Detenido un hombre tras apuñalar a una mujer de 32 años en Lora del Río

Una mujer de 32 años permanece hospitalizada tras ser apuñalada este pasado viernes, 15 de mayo, en Lora del Río, en la provincia de Sevilla, en una agresión con arma blanca presuntamente cometida por un hombre que ya ha sido detenido por la Guardia Civil. Los investigadores tratan ahora de aclarar si el suceso corresponde a un posible caso de violencia de género.

Aviso de los testigos a la Guardia Civil

Así lo han informado fuentes del instituto armado a Europa Press, detallando a su vez que los hechos han tenido lugar sobre las 22,00 horas de la noche, cuando la Benemérita recibió un aviso por parte de testigos que indicaban la presencia de una mujer herida por arma blanca en la localidad sevillana.

Según han señalado, la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital y se encuentra de momento ingresada, aunque "su vida no corre peligro". No obstante, los agentes consiguieron detener al autor de los hechos poco después de la agresión y recuperar el arma.

Investigación por posible violencia de género

Los indicios apuntan a que el detenido tenía una relación sentimental con la mujer y que por tanto, podría tratarse de un posible caso de violencia de género. En este contexto, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lora del Río está recabando datos y continúa con la investigación abierta sobre este suceso.