercano y comunitario que use mayormente la mediación como herramienta. Reclaman también la creación de nuevos recursos para personas sin hogar distribuidos en distintos puntos de la ciudad, localizándolos en los distritos con menor concentración de población vulnerable.

Cabe recordar que uno de los barrios de este distrito es El Cerezo, donde en el mes de marzo sus vecinos denunciaron la inseguridad creciente en las calles, lo que obligó a reforzar la presencia policial. De hecho, la nueva unidad de élite de la Policía de Sevilla (GAR) realizó batidas en la zona saldándose con centenares de identificados realizando incluso detenciones.

Vulnerabilidad de los vecinos en situación irregular

En concreto, han advertido de la difícil realidad de los vecinos que se encuentran en situación irregular: "Son cada vez más grandes dado que se ven obligadas a aceptar condiciones extremadamente precarias: habitaciones compartidas, alquileres por horas o prácticas como la ‘cama caliente’". Según han advertido, esta realidad genera "miedo, inseguridad y una profunda vulnerabilidad".

En cambio, los vecinos firmantes defienden, en todo momento, que estos barrios están habitados por una población "trabajadora y orgullosamente diversa: multirracial, intergeneracional y atravesada por distintos contextos socioeconómicos". De este modo, destacan que "lejos de ser un problema, constituye una riqueza social y cultural" dado que favorece una convivencia enriquecedora y contribuye a combatir "la segregación residencial y la exclusión social".