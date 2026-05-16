GASTRONOMÍA
La mítica calle de Triana donde el pastelero sevillano Manu Jara ha decidido abrir su primera heladería: "Es algo nuevo y distinto"
Este nuevo negocio ofrecerá helados, sorbetes, granizados, batidos y pasteles en una propuesta de "elaboración propia 100%"
Tras el éxito de sus distintas pastelerías instaladas por la capital hispalense, el maestro pastelero Manu Jara ha emprendido un nuevo proyecto con la puesta en marcha de su primera heladería, que ha abierto sus puertas en la mítica calle Pureza del barrio de Triana.
Tras conquistar a sevillanos y visitantes con sus roscones de reyes gigantes, sus torrijas de toda clase de sabores, sus galletas, pasteles, productos de bollería y panes, el pastelero ha decidido comenzar una nueva aventura adentrándose en una nueva especialidad: los helados.
La nueva heladería de Manu Jara en Sevilla
Así, ha puesto en marcha Frío Fino, una nueva heladería situada en la calle Pureza número 83 de Sevilla capital, misma calle en la que ya se encuentra una de sus Dulcerías.
Pero a pesar de que esta sea la primera heladería de Manu Jara, este sector no es desconocido para el pastelero, sino que ya sorprendió a sus clientes con un helado de rebujito y su colaboración con la Heladería Bolas para crear un helado de palmera.
Una heladería con sorbetes, granizados y batidos
Ahora, Manu Jara ha puesto en marcha un nuevo negocio dedicado a los productos más fríos en los que los usuarios podrán disfrutar de helados, sorbetes, granizados, batidos y algunas piezas de pastelería.
De ese modo, ha nacido una nueva propuesta que innova con las texturas, pero mantiene el sello de exquisitez culinaria que marca cada una de las creaciones de Manu Jara.
"Elaboración propia 100%", se puede leer nada más llegar a la puerta de este nuevo negocio situado en la mítica calle Pureza, donde se ha instalado este negocio que su propio creador asegura que es "algo nuevo y distinto".
Un negocio "diferente" de la mano de uno de los mejores pasteleros de Sevilla
Un establecimiento "diferente" que busca dar un paso más en la apuesta gastronómica de Manu Jara, profesional que se encuentra entre los '100 mejores de la gastronomía española' elegidos por el jurado Madrid Fusión, que señalaron a la Dulcería Manu Jara como la octava mejor pastelería de España.
Un nuevo negocio que se une a la Dulcería Manu Jara que abrió en 2013 en la calle Pureza, el negocio 'Bocasú' del Mercado de Triana y la Dulcería del Centro en el Gourmet Experience de El Corte Inglés de la Plaza del Duque, que arrancó su andadura en 2020, así como el punto de verán del Hotel Only YOU Nervión y el Obrador de Sanlúcar la Mayor.
- Cambio en las multas por invadir el carril bus en Sevilla: se apaga la cámara en la Resolana y se activa en el Paseo de las Delicias
- El Ayuntamiento de Sevilla vence en los tribunales y mantiene el tope a la altura de edificios para proteger La Palmera
- Más de 63.000 multas por invadir el carril bus en solo tres meses en Sevilla: la cámara de Plaza de Armas, la que más sanciona
- El nuevo barrio del Higuerón de Sevilla coge velocidad: la mitad de las 2.500 viviendas previstas tendrán que iniciarse en cinco años
- Pilatus se acerca a Carmona: arranca la inversión de 5,6 millones para garantizar suministro eléctrico a la nueva fabrica de aviones
- El nuevo mapa de las 11 cámaras que vigilan el carril bus en Sevilla: multas de 260 euros en Torneo, Recaredo o Paseo Colón
- El mercadillo de artesanía más famoso de Sevilla que llenará este mítico parque de ropa, complementos y decoración este mes: fechas y horarios de la próxima edición
- El pueblo de Cádiz a 90 minutos de Sevilla con un 'Jurassic Park' de entrada libre: réplicas a tamaño real y rutas entre la naturaleza