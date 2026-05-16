La inversión para el nuevo barrio del Higuerón se dispara hasta superar los 1.000 millones de euros: creará más de 3.100 empleos

Uno de los grandes desarrollos residenciales de Sevilla, el del barrio del Higuerón ubicado en la zona norte de la ciudad, ha recibido esta semana un espaldarazo después de que el Consejo de Gobierno haya decidido incluirlo en la Unidad Aceleradora de Proyectos, un organismo que permite acortar procesos administrativos y plazos para impulsar iniciativas que se entienden como importantes para el futuro de la comunidad.

En este caso, hay 2.500 viviendas proyectadas en torres de pisos de hasta 12 plantas, de las que más de un millar estarán destinadas a VPO, lo que ha priorizado este proyecto que, en un principio contaba con una inversión de 700 millones de euros. Sin embargo, este montante se ha disparado desde que se presentó al pasar de esa cantidad a los 1.088 millones, -esto es, más del 30%- que es la que ha contemplado la Junta de Andalucía a la hora de incluir esta actuación en su unidad aceleradora.

"El proyecto residencial Higuerón Norte de Sevilla prevé la construcción de 2.546 viviendas, con el compromiso de iniciar la edificación de al menos el 50% en un plazo inferior a cinco años. En una primera fase se construirán 1.926 viviendas, de las que 1.054 serán viviendas de carácter protegido, dentro de una superficie de 1.157.230 metros cuadrados", ha señalado la Junta.

Creación de nuevos puestos de trabajo

Para llevar a cabo este ritmo de construcción se generarán nuevos puestos de trabajo. De hecho, y de acuerdo con la inversión prevista para desarrollar la primera fase, durante la misma se estima la creación de 3.180 empleos directos y, durante la fase de explotación del proyecto, se estima la creación de otros 64.

Además, la Junta asegura que el nuevo distrito tecnológico incluye más de 350.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes, cerca de 264.000 metros cuadrados para actividades productivas, que incluyen un distrito tecnológico con un centro de datos que servirá para dinamizar la economía local, así como 43.300 metros cuadrados de equipamientos públicos comunitarios. "Este proyecto también plantea la integración de una nueva estación y un aparcamiento disuasorio para la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, así como la creación de un anillo verde y la naturalización del cauce del arroyo Tamarguillo", ha enfatizado.

Recreación del nuevo Distrito Tecnológico en el Higuerón Norte / Ayuntamiento de Sevilla

Tres supermanzanas de uso industrial y torres de viviendas

En cuanto a la distribución del nuevo distrito tecnológico, al este se localizarán las actividades productivas en tres grandes supermanzanas de uso industrial intercambiable por el de servicios avanzados, que pueden abarcar desde la producción hasta la comercialización de bienes.

Al norte la supermanzana se divide en parcelas de tamaño medio localizadas en el perímetro viario, dejando en su interior una red de paseos y zonas verdes. La supermanzana localizada al sur se divide a su vez en cuatro parcelas localizadas en el perímetro del viario y dejando también en su interior paseos y zonas verdes.

En el otro lado, al oeste, se localizará la parte residencial, uso terciario y dotacional en tres grandes supermanzanas. La supermanzana central recoge la mayor parte de la edificación plurifamiliar, en manzanas alrededor de plazas y zonas ajardinadas. En la parte sur se localiza la supermanzana para la ubicación de edificación abierta en altura, que serán torres de hasta 12 plantas que configuran la fachada del sector hacia la SE-20. Y en la parte oeste se creará la supermanzana con vivienda de ciudad jardín. Aquí se mezclará vivienda unifamiliar y plurifamiliar con hasta tres plantas de altura. Por su parte, la vivienda protegida estará integrada con la vivienda libre en las zonas de vivienda en manzana y en la zona de edificación abierta.

A esto hay que sumar los terrenos para espacios libres, que en la parte norte serán para establecer el futuro canal del Ranillas y en la parte sur para la creación del anillo verde de la ciudad previsto en el borde del encauzamiento del arroyo Tamarguillo.

También hay que contar con los equipamientos y con la plataforma de la línea 3 del metro que discurrirá por en el interior del sector cruzándolo de sur a norte. La estación estará acompañada de un aparcamiento de vehículos con 390 plazas para la transferencia de viajes de la parte norte del área metropolitana y en las proximidades de la estación se establecerán paradas para el servicio metropolitano de transportes.