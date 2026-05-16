El Ayuntamiento de Sevilla solo encuentra empresas para hacer los microparkings de las calles Virgen de Luján, Virgen de la Antigua y Bogotá

La Gerencia de Urbanismo ha recibido cuatro ofertas para la adquisición de subsuelos y construcción de los aparcamientos subterráneos que el Ayuntamiento de Sevilla pretende empezar este año. Pero estas cuatro empresas no han pujado por la totalidad de los seis microparkings ubicados bajo las calles Virgen de Luján, Virgen de la Antigua, Bogotá, Felipe II y Genaro Parladé. Estos dos últimos han quedado desiertos. La ciudad de Sevilla sumará, cuando se ejecuten todos, entre 600 y 900 nuevas plazas en total. Estos tienen un precio total de 360.000 euros aunque se podrán adquirir por separado. Una vez que las empresas sean titulares de estos terrenos podrán construir en ellos los nuevos aparcamientos y comercializarlos. Las operaciones tienen un valor total de mercado de más de 32 millones de euros.

Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía, este jueves tuvo lugar la mesa de contratación en la que se abrieron los sobres con las ofertas recibidas. Son cuatro empresas las que pugnan por la construcción de estos aparcamientos:

Promociones Eurosevilla 2000 Sociedad Limitada (grupo Martín Casillas). Opta al lote 2, en Virgen de la Antigua.

(grupo Martín Casillas). Opta al lote 2, en Virgen de la Antigua. Cointer Concesiones (grupo Azvi). Opta al lote 1, en Virgen de Luján, y al 2, en Virgen de la Antigua.

(grupo Azvi). Opta al lote 1, en Virgen de Luján, y al 2, en Virgen de la Antigua. Vadeconsa Sociedad Anónima (grupo Sando). Opta al lote 1, en Virgen de Luján.

(grupo Sando). Opta al lote 1, en Virgen de Luján. Novalar Orbe Sociedad Limitada (grupo Rusvel). Opta a lote 3, en Bogotá.

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla había aprobado el pasado 10 de abril la ampliación en 22 días naturales del plazo para la presentación de la documentación tras no registrar ofertas al respecto. Las empresas que quisieran concurrir a este proceso de licitación podían presentar sus ofertas hasta el lunes 4 de mayo a las 13:30 horas. La modificación atendió a la petición formulada al respecto por las empresas interesadas que, sin embargo, no habían presentado ninguna oferta por el momento. Los cambios se adecuaban al expediente correspondiente, ya que la ampliación de plazos que se propone es de 22 días y no excede de la mitad del plazo que se amplía (45 días).

Casi 1.000 nuevas plazas de aparcamiento

Estos aparcamientos ocuparán una superficie de 23.631,87 m2, con la previsión de que cada uno tenga entre 100 y 150 plazas. Desde el Ayuntamiento de Sevilla realizaron una estimación por cada zona que sitúa el valor medio de la plaza en torno a los 34.000 euros. El Gobierno local licitó en febrero cinco parcelas por más de 360.000 euros para que las empresas adjudicatarias construyan las 945 plazas que venderán luego a los vecinos. Según anunció el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, los promotores contarán con una condición clave: deberán poner en venta las plazas a los vecinos de estos barrios y sus zonas circundantes de forma prioritaria.

La localización de los seis nuevos microparkings en la zona de Los Remedios y El Porvenir, que recoge el proyecto del Ayuntamiento, se distribuye de la siguiente manera:

Calle Virgen de Luján , en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento.

, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento. Calle Virgen de la Antigua , entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva.

, entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva. Calle Bogotá , entre Felipe II y Pedro Salinas.

, entre Felipe II y Pedro Salinas. Calle Felipe II , entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre

, entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; y otro entre Calle Felipe II , entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria.

, entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria. Calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla.

Las operaciones tienen un valor total de mercado de más de 32 millones de euros. Además, el coste de las inversiones necesarias sumará unos 25 millones de euros sin contar todos los gastos de financiación y trámites. Las empresas, en sus ofertas, deberán determinar el número de plazas máximas que pueden construir, las que van a reservar a personas con discapacidad o a vehículos eléctricos y el precio al que se ofertarán de acuerdo con un plan de negocio.