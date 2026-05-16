La mítica calle de Triana donde el pastelero sevillano Manu Jara ha decidido abrir su primera heladería: "Es algo nuevo y distinto"

Tras el éxito de sus distintas pastelerías instaladas por la capital hispalense, el maestro pastelero Manu Jara ha emprendido un nuevo proyecto con la puesta en marcha de su primera heladería, que ha abierto sus puertas en la mítica calle Pureza del barrio de Triana.

Tras conquistar a sevillanos y visitantes con sus roscones de reyes gigantes, sus torrijas de toda clase de sabores, sus galletas, pasteles, productos de bollería y panes, el pastelero ha decidido comenzar una nueva aventura adentrándose en una nueva especialidad: los helados.

La nueva heladería de Manu Jara en Sevilla

Así, ha puesto en marcha Frío Fino, una nueva heladería situada en la calle Pureza número 83 de Sevilla capital, misma calle en la que ya se encuentra una de sus Dulcerías.

Pero a pesar de que esta sea la primera heladería de Manu Jara, este sector no es desconocido para el pastelero, sino que ya sorprendió a sus clientes con un helado de rebujito y su colaboración con la Heladería Bolas para crear un helado de palmera.

Una heladería con sorbetes, granizados y batidos

Ahora, Manu Jara ha puesto en marcha un nuevo negocio dedicado a los productos más fríos en los que los usuarios podrán disfrutar de helados, sorbetes, granizados, batidos y algunas piezas de pastelería.

De ese modo, ha nacido una nueva propuesta que innova con las texturas, pero mantiene el sello de exquisitez culinaria que marca cada una de las creaciones de Manu Jara.

"Elaboración propia 100%", se puede leer nada más llegar a la puerta de este nuevo negocio situado en la mítica calle Pureza, donde se ha instalado este negocio que su propio creador asegura que es "algo nuevo y distinto".

Un negocio "diferente" de la mano de uno de los mejores pasteleros de Sevilla

Un establecimiento "diferente" que busca dar un paso más en la apuesta gastronómica de Manu Jara, profesional que se encuentra entre los '100 mejores de la gastronomía española' elegidos por el jurado Madrid Fusión, que señalaron a la Dulcería Manu Jara como la octava mejor pastelería de España.

Un nuevo negocio que se une a la Dulcería Manu Jara que abrió en 2013 en la calle Pureza, el negocio 'Bocasú' del Mercado de Triana y la Dulcería del Centro en el Gourmet Experience de El Corte Inglés de la Plaza del Duque, que arrancó su andadura en 2020, así como el punto de verán del Hotel Only YOU Nervión y el Obrador de Sanlúcar la Mayor.