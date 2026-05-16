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EL ROCÍO 2026

Écija y Osuna, las primeras hermandades de Sevilla que parten a El Rocío: todo sobre los caminos más largos a la ermita rociera

La hermandad de Écija cumple este año su camino número 50, mientras que la de Osuna celebra 38 desde que se consagró como hermandad

La hermandad del Rocío de Écija atravesando a el Vado del Quema situado en la localidad sevillana de Aznalcázar en su peregrinación hacia la ermita de El Rocío (Huelva).

La hermandad del Rocío de Écija atravesando a el Vado del Quema situado en la localidad sevillana de Aznalcázar en su peregrinación hacia la ermita de El Rocío (Huelva). / RAUL CARO / EFE

El Correo

El Correo

Las Hermandades del Rocío de Écija y Osuna (Sevilla) inician este sábado 16 de mayo la pregrinación hacia la aldea rociera. Son las primeras que han comenzado el camino romero de las 49 que partirán desde la provincia de Sevilla. Ambas dejaron sus respectivos templos sobre las 10,00 horas y ya van en camino para llegar el próximo sábado al santuario de la Virgen del Rocío.

Écija comienza su camino número 50

En el caso de la filial astigitana, que este año hace su camino número 50, dio comienzo a las 09,00 horas, con la misa de romeros en la Iglesia de Santa María que fue oficiada por el obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla, Teodoro León.

Una vez finalizada la misa se iniciarion el recorrido por las calles de Écija, saliendo hacia la Plaza de España -conocida como "El Salón"-. Siguieron el camino hasta la iglesia mayor de Santa Cruz, donde visitó a la Virgen del Valle, patrona y alcaldesa perpetua de la localidad. Tras ello, seguirán por las calles Ramón Freire Gálvez, José Canalejas, La Calzada, Plaza de Colón, calle del Carmen, Plaza del Matadero, calle John Lennon, Camino de los Romeros y llegada a la rotonda dedicada a la Virgen del Rocío, antes de iniciar el camino tras abandonar el casco urbano de la ciudad.

Tras abandonar la ciudad, la hermandad transcurrirá por distintas localidades y puntos emblemáticos, como el bautizo de los nuevos romeros en el río Corbones en la mañana del lunes, o el cruce del Guadalquivir en Coria del Río.

Osuna, de camino a La Puebla de Cazalla

Por su parte, la Hermandad del Rocío de Osuna, de la que la de Écija es madrina, ha realizado un llamamiento a los vecinos de las calles por las que discurre el bendito Simpecado desde la iglesia del Carmen tras finalizar la misa de Romeros prevista a las 9,00 horas y que fue presidida por el fundador y director espiritual de la Hermandad Fray Manuel Jurado Perea.

De esta manera, la formación discurre por la calle Carmen, calle Sevilla, Plaza Mayor, Carrera, Plaza Rodríguez Marín, Carrera, La Cilla, Barbabaeza y calle Lucena, desde donde llegará a la Ermita de San Arcadio, donde visitará al patrón de la localidad. Tras ello, abandonará el casco urbano por las calles Lucena, Barbabaeza, La Cilla, Esparteros y Sor Ángela, donde se despedirá del pueblo en el conocido como "hondón".

Desde la joven filial han destacado "el cariño que reciben en aquellos municipios por los que pasan", comenzando por La Puebla de Cazalla, donde tiene lugar su primera "pará".

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Ambas corporaciones tienen prevista su llegada a la aldea almonteña el sábado 6 de mayo, tras acompañar al "Simpecado" durante ocho días en su peregrinación a la Aldea del Rocío, en Almonte (Huelva).

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