La pequeña Victoria Esperanza, símbolo de la lucha contra el cáncer, ejerce de madrina del nuevo manto de la Esperanza de Triana

Este 16 de mayo era un día señalado para los hermanos y devotos de la Virgen de la Esperanza de Triana. A las 13.15 del mediodía estaban citados a las puertas de la Capilla de los Marineros para, por fin, ver el resultado de meses y meses de trabajo: el nuevo manto de la Dolorosa. En brazos del hermano mayor de la cofradía, Sergio Sopeña, la encargada de descubrir la pieza ha sido Victoria Esperanza, la pequeña de seis años que padece una leucemia desde los tres años y cuya historia trascendió a los medios cuando encontró un donante de médula el pasado mes de diciembre.

Ese emotivo momento protagonizado por la malagueña ha sido el preámbulo para descubrir el manto de la trianera, un diseño de Gonzalo Navarro y bordado en el Taller de Bordados de las Hermanas Rama, en Brenes. En palabras de la Hermandad de la Esperanza de Triana, se trata de "una obra de extraordinaria riqueza artística y técnica". El proyecto, tal como comparte la corporación de la Madrugá, parte de la idea original del hermano José Ignacio Sánchez Rico, que tenía el objetivo de dotar a la Santísima Virgen una pieza que aunara "rigor histórico, sensibilidad estética y excelencia" en su ejecución.

Inspirado en los bordados del siglo XVIII y XIX

El diseño de la pieza ha estado inspirado en los bordados de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. "Se ha hecho fusionando con equilibrio los postulados estilísticos del Barroco tardío y el Academicismo, en plena consonancia con la saya proyectada en julio de 2023", sostienen desde la hermandad.

En cuanto a la ornamentación, se articula en torno a una amplia cenefa principal y un campo central de repetición modular, dispuesto de manera simétrica y ocupando toda la superficie del manto. "Una cenefa perimetral más estrecha recorre el contorno de la obra, completando un conjunto de gran armonía y monumentalidad".

Sobre la decoración, donde prevalecen los motivos vegetales, destacan las rocallas, flores de lis, cuernos de la abundancia y mucha variedad de motivos florales. La cenefa exterior está realizada en cartulina entrelazada con cordón y enriquecida con lentejuelas. Las piezas que componen la cenefa principal muestran un despliegue técnico, con labores ejecutadas en técnicas como ladrillo, puntita, estilo, media onda y rombo, estando la mayoría de ellas perfiladas con cartulina de liso.

"El guiño creativo de José Ignacio Sánchez Rico, la inspiración histórica y artística de Gonzalo Navarro y la impecable labor del Taller de Bordados de las Hermanas Rama han dado como resultado un manto que pasa a engrandecer de manera sobresaliente el patrimonio de la Hermandad y la devoción a Nuestra Señora de la Esperanza", ha escrito la cofradía en sus redes sociales.