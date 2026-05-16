El parque de aventuras de la Sierra Norte de Sevilla en el que puedes escalar árboles, cruzar pasarelas flotantes y lanzarse en una enorme caída al vacío: "Perfecto para cualquiera de 2 a 100 años"

La localidad hispalense de Cazalla de la Sierra alberga el primer parque de aventura arbóreo de Sierra Morena. Se trata de 'Parque de Aventura Sierra Morena de Sevilla', un paraje de 1,5 hectáreas situado en el inicio de la Vía Verde, en la Isla Margarita, en el que participantes de todas las edades pueden escalar árboles, cruzar pasarelas flotantes a elevada altura y descender por su vertiginosa caída libre.

Situado en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, en plena Sierra Morena, este parque de aventuras combina distintos circuitos de puentes, tirolinas, saltos al vacío, galerías de tiro y escalada en rocódromos y sobre árboles con un entorno único en pleno bosque en galería de la ribera del Huéznar.

El primer parque de aventura arbóreo de Sierra Morena

Así, mientras contemplan toda clase de árboles y plantas de alto valor ecológico, como fresnos, olmos, chopos, sauces, avellanos y fresnos, los visitantes pueden disfrutar de uno de los pocos parques de aventura entre árboles de la provincia de Sevilla.

"Atendemos a todo tipo de públicos, cualquier persona entre 2 y 100 años", aseguran desde este parque que puede ser visitado por cualquier usuario ya que "disponemos de circuitos y actividades para todo el mundo".

Circuitos adaptados para cada edad y nivel

Así, el Parque de Aventura Sierra Morena de Sevilla ofrece un recorrido por los árboles en el que los participantes pueden disfrutar de juegos, atracciones y desafíos adaptados para cada edad y necesidad, con opciones como su tirolina, caída al vacío, puentes colgantes, puentes tibetanos, escalada en rocódromo o yincana temática.

Parque de Aventura Sierra Morena de Sevilla / Parque de Aventura Sierra Morena de Sevilla

Para que cualquier usuario pueda disfrutar de sus actividades, este enclave cuenta con tres circuitos de aventuras diferenciados.

El primero de ellos, conocido como 'Circuito infantil o Bosque de Julia', está destinado a los más pequeños a partir de 3 años y cuenta con una línea de vida continua que les llevará a realizar un recorrido por los árboles que finaliza en una tirolina.

El circuito amarillo y el circuito rojo

Tras este se encuentra el 'Circuito amarillo', para niños de entre 7 y 8 años, que consta de 14 juegos, incluido una tirolina de 120 metros de recorrido y una aventura por los árboles con una línea de vida continua.

Finalmente, para los menores a partir de 9 años y el resto de adultos, se encuentra el 'Circuito rojo', un recorrido a gran altura, también con línea de vida continua, y formada por 19 juegos y un final repleto de tirolinas.

Tirolina de 150 metros y salto al vacío en plena naturaleza

Este parque de aventura entre árboles también cuenta con distintas atracciones en su recorrido, como una tirolina de 150 metros de longitud que recorre la rivera mientras atraviesa un bosque en galería único, así como "el segundo salto al vacío de toda España", compuestos por un salto desde un pino de 7 metros en caída libre.

A estos se suman su yincana temática, en la que los participantes aprenden sobre la flora y fauna del entorno, así como una escalada en árbol que les lleva a alcanzar la copa de su 'chopódromo', de 15 metros de altura.

Galería de tiro, rocódromo y rápel en este parque natural de Sevilla

Los asistentes también pueden participar en su galería de tiro, en la que pueden disparar con arco, ballesta o cerbatana, así como una escalada en rocódromo y rápel para ascender y descender desde 10 metros de altura.

Y para los más pequeños, el parque también dispone de un rocódromo infantil de 3 metros de altura.

Un parque con fácil acceso desde la estación de trenes

Un entorno que cuenta con un fácil acceso, ya que la estación de trenes de Cazalla-Constantina se encuentra a apenas 800 metros, por lo que se puede ir caminando, además de una privilegiada ubicación, próximo a las Cascadas del Huéznar y el Cerro de hierro.

Para quienes deseen disfrutar de las atracciones de este parque, las tarifas para el Circuito infantil 'Bosque de Julia' es de 10 euros, mientras que para su 'Circuito amarillo' es de 15 euros y, para el 'Circuito rojo', de 20 euros.

Precios y horario del Parque de Aventura Sierra Morena de Sevilla

Además, los visitantes pueden disfrutar del salto al vacío por 10 euros y la tirolina de 150 metros, la escalada en árbol, la escalada en rocódromo y la galería de tiro por 7 euros cada una.

Para quienes quieran disfrutar de todas las actividades durante 4 cuatro horas, existe la entrada 'No limits' por 35 euros. Además, el parque ofrece tarifas reducidas para escolares o grupos.

Parque de Aventura Sierra Morena de Sevilla / Parque de Aventura Sierra Morena de Sevilla

Todas estas actividades se pueden realizar en este parque los sábados, domingos y festivos, mientras que entre semana solo está disponible para escolares y grupos. El horario de apertura es de 12.00 a 16.00 horas entre octubre y junio, y de 11.00 a 16.00 horas de julio a septiembre.