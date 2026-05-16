Las cámaras del carril bus y la Zona de Bajas Emisiones disparan la recaudación por multas en Sevilla hasta los 26 millones, la cifra más alta de los últimos años

El Ayuntamiento de Sevilla recaudó casi 26 millones de euros en 2025 en multas, algo más de 2 millones por encima de lo previsto. En concreto, frente a los 22.025.321,40 euros que estimaba el Gobierno de José Luis Sanz en concepto de multas por infracciones de la ordenanza de circulación, ingresaron finalmente 23.994.685,20 euros. Y cuanto a otras multas y sanciones, de los 1.679.217,00 euros de previsión se pasó a los 2.075.428,52 euros. Dentro de estas sanciones, destaca el impacto de las impuestas a coches por invadir el carril bus, por circular en la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja sin el distintivo requerido, o las de los autobuses turísticos.

Como ha informado El Correo de Andalucía, las multas por invadir el carril bus van a más y volverán a tener repercusión en 2026. En los tres primeros meses de este año, según la estadística oficial del Ayuntamiento de Sevilla, se han impuesto más de 63.000 multas por invadir el carril bus. El castigo son 260 euros por cada una de ellas (e incluso más, si no se abona en plazo), por lo que en tres meses el Ayuntamiento ya podría haber recaudado hasta 16.380.000 euros (pueden reducirse al 50% si se paga pronto, por lo que el mínimo recaudado seguiría siendo de 8.190.000 euros).

Estas multas a coches por meterse en los carriles bus, que salen a casi 709 multas al día, han sido registradas por los 11 puntos donde se ubican las cámaras de videovigilancia dispuestas por el Consistorio. Estas cámaras comenzaron a funcionar en julio de 2025, por lo que ya tuvieron incidencia unos seis meses de sanciones en esos 26 millones de euros de recaudación. El Ayuntamiento de Sevilla informó en el momento de la implantación de estas cámaras de vigilancia que se invirtieron unos 105.279,27 euros en este sistema.

Por multas por infracciones de la ordenanza de circulación se contemplan infracciones cometidas en vías urbanas relacionadas desde circulación, estacionamiento, seguridad vial, peatones, ciclistas o patinetes. Y otras multas y sanciones pueden ser las derivadas de otras ordenanzas o normas municipales como convivencia ciudadana, limpieza y residuos, animales, transporte urbano/taxi, coches de caballos, actividades en espacios públicos, determinadas actividades de ocio, etc.

De 23 millones recaudados en 2025 a los 17 millones de 2020 por el Ayuntamiento de Sevilla

La Intervención General, a través de un expediente sobre la liquidación consultado por El Correo de Andalucía, repasa cuáles eran las previsiones de ingresos del Ayuntamiento de Sevilla en 2025 y cuánto ha entrado en las arcas municipales finalmente. En el apartado de multas, se llegó a algo más de 2 millones de euros de diferencia y se alcanzaron casi los 26 millones de recaudación. Sobre todo, en las multas por infracciones de circulación, se pasó de algo más de 22 millones previstos (22.025.321,40) a casi 24 millones recaudados (23.994.685,20).

En los cinco años anteriores la previsión era la misma, pero la recaudación fue mucho menor. En 2024, las multas por infracciones de la ordenanza de circulación dejaron unos 22.981.872,96 euros de recaudación y otras multas y sanciones se quedaron en 2.341.011,15 euros. En 2023, fueron 21.260.622,74 euros de multas por circulación y 1.943.798,56 de otras sanciones. En 2022 bajó aún más la cifra, con 17.419.166,69 euros y 1.584.669,55 euros. En 2021 se recaudó todavía menos, 13.489.164,09 euros y 1.306.887,91 euros. Y en 2020 unos 14.888.210,01 euros de multas por infracciones de la ordenanza de circulación y 1.912.167,00 de otras multas y sanciones.

Estos datos reflejan que en los últimos cinco años, por circulación, se han ido recaudando casi siempre cifras por debajo de lo previsto desde los 22 a los 13 millones, pero nunca hasta los casi 24 millones. En otras multas y sanciones solo fue superior la recaudación en 2024, mientras que en el resto de estos últimos cinco años ha sido una cifra cercana o inferior a la pensada.

Multas en la Zona de Bajas Emisiones o a autobuses turísticos en Sevilla

Además de las multas por invadir el carril bus, el Gobierno de José Luis Sanz también ha estrenado otras multas recientemente. Por ejemplo, las multas a los coches que accedan sin el distintivo oportuno en la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja. Esta restricción entró en vigor en julio de 2024 para las áreas Cartuja Norte y Cartuja Sur, y ya en su primer mes se pusieron 2.321 multas.

Se cerró 2024 con 9.911 multas en los primeros seis meses de norma en funcionamiento. En 2025 se siguió una tendencia similar o inferior, con algo más de 1.000 multas mensuales. Y para 2026 PP y Vox trabajan en eliminarlas en los días en los que haya una baja contaminación. Como explicaron fuentes de ambos grupos a este periódico, la intención es que se pueda aprobar en el pleno de junio como pronto y ya se pueda aplicar la nueva normativa este verano.

Otra medida destacada fue la nueva regulación de los autobuses turísticos discrecionales, que entró en vigor en enero de 2025 y consiste en que solo se permite aparcar en la estación del Prado de San Sebastián y hacer carga y descarga en diez paradas. El primer balance del nuevo plan de ordenación ya fueron 32 multas en casi tres meses, y en el primer año ascendieron hasta los se han producido un total de 43 denuncias. Estas sanciones son de hasta 200 euros, por lo que ascendieron a 8.600 euros en total.